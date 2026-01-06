México

Línea 4 del Cablebús: así luce el espacio donde construirán las estaciones que irán de Tlalpan a Coyoacán

Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto recibirá financiamiento federal para su construcción; será la ruta más larga del sistema Cablebús CDMX

Autoridades iniciaron la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

En este 2026, el Gobierno de la Ciudad de México iniciará la obra civil para la construcción de la Línea 4 del Cablebús, ruta que conectará la alcaldía Tlalpan con Coyoacán. Esta cuarta línea será la más larga del sistema Cablebús, además, contará con financiamiento federal, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino.

La construcción de esta línea no solo busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad, sino que forma parte de un ambicioso plan: para 2030, la Ciudad de México prevé contar con cinco nuevas líneas de Cablebús. Por ello, las autoridades ya iniciaron con la primera fase de la obra.

En redes sociales se filtraron imágenes de las zonas donde estarán ubicadas las estaciones del Cablebús. Cabe recordar que Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, dio a conocer el nombre y ubicación de las estaciones de la Línea 4 del Cablebús.

Estas son las estaciones de la Línea 4 del Cablebús Tlalpan - Coyoacán

Clara Brugada confirmó que la Línea 4 del Cablebús será construída con recursos federales. (Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina)

A través de redes sociales, la cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC se encargó de compartir a Infobae México imágenes inéditas de cómo luce el espacio que determinaron las autoridades para la construcción de las estaciones. En un recorrido visual aéreo se puede observar las referencias geográficas para el nombre de las paradas.

Uno de los espacios que sobresale es el paradero de Ciudad Universitaria, se puede apreciar que ya se intervino el andador por donde transita el transporte concesionado, se espera que la estación del Cablebús permita una conexión directa con la Línea 3 del Metro CDMX.

Así luce la zona donde construirán la estación Universidad de la Línea 4 del Cablebús (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)
Así luce la estación Pedregal de San Nicolás de la Línea 4 del Cablebús CDMX (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

En la única estación donde ya se aprecia trabajos de confinamiento es en la estación Cultura Maya, cerraron parcialmente la Avenida Peto para restringir el paso, pues empezará la excavación para el levantamiento de columnas.

Las estimaciones oficiales proyectan que, desde Universidad hasta El Pedregal, el trayecto podrá completarse en aproximadamente 35 minutos, con capacidad para atender a 65 mil personas usuarias cada día.

Así luce la estación Perisur de la Línea 4 del Cablebús en el inicio de las obras (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tendrá a su cargo el desarrollo de las estaciones y de la infraestructura esencial para el funcionamiento de este trayecto, confirmaron las autoridades. Cercana a la inauguración de la obra civil, según detallaron funcionarios federales, la Línea 4 implicará la construcción de ocho estaciones, un recorrido de 11.31 kilómetros y la cobertura de 48 colonias, de las cuales 19 pertenecen a Coyoacán y 29 a Tlalpan.

Así avanza la construcción de la Línea 4 del Cablebús en la estación Cultura Maya (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

Estas son las estaciones de la Línea 4 del Cablebús:

  • Pedregal de San Nicolás
  • Cultura Maya
  • Deportivo Independencia
  • CEMORFA
  • Mercado Hidalgo
  • Perisur
  • Cantera
  • Universidad

