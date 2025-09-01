México

Alivia las molestias de las picaduras de mosquitos en menos un minuto

Soluciones efectivas y accesibles que ayudan a reducir la irritación y el enrojecimiento tras el contacto con estos insectos

Por Gerardo Lezama

El hielo reduce la inflamación
El hielo reduce la inflamación y el picor de las picaduras de mosquitos en menos de un minuto. (Pexels)

La llegada del calor y la humedad suele traer consigo la presencia de mosquitos, cuyos piquetes pueden provocar protuberancias molestas y picazón intensa.

Aunque en la mayoría de los casos estas reacciones no representan un riesgo grave para la salud, el malestar que generan lleva a muchas personas a buscar soluciones rápidas y efectivas.

Existen varios remedios caseros y productos de venta libre que pueden ayudar a aliviar los síntomas en cuestión de minutos.

Uno de los métodos más sencillos y accesibles es la aplicación de hielo sobre la zona afectada. El frío ayuda a disminuir la inflamación y la sensación de picor, proporcionando un alivio casi inmediato.

Es importante envolver el hielo en un paño o toalla antes de colocarlo sobre la piel para evitar daños por el contacto directo.

Los antihistamínicos bloquean la histamina
Los antihistamínicos bloquean la histamina y alivian la picazón tras la picadura de mosquito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción eficaz son los antihistamínicos, disponibles tanto en comprimidos como en cremas tópicas. Estos medicamentos actúan bloqueando la acción de la histamina, una sustancia que el cuerpo libera tras la picadura y que es responsable de la inflamación y el prurito.

El uso de antihistamínicos puede reducir notablemente la incomodidad, aunque siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente en niños o personas con condiciones médicas preexistentes.

La hidrocortisona en crema es otro recurso útil para combatir la inflamación y la picazón. Este medicamento, que puede adquirirse sin receta o bajo prescripción médica, debe utilizarse con moderación y solo durante periodos cortos. No se recomienda su uso en niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con infecciones cutáneas.

El calor concentrado también ha demostrado ser efectivo para aliviar las molestias de las picaduras de mosquito. Existen dispositivos específicos que aplican calor de forma localizada, logrando reducir la incomodidad en pocos minutos tras su uso.

El aloe vera calma la
El aloe vera calma la piel y reduce la hinchazón causada por las picaduras de mosquitos. (AdobeStock)

Entre los remedios naturales, el aloe vera destaca por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Aplicar gel de aloe vera sobre la picadura puede ayudar a disminuir la hinchazón y el enrojecimiento, además de favorecer la recuperación de la piel.

La miel es otro producto natural que puede resultar beneficioso. Sus propiedades ayudan a reducir la inflamación y a prevenir infecciones, además de aportar alivio a la zona afectada.

Para evitar nuevas picaduras, se recomienda el uso de repelentes de mosquitos y cubrir la piel expuesta, especialmente en zonas donde estos insectos son más frecuentes.

Aunque en Estados Unidos el riesgo de contraer enfermedades por picaduras es bajo, el aumento de mosquitos transmisores debido al cambio climático hace que la prevención sea cada vez más relevante.

