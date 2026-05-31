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¿Por qué desecharon el juicio político contra Maru Campos? Esta fue lo que falló y por qué el caso no ha terminado

Morena dejó vencer el plazo, Kenia López Rabadán confirmó el golpe y el Caso CIA sigue encendido. Todo lo que debes saber

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La iniciativa presentada por legisladores de Morena fue archivada al no cumplirse con el requisito de ratificación dentro del tiempo estipulado, según informó la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro. (Foto: @MaruCampos_G)
La iniciativa presentada por legisladores de Morena fue archivada al no cumplirse con el requisito de ratificación dentro del tiempo estipulado, según informó la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro. (Foto: @MaruCampos_G)

La solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efectos legales. La razón: los 11 legisladores locales de Morena que la promovieron no la ratificaron dentro del plazo de tres días que establece la normativa en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, quien explicó que la Secretaría General recibió la solicitud el martes 27 de mayo y el plazo para ratificarla vencía el 29 de mayo sin que los promoventes dieran ese paso.

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“No fue ratificado. ¿Qué significa que no esté ratificado? Pues que ya no existe, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, declaró López Rabadán.

¿Qué implicaciones tiene esto?

Al no completarse la ratificación, el procedimiento nunca avanzó a la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de revisar este tipo de peticiones en San Lázaro. En términos prácticos:

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  • La solicitud presentada no tiene efectos formales.
  • No existe un juicio político activo contra Campos en la Cámara de Diputados.
  • Morena tendría que iniciar un trámite completamente nuevo si quisiera insistir por esa vía.

Sobre por qué no ratificaron, López Rabadán señaló que fue una decisión de los propios solicitantes, y sugirió que la presión pública y la exigencia ciudadana de seguridad pudo haber pesado en esa determinación.

La mandataria federal afirmó en conferencia que las autoridades solo actúan cuando existen pruebas, rechazando cualquier trato preferencial y subrayando que las solicitudes de extradición deben ajustarse al marco legal mexicano. (Infobae-Itzallana)
La mandataria federal afirmó en conferencia que las autoridades solo actúan cuando existen pruebas, rechazando cualquier trato preferencial y subrayando que las solicitudes de extradición deben ajustarse al marco legal mexicano. (Infobae-Itzallana)

¿Por qué señalan a Maru Campos?

El trasfondo es el llamado Caso CIA: el 18 de abril de 2026, autoridades chihuahuenses desmantelaron un presunto megalaboratorio de metanfetamina en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. En la madrugada del 19 de abril murieron dos agentes extranjeros y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación cuando el vehículo en que viajaban cayó a un barranco.

“La polémica creció después de que el Gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.”

Con base en esos hechos, los legisladores promoventes acusaron a Campos de presuntamente atentar contra la soberanía y el orden federal.

(Foto: Twitter/@MaruCampos_G)
(Foto: Twitter/@MaruCampos_G)

Maru Campos ya compareció ante la FGR, pero no declaró

El caso no terminó ahí. La gobernadora se presentó el miércoles 27 de mayo de 2026 ante las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, en calidad de testigo, en el marco de la investigación federal sobre el operativo en la Sierra Tarahumara.

Sin embargo, Campos rechazó rendir su declaración argumentando que su fuero constitucional le impide sujetarse a actos de investigación personal mientras ostenta la investidura de gobernadora, conforme al artículo 111 de la Constitución. En su lugar, presentó un escrito formal ante la dependencia.

Al salir, la gobernadora acusó que no existe ninguna imputación formal en su contra y calificó la situación como una manifestación de autoritarismo que vulnera sus derechos constitucionales.

El miércoles 27 de mayo de 2026, la mandataria estatal acudió como testigo a una diligencia relacionada con el operativo en la Sierra Tarahumara, pero negó rendir declaración y entregó un documento fundamentando su postura. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El miércoles 27 de mayo de 2026, la mandataria estatal acudió como testigo a una diligencia relacionada con el operativo en la Sierra Tarahumara, pero negó rendir declaración y entregó un documento fundamentando su postura. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El PAN cierra filas y convierte el caso en bandera política

Mientras el juicio político se desvanecía, Acción Nacional organizó un mitin masivo en la Expo Chihuahua bajo el lema “Yo con Maru”, con la presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, legisladores, alcaldes y militantes.

Dirigentes panistas presentaron a Campos como una figura de resistencia frente a lo que describen como una persecución política federal, y señalaron que el caso la ha posicionado como rostro nacional de la oposición de cara a la elección por la gubernatura de Chihuahua en 2026.

Por ahora, Maru Campos no enfrenta ningún procedimiento de juicio político activo. Pero la investigación de la FGR por el Caso CIA sigue abierta.

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