México

Segundo año de Sheinbaum: circula documento que obligaría a servidores públicos a asistir al informe

Un oficio del municipio de Tarimoro, Guanajuato, ordena al 50% del personal acudir al segundo informe de Claudia Sheinbaum, bajo amenaza de sanción administrativa

Guardar
Google icon
La difusión del supuesto oficio en Guanajuato reactiva el debate sobre los límites entre participación institucional y coerción, así como la necesidad de mayor transparencia en la organización de eventos gubernamentales. (Infobae-Itzallana)
La difusión del supuesto oficio en Guanajuato reactiva el debate sobre los límites entre participación institucional y coerción, así como la necesidad de mayor transparencia en la organización de eventos gubernamentales. (Infobae-Itzallana)

Un presunto oficio oficial del municipio de Tarimoro, Guanajuato, fechado el 28 de mayo de 2026, generó polémica en redes sociales luego de que el usuario @Juan_OrtizMX lo difundiera en X (antes Twitter).

El documento, firmado presuntamente por el Lic. Antonio Acevedo Rodríguez, Oficial Mayor del municipio, está dirigido a directores y coordinadores de dependencias locales. Su instrucción es clara: enviar al 50% del personal a cargo al evento de celebración por el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado este domingo desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Se observa una gran multitud de personas congregadas en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Los asistentes portan sombrillas de diversos colores y banderas de México, así como gorras blancas. La concentración ocurre previo al segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asistencia obligatoria, con sanción para quien no acuda

De acuerdo con el presunto oficio identificado con el número OM/227/2026, la asistencia al evento no era opcional. El texto señala que se trata de una instrucción directa del alcalde Saúl Trejo Rojas, y exigía que cada área entregara al día siguiente —29 de mayo— un listado con los nombres del personal asignado.

La advertencia es contundente: quien no se presentara enfrentaría una sanción administrativa. Además, el documento indicaba que personal de la Oficialía Mayor estaría tomando lista para llevar un control de asistencia.

PUBLICIDAD

Como contraprestación, el municipio ofrecía un día de descanso a quienes acudieran al acto, sujeto a la disponibilidad de cada dirección.

Las instrucciones del ayuntamiento guanajuatense incluyeron amenazas administrativas y la entrega de listados de asistentes, mientras se documentó el traslado de empleados en autobuses hacia la capital del país para la ceremonia oficial. ( @Juan_OrtizMX)
Las instrucciones del ayuntamiento guanajuatense incluyeron amenazas administrativas y la entrega de listados de asistentes, mientras se documentó el traslado de empleados en autobuses hacia la capital del país para la ceremonia oficial. ( @Juan_OrtizMX)

Camiones rumbo al evento, captados en redes

La polémica no quedó solo en el papel. En redes sociales también comenzaron a circular imágenes y videos de varios autobuses que viajaban con rumbo al acto oficial, lo que reforzó las señalamientos sobre la movilización de servidores públicos de distintos municipios y dependencias hacia la concentración en la capital del país.

El fenómeno no es nuevo: cada acto masivo del gobierno federal suele ir acompañado de denuncias similares desde distintos estados del país.

El contexto: informe en medio de crisis

El acto en cuestión corresponde a la rendición de cuentas del segundo año de gobierno de Sheinbaum, celebrado el domingo desde el Monumento a la Revolución, uno de los escenarios más emblemáticos de los grandes eventos políticos en México.

El evento se realizó en medio de la atención mediática sobre la crisis política en Sinaloa relacionada con el gobernador Rocha Moya, lo que añade un contexto de tensión al despliegue de movilización que se registró desde municipios como Tarimoro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia una celebración conmemorativa. Esta tendrá lugar el domingo 31 de mayo a las once de la mañana en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, así como en plazas de todo el país. El evento marca dos años del triunfo del pueblo de México.

¿Práctica aislada o generalizada?

El caso de Tarimoro abre una pregunta que persiste en cada informe de gobierno: ¿Cuántos otros municipios o dependencias replicaron la misma dinámica? Por ahora, el presunto oficio guanajuatense es el que tiene nombre, sello y número de folio.

La autenticidad del documento no ha sido confirmada de forma oficial por el municipio de Tarimoro al momento de la publicación.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuanajuatoZócaloMarchaReformainformetrabajadoresPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

La captura del presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, amplió la lista de funcionarios en funciones investigados por presuntos nexos con redes criminales y delitos de corrupción

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

Clima en CDMX: ¿Lloverá este domingo 31 de mayo en la capital?

Las autoridades prevén un ambiente muy caluroso y cielo parcialmente nublado. Conoce qué zona de la ciudad tendría condiciones para lluvias ligeras

Clima en CDMX: ¿Lloverá este domingo 31 de mayo en la capital?

¿La hipertensión es cosa de adultos mayores? 5 errores que cometen los jóvenes mexicanos

Investigaciones en poblaciones urbanas mexicanas confirman que el estrés crónico y la ingesta regular de bebidas alcohólicas o energéticas contribuyen de forma significativa al incremento de casos de hipertensión arterial en adultos jóvenes

¿La hipertensión es cosa de adultos mayores? 5 errores que cometen los jóvenes mexicanos

Rescatan a 26 migrantes mexicanos durante operativos en Tijuana, Baja California

En el sitio fue detenida una mujer de origen extranjero

Rescatan a 26 migrantes mexicanos durante operativos en Tijuana, Baja California

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?

La selección charrúa visitará Guadalajara para enfrentarse a España para cerrar la actividad de ambas selecciones en la fase de grupos

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

Enfrentamiento en el penal de Aguaruto deja reos heridos y fallecidos en Culiacán, Sinaloa

Dirigen narcomanta a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en Tijuana: “Dedícate a la música o te vamos a fusilar”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo: se registra enfrentamiento en el penal de Aguaruto en Sinaloa

Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

De la decepción al reconocimiento: Julieta Venegas cambia su visión de la 4T con “La niña futbolista”

De la decepción al reconocimiento: Julieta Venegas cambia su visión de la 4T con “La niña futbolista”

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

DEPORTES

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?

México logra histórica medalla de oro dentro de la Copa de Naciones de Salto Ecuestre

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

Erick Portillo se proclama como campeón de salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia