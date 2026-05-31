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Las plantas que repelen mosquitos mejor que la citronela y que encuentras en cualquier mercado de México

Varias plantas comunes en México ofrecen alternativas naturales para proteger el hogar de los mosquitos

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Ilustración en acuarela de una terraza con varias macetas de hierbas como romero, albahaca y menta, una mesa de madera y un gato atigrado durmiendo.
Diversas plantas ofrecen alternativas naturales y respaldadas por la ciencia para proteger el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de mosquito representan un problema de salud pública en México, especialmente en temporadas de calor y lluvias, cuando aumentan los casos de dengue, zika y chikungunya.

Ante la preocupación por el uso de repelentes químicos en el hogar, muchos buscan alternativas basadas en plantas.

Aquí te presentamos las plantas cuya eficacia y modo de uso han sido comprobados por investigaciones internacionales y organismos oficiales.

Romero

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta de uso común en la cocina mexicana y en remedios tradicionales.

Su eficacia como repelente de mosquitos está respaldada por estudios científicos que han demostrado la capacidad de sus aceites esenciales para disminuir la presencia de estos insectos en espacios cerrados y abiertos.

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De acuerdo con una publicación en el International Journal of Mosquito Research, el extracto de romero reduce la cantidad de mosquitos cuando se utiliza en aplicaciones ambientales, ya sea al quemarse o al aplicarse como aceite esencial en el hogar.

La evidencia sugiere que el romero es una alternativa accesible y disponible en mercados mexicanos para la protección natural contra mosquitos.

Ilustración en acuarela de una planta de romero con flores azules en una maceta de terracota, colocada sobre una superficie de madera.
Su eficacia como repelente de mosquitos está respaldada por estudios científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Albahaca

La albahaca (Ocimum basilicum) es ampliamente reconocida por sus propiedades culinarias, pero estudios científicos han comprobado su capacidad para repeler mosquitos, especialmente al vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Aedes aegypti.

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Investigaciones publicadas en el Journal of Insect Science y el Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine indican que los compuestos volátiles de la albahaca, como el eugenol y el linalol, actúan como repelentes eficaces, ofreciendo protección comparable a la de productos químicos como el DEET, aunque por periodos más cortos.

La Secretaría de Salud de Hidalgo destaca que la albahaca criolla, disponible en mercados de México, puede utilizarse fresca o en extractos para reducir la presencia de mosquitos de manera práctica y económica.

Ilustración en acuarela de una planta de albahaca con hojas verdes y algunas flores blancas, creciendo en una maceta de terracota sobre un fondo claro.
Los compuestos volátiles de la albahaca, como el eugenol y el linalol, actúan como repelentes eficaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menta

La menta (Mentha spp.) es una de las plantas con mayor respaldo científico en cuanto a su capacidad para repeler mosquitos.

El aceite esencial de menta ha sido evaluado en estudios de laboratorio y en condiciones reales, mostrando efectos repelentes potentes contra distintas especies de mosquitos.

La American Museum of Natural History y diversas revisiones científicas han documentado que la menta, al ser aplicada en forma de extracto o aceite, dificulta el acercamiento de los insectos y reduce el riesgo de picaduras.

En México, la menta es fácil de conseguir y puede emplearse tanto en jardines como en preparaciones caseras para el control de mosquitos.

Ilustración acuarela detallada de una rama de menta con hojas dentadas verdes y espigas de flores moradas, sobre un fondo blanco con suaves manchas de color.
La menta, al ser aplicada en forma de extracto o aceite, dificulta el acercamiento de los insectos y reduce el riesgo de picaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clavo

El clavo (Syzygium aromaticum) destaca entre las plantas repelentes por la eficacia de su aceite esencial, cuyo componente principal es el eugenol.

Investigaciones científicas, como las publicadas en la revista Scientific Reports, han demostrado que el aceite de clavo puede proteger de las picaduras de mosquito durante más de noventa minutos, cuando se utiliza en concentraciones adecuadas.

El clavo se encuentra habitualmente en mercados mexicanos y puede emplearse tanto en aceites como en infusiones o preparados ambientales para reforzar la protección en el hogar.

La evidencia respalda su uso como una opción confiable y tradicional contra los mosquitos.

Ilustración en acuarela de una rama de clavo con numerosos botones florales de color marrón oscuro y pequeñas hojas verdes, sobre un fondo claro.
El aceite de clavo puede proteger de las picaduras de mosquito durante más de noventa minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierba gatera

La hierba gatera (Nepeta cataria, conocida internacionalmente como catnip) ha sido objeto de investigaciones recientes que confirman la potencia de su compuesto activo, la nepetalactona, como repelente de mosquitos.

Estudios publicados en Current Biology y por equipos de la Universidad de Northwestern y Lund demostraron que la nepetalactona activa los receptores TRPA1 en los mosquitos, causando un efecto irritante que los mantiene alejados.

En laboratorio, este compuesto ha mostrado una eficacia hasta 10 veces mayor que el DEET.

Sin embargo, a diferencia de plantas como el romero o la albahaca, la hierba gatera no está disponible fresca en los mercados tradicionales mexicanos.

En México, su presencia se limita principalmente a tiendas de mascotas, donde se vende seca o en extracto, y a algunos invernaderos especializados.

Ilustración en acuarela de una rama de hierba gatera con hojas verdes dentadas y racimos de pequeñas flores lavanda sobre un fondo blanco texturizado.
Su compuesto activo, la nepetalactona, es un efectivo repelente de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental aclarar, según recomendaciones del NIH y de la Secretaría de Salud, que tener estas plantas en macetas no es suficiente para repeler mosquitos.

Los compuestos activos se liberan solo al triturar las hojas, quemarlas o usar sus aceites esenciales.

Los extractos concentrados pueden aplicarse con precaución sobre la piel o en difusores ambientales, pero nunca deben emplearse en bebés o personas alérgicas sin supervisión médica.

La prevención principal ante brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos sigue siendo la eliminación de criaderos y el uso de barreras físicas.

Antes de probar cualquier remedio natural, se recomienda consultar a un especialista y verificar la procedencia y modo de uso del producto.

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