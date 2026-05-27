México

Creación de la Guardia Nacional es considerada por la Defensa como “el máximo proyecto del Estado mexicano en seguridad pública”

La transferencia de elementos del Ejército a la Guardia Nacional, vigente desde octubre de 2024, acortó décadas de espera para que la institución policial contara con mandos de alto nivel

Guardar
Google icon
Cuatro miembros de la Guardia Nacional de México en uniforme táctico y armados en la parte trasera de una camioneta pick-up blanca. Un agente de pie sostiene una ametralladora
Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este miércoles de “algo único” la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional al asignar 91 generales a la Guardia Nacional para consolidar su estructura de mando, luego de presentarla como una de las acciones más relevantes de la estrategia de seguridad de su gobierno.

La transferencia, vigente desde el 1 de octubre de 2024, también incluyó cuatro mil 069 oficiales y 35 mil elementos de tropa, todos seleccionados por sus aptitudes para la función policiaca. Esa fecha marcó el momento en que la Guardia Nacional pasó a depender directamente de Defensa.

PUBLICIDAD

“La Guardia Nacional está trabajando de manera muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es un trabajo que además da resultados todos los días”, destacó.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, encuadró el operativo dentro del Plan de Consolidación de la Guardia Nacional y lo definió como “el máximo proyecto que ha tenido el Estado mexicano en materia de seguridad pública”. El funcionario precisó que el personal elegido reúne las mejores características para las labores policiacas.

PUBLICIDAD

Imagen DRAVMIAH65E6PLO5DGPFLCA7TE

¿Por qué 91 generales cambian el peso institucional de la Guardia?

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo subrayó que construir una institución de seguridad no solo requiere tropa, sino una estructura de mando piramidal como la que opera en cualquier policía del mundo. Sin generales experimentados, alcanzar ese nivel de conducción tomaría entre 30 y 40 años de carrera escalafonaria dentro de la propia Guardia.

La presidenta precisó que llegar al grado de general de división demanda 40 años de servicio activo. Al ceder a esos mandos, el Ejército aceleró de forma drástica la madurez institucional de la Guardia Nacional y evitó décadas de espera para contar con liderazgos de alto nivel.

Asimismo, señaló que la decisión de cada uno de esos generales de abandonar el Ejército para incorporarse a la Guardia constituye “una decisión de vida”, pues enfatizó que dicho gesto voluntario no tiene precedente en la historia de las fuerzas de seguridad del país.

“Esto es un trabajo muy, muy profesional. La institución es muy sólida en el país”, indicó desde el Salón de Tesorería.

La presidenta en su conferencia mañanera de este viernes 22 de mayo de 2026 Foto: Captura de pantalla
La presidenta en su conferencia mañanera de este viernes 22 de mayo de 2026 Foto: Captura de pantalla

Además de los 91 generales, Defensa graduó a 570 oficiales de la Guardia Nacional en el Colegio Militar y creó la Fuerza Especial Conjunta con 180 elementos seleccionados del cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes recibieron formación especializada para labores policiacas.

Detenciones y presencia territorial sostenida

Sheinbaum afirmó que la estrategia produce resultados diarios: cada detención reduce la violencia, pero no implica abandonar el territorio donde ocurrió. La instrucción es mantenerse en la zona y continuar la investigación de forma permanente.

La presidenta calificó a las instituciones de seguridad del país como “muy sólidas” y subrayó que el trabajo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el factor que sostiene esa solidez. El modelo, según Sheinbaum, combina profesionalismo operativo con presencia continua en los territorios con mayor conflictividad.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuardia NacionalGeneralesDefensamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce a Epi, la perrita de apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en la UNAM

Una nueva integrante de cuatro patas llegó a este proyecto piloto para brindar contención a personas que están en procesos de asistencia psicológica o jurídica

Conoce a Epi, la perrita de apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en la UNAM

Estudiantes de la UAQ y colectivos defienden reforma de identidad de género que Mauricio Kuri quiere vetar en Querétaro

“Representa una amenaza para las familias”, declaró el funcionario

Estudiantes de la UAQ y colectivos defienden reforma de identidad de género que Mauricio Kuri quiere vetar en Querétaro

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

Tras ataques armados y la quema de pueblos, habitantes de la Montaña Baja de Guerrero reclaman atención urgente al Estado y acusan que la militarización no es suficiente

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

CNDH atribuye a IMSS de Chihuahua muerte de bebé rarámuri por discriminación: señala omisiones y violencia obstétrica

La recién nacida pasó más de 50 días hospitalizada en distintos centros médicos sin recibir un diagnóstico claro por sus problemas respiratorios; murió tras ser dada de alta y reingresar en estado crítico

CNDH atribuye a IMSS de Chihuahua muerte de bebé rarámuri por discriminación: señala omisiones y violencia obstétrica

Reemplacamiento Edomex 2026: cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite

Tener el vehículo en regla puede aumentar su valor en caso de venta y ayuda a las autoridades en la investigación de delitos cometidos con automóviles

Reemplacamiento Edomex 2026: cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR

ENTRETENIMIENTO

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

DEPORTES

Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros 2026 en la modalidad de dobles

Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros 2026 en la modalidad de dobles

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega

El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

México Femenil anuncia convocatoria para los amistosos vs Australia

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol