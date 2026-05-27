Creación de la Guardia Nacional es considerada por la Defensa como “el máximo proyecto del Estado mexicano en seguridad pública”

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este miércoles de “algo único” la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional al asignar 91 generales a la Guardia Nacional para consolidar su estructura de mando, luego de presentarla como una de las acciones más relevantes de la estrategia de seguridad de su gobierno.

La transferencia, vigente desde el 1 de octubre de 2024, también incluyó cuatro mil 069 oficiales y 35 mil elementos de tropa, todos seleccionados por sus aptitudes para la función policiaca. Esa fecha marcó el momento en que la Guardia Nacional pasó a depender directamente de Defensa.

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“La Guardia Nacional está trabajando de manera muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es un trabajo que además da resultados todos los días”, destacó.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, encuadró el operativo dentro del Plan de Consolidación de la Guardia Nacional y lo definió como “el máximo proyecto que ha tenido el Estado mexicano en materia de seguridad pública”. El funcionario precisó que el personal elegido reúne las mejores características para las labores policiacas.

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¿Por qué 91 generales cambian el peso institucional de la Guardia?

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo subrayó que construir una institución de seguridad no solo requiere tropa, sino una estructura de mando piramidal como la que opera en cualquier policía del mundo. Sin generales experimentados, alcanzar ese nivel de conducción tomaría entre 30 y 40 años de carrera escalafonaria dentro de la propia Guardia.

La presidenta precisó que llegar al grado de general de división demanda 40 años de servicio activo. Al ceder a esos mandos, el Ejército aceleró de forma drástica la madurez institucional de la Guardia Nacional y evitó décadas de espera para contar con liderazgos de alto nivel.

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Asimismo, señaló que la decisión de cada uno de esos generales de abandonar el Ejército para incorporarse a la Guardia constituye “una decisión de vida”, pues enfatizó que dicho gesto voluntario no tiene precedente en la historia de las fuerzas de seguridad del país.

“Esto es un trabajo muy, muy profesional. La institución es muy sólida en el país”, indicó desde el Salón de Tesorería.

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La presidenta en su conferencia mañanera de este viernes 22 de mayo de 2026 Foto: Captura de pantalla

Además de los 91 generales, Defensa graduó a 570 oficiales de la Guardia Nacional en el Colegio Militar y creó la Fuerza Especial Conjunta con 180 elementos seleccionados del cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes recibieron formación especializada para labores policiacas.

Detenciones y presencia territorial sostenida

Sheinbaum afirmó que la estrategia produce resultados diarios: cada detención reduce la violencia, pero no implica abandonar el territorio donde ocurrió. La instrucción es mantenerse en la zona y continuar la investigación de forma permanente.

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La presidenta calificó a las instituciones de seguridad del país como “muy sólidas” y subrayó que el trabajo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el factor que sostiene esa solidez. El modelo, según Sheinbaum, combina profesionalismo operativo con presencia continua en los territorios con mayor conflictividad.