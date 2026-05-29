México

Muere Adrián Chávez López, director del Hospital Infantil de México, cuatro días después de que residentes exigieran su destitución por acoso

Médicos habían denunciado casos e incluso la CNDH había hecho una recomendación

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Composición con la fachada del Hospital Infantil de México Federico Gómez en el fondo y, en primer plano, un doctor calvo con gafas y bata, en blanco y negro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Infantil de México Federico Gómez confirmó la muerte del doctor Adrián Chávez López, especialista en terapia intensiva pediátrica, apenas cuatro días después de que médicos residentes exigieran su destitución por acusaciones de acoso.

A través de una esquela en su página oficial, el Hospital Infantil informó sobre el deceso. Esto es lo que se pudo leer en la esquela

“El Hospital Infantil de México Federico Gómez lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su Director General, Dr. Adrián Chávez López Médico pediatra intensivista, servidor público ejemplar y hombre de profunda vocación humana”

(Hospital Infantil de México Federico Gómez)
(Hospital Infantil de México Federico Gómez)

Acusaciones de acoso en el Hospital Infantil de México

Esta semana, los médicos residentes organizaron un paro laboral y formaron una coalición, tras denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro del hospital.

La protesta fue comunicada tanto a autoridades federales como a la sociedad civil, dejando claro que las áreas críticas —como Urgencias y Terapias Intensivas— siguen funcionando con normalidad.

En un mensaje difundido públicamente, los residentes exigieron la destitución de directivos señalados en las investigaciones por acoso, entre ellos, los doctores Adrián Chávez López y Víctor Olivar López.

El colectivo argumentó que la permanencia de los acusados “compromete la confianza de la comunidad médica”.

El paro laboral comenzó a inicios de semana y afecta únicamente actividades no críticas.

Los residentes declararon: “Nuestras áreas críticas siguen activas. Nuestros pacientes, protegidos. Siempre”.

La demanda principal es crear un entorno formativo digno, seguro y sin violencia, así como garantizar protección a quienes denuncian.

Un médica residente denunció por acoso sexual y laboral a director general del Hospital Infantil de México. | Jovany Pérez
Un médica residente denunció por acoso sexual y laboral a director general del Hospital Infantil de México. | Jovany Pérez

De acuerdo con el colectivo, las denuncias formales y notificaciones a instancias oficiales llevan meses sin respuesta efectiva.

Tras el inicio de la protesta, los residentes recibieron advertencias respecto a posibles bajas y amenazas migratorias para médicos extranjeros.

Esta situación se percibió como parte de un patrón de intimidación.

En respuesta a la pregunta de qué ocurre dentro de la institución, los médicos residentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez están en paro activo de actividades no críticas debido a denuncias reiteradas de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento.

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El movimiento exige la destitución de los implicados, protección para los denunciantes y la intervención de organismos de derechos humanos.

El colectivo enfatizó que no buscan suspender la atención médica en áreas esenciales, subrayando que la protesta pretende visibilizar y erradicar prácticas de abuso que, según su experiencia, han sido normalizadas durante la formación médica.

Consideran que tolerar la violencia laboral distorsiona la vocación y calidad del aprendizaje profesional en el hospital.

Los residentes afirman: “Ningún entorno formativo debe sostenerse sobre el miedo. Lo sabemos. Lo vivimos. Y exigimos que cambie. Unidos, hasta que haya justicia”.

Qué dijo la CNDH sobre acusaciones de acoso

El organismo defensor de derechos humanos señaló que la gravedad de la situación se agrava cuando las vías internas de denuncia resultan insuficientes o desincentivan las quejas, exponiendo a las víctimas a represalias.

Por ello, la CNDH propuso tres acciones inmediatas: una investigación transparente, el establecimiento de una mesa de diálogo interinstitucional y la aplicación de protocolos efectivos para prevenir y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral en el sistema nacional de salud.

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La comisión también reconoció algunas acciones consideradas positivas en otras instituciones, como el Programa Institucional del IMSS para la mejora del entorno académico y la eliminación de guardias prolongadas.

Estas medidas —según la CNDH— buscan prevenir el síndrome de desgaste profesional y garantizar la seguridad de residentes y pacientes.

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