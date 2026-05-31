Segundo año de Sheinbaum: circula documento que obligaría a servidores públicos a asistir al informe

La difusión del supuesto oficio en Guanajuato reactiva el debate sobre los límites entre participación institucional y coerción, así como la necesidad de mayor transparencia en la organización de eventos gubernamentales. (Infobae-Itzallana)

Un presunto oficio oficial del municipio de Tarimoro, Guanajuato, fechado el 28 de mayo de 2026, generó polémica en redes sociales luego de que el usuario @Juan_OrtizMX lo difundiera en X (antes Twitter).

El documento, firmado presuntamente por el Lic. Antonio Acevedo Rodríguez, Oficial Mayor del municipio, está dirigido a directores y coordinadores de dependencias locales. Su instrucción es clara: enviar al 50% del personal a cargo al evento de celebración por el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado este domingo desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

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Se observa una gran multitud de personas congregadas en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Los asistentes portan sombrillas de diversos colores y banderas de México, así como gorras blancas. La concentración ocurre previo al segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asistencia obligatoria, con sanción para quien no acuda

De acuerdo con el presunto oficio identificado con el número OM/227/2026, la asistencia al evento no era opcional. El texto señala que se trata de una instrucción directa del alcalde Saúl Trejo Rojas, y exigía que cada área entregara al día siguiente —29 de mayo— un listado con los nombres del personal asignado.

La advertencia es contundente: quien no se presentara enfrentaría una sanción administrativa. Además, el documento indicaba que personal de la Oficialía Mayor estaría tomando lista para llevar un control de asistencia.

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Como contraprestación, el municipio ofrecía un día de descanso a quienes acudieran al acto, sujeto a la disponibilidad de cada dirección.

Las instrucciones del ayuntamiento guanajuatense incluyeron amenazas administrativas y la entrega de listados de asistentes, mientras se documentó el traslado de empleados en autobuses hacia la capital del país para la ceremonia oficial. ( @Juan_OrtizMX)

Camiones rumbo al evento, captados en redes

La polémica no quedó solo en el papel. En redes sociales también comenzaron a circular imágenes y videos de varios autobuses que viajaban con rumbo al acto oficial, lo que reforzó las señalamientos sobre la movilización de servidores públicos de distintos municipios y dependencias hacia la concentración en la capital del país.

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El fenómeno no es nuevo: cada acto masivo del gobierno federal suele ir acompañado de denuncias similares desde distintos estados del país.

El contexto: informe en medio de crisis

El acto en cuestión corresponde a la rendición de cuentas del segundo año de gobierno de Sheinbaum, celebrado el domingo desde el Monumento a la Revolución, uno de los escenarios más emblemáticos de los grandes eventos políticos en México.

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El evento se realizó en medio de la atención mediática sobre la crisis política en Sinaloa relacionada con el gobernador Rocha Moya, lo que añade un contexto de tensión al despliegue de movilización que se registró desde municipios como Tarimoro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia una celebración conmemorativa. Esta tendrá lugar el domingo 31 de mayo a las once de la mañana en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, así como en plazas de todo el país. El evento marca dos años del triunfo del pueblo de México.

¿Práctica aislada o generalizada?

El caso de Tarimoro abre una pregunta que persiste en cada informe de gobierno: ¿Cuántos otros municipios o dependencias replicaron la misma dinámica? Por ahora, el presunto oficio guanajuatense es el que tiene nombre, sello y número de folio.

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La autenticidad del documento no ha sido confirmada de forma oficial por el municipio de Tarimoro al momento de la publicación.