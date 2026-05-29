SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

El país enfrentará un viernes de contrastes con lluvias intensas en el sureste y una fuerte onda de calor en gran parte del territorio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sureste del país enfrentará precipitaciones de hasta 75 milímetros, mientras que la onda de calor continuará afectando a gran parte del territorio nacional con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

Pronóstico del clima para mañana: lluvias fuertes en el sureste de México

El clima en México para este viernes 29 de mayo estará marcado por el contraste entre lluvias intensas en el sureste del país y temperaturas extremadamente altas en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el suroeste del Golfo de México, combinada con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, favorecerá precipitaciones importantes en varios estados.

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Las entidades con mayor riesgo de lluvias serán:

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En estas zonas se esperan lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

El sureste del país registrará lluvias intensas con acumulados de hasta 75 milímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Oaxaca registrará lluvias fuertes, mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco tendrán intervalos de chubascos.

Estados con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones más intensas podrían generar afectaciones en zonas vulnerables.

Entre los principales riesgos destacan:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos .

Encharcamientos urbanos .

Inundaciones en zonas bajas.

Deslaves en áreas montañosas .

Reducción de visibilidad por bancos de niebla .

Posible caída de granizo durante las tormentas.

La Península de Yucatán será una de las regiones más afectadas por las lluvias, especialmente en sectores del norte y este de Campeche, el oeste de Yucatán y el sur y oeste de Quintana Roo.

Onda de calor continuará con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras algunas regiones recibirán lluvias, gran parte del país seguirá bajo los efectos de una intensa onda de calor.

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados. EFE/Luis Torres

Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en:

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Asimismo, varios estados alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados, entre ellos:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Morelos

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y tolvaneras afectarán al norte del país

Además de las lluvias y las altas temperaturas, el pronóstico contempla fuertes rachas de viento en diversas regiones.

El norte del país registrará fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados con mayor intensidad de viento serán:

Sonora

Chihuahua

En estas entidades podrían registrarse rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañadas de tolvaneras.

También se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora en:

Baja California

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y afectar la visibilidad en carreteras.

Clima en la Ciudad de México y el Valle de México

Para la Ciudad de México se prevé una jornada con cielo despejado durante la mañana y ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Por la tarde se espera:

Ambiente cálido .

Incremento de nubosidad .

Sin pronóstico de lluvia para la capital.

Viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido por la tarde y fresco durante la mañana. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Las temperaturas oscilarán entre:

Mínima: 11 a 13 grados Celsius .

Máxima: 26 a 28 grados Celsius.

En el Estado de México sí existe probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente durante la tarde y noche.

Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico del viernes

Ante las condiciones previstas para este 29 de mayo, las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas .

Extremar precauciones en áreas propensas a deslaves .

Protegerse de las altas temperaturas .

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento .

Conducir con precaución ante posibles bancos de niebla o lluvia intensa.

El panorama meteorológico para este viernes estará dominado por lluvias significativas en el sureste del país, fuertes rachas de viento en el norte y una persistente onda de calor en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de protección civil y autoridades meteorológicas.

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