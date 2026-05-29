México

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

El pronóstico incluye tormentas eléctricas, rachas de viento y máximas de hasta 45 grados Celsius en varias regiones de México

Guardar
Google icon
Imagen satelital de la Tierra con un gran sistema de tormenta sobre el Golfo de México y Centroamérica, mostrando relámpagos sobre el territorio mexicano. El sol es visible.
El país enfrentará un viernes de contrastes con lluvias intensas en el sureste y una fuerte onda de calor en gran parte del territorio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sureste del país enfrentará precipitaciones de hasta 75 milímetros, mientras que la onda de calor continuará afectando a gran parte del territorio nacional con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

Pronóstico del clima para mañana: lluvias fuertes en el sureste de México

El clima en México para este viernes 29 de mayo estará marcado por el contraste entre lluvias intensas en el sureste del país y temperaturas extremadamente altas en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el suroeste del Golfo de México, combinada con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, favorecerá precipitaciones importantes en varios estados.

PUBLICIDAD

Las entidades con mayor riesgo de lluvias serán:

  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En estas zonas se esperan lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Vista aérea de una ciudad mexicana bajo una tormenta eléctrica. Edificios, avenidas con tráfico y charcos. Nubes oscuras y cuatro rayos iluminan el horizonte.
El sureste del país registrará lluvias intensas con acumulados de hasta 75 milímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Oaxaca registrará lluvias fuertes, mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco tendrán intervalos de chubascos.

Estados con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones más intensas podrían generar afectaciones en zonas vulnerables.

Entre los principales riesgos destacan:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Encharcamientos urbanos.
  • Inundaciones en zonas bajas.
  • Deslaves en áreas montañosas.
  • Reducción de visibilidad por bancos de niebla.
  • Posible caída de granizo durante las tormentas.

La Península de Yucatán será una de las regiones más afectadas por las lluvias, especialmente en sectores del norte y este de Campeche, el oeste de Yucatán y el sur y oeste de Quintana Roo.

Onda de calor continuará con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras algunas regiones recibirán lluvias, gran parte del país seguirá bajo los efectos de una intensa onda de calor.

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados. EFE/Luis Torres
La onda de calor continuará afectando a gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados. EFE/Luis Torres

Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en:

  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Asimismo, varios estados alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados, entre ellos:

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Morelos
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y tolvaneras afectarán al norte del país

Además de las lluvias y las altas temperaturas, el pronóstico contempla fuertes rachas de viento en diversas regiones.

Vista de una plaza en Querétaro con personas abrigadas, árboles meciéndose y una tolvanera densa. Banderas mexicanas ondean en edificios y un acueducto es visible al fondo.
El norte del país registrará fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados con mayor intensidad de viento serán:

  • Sonora
  • Chihuahua

En estas entidades podrían registrarse rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañadas de tolvaneras.

También se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y afectar la visibilidad en carreteras.

Clima en la Ciudad de México y el Valle de México

Para la Ciudad de México se prevé una jornada con cielo despejado durante la mañana y ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Por la tarde se espera:

  • Ambiente cálido.
  • Incremento de nubosidad.
  • Sin pronóstico de lluvia para la capital.
  • Viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
Vista a nivel de calle de una avenida severamente inundada en la Ciudad de México, con el Palacio de Bellas Artes y la escultura del Caballito al fondo
En la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido por la tarde y fresco durante la mañana. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Las temperaturas oscilarán entre:

  • Mínima: 11 a 13 grados Celsius.
  • Máxima: 26 a 28 grados Celsius.

En el Estado de México sí existe probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente durante la tarde y noche.

Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico del viernes

Ante las condiciones previstas para este 29 de mayo, las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.
  • Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.
  • Extremar precauciones en áreas propensas a deslaves.
  • Protegerse de las altas temperaturas.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Conducir con precaución ante posibles bancos de niebla o lluvia intensa.

El panorama meteorológico para este viernes estará dominado por lluvias significativas en el sureste del país, fuertes rachas de viento en el norte y una persistente onda de calor en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de protección civil y autoridades meteorológicas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Clima en MéxicoSMNLluviasPronóstico del ClimaCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Noventa días de trabajo, técnica tradicional y un legado artístico colocan al país como escenario de celebración internacional a pocos días de la inauguración del Mundial 2026

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

La resolución permitirá al exmandatario abandonar el penal de Morelos y seguir bajo arresto domiciliario

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Estas opciones son snacks bajos en calorías

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Buscan proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo excepciones únicamente para procedimientos reconstructivos por motivos médicos

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México hará historia al recibir por tercera vez partidos de la Copa del Mundo en 2026, consolidando su papel central en el futbol internacional

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

DEPORTES

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1