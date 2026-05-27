CNDH pide a Salud atender paro de médicos residentes en Hospital Infantil de México, reconoce denuncias por acoso sexual y laboral

El logo de la CNDH México y su eslogan 'Defendemos al Pueblo' se superponen sobre la fachada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, simbolizando su dedicación a los derechos de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el paro laboral de médicos residentes de Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, que inició esta semana ante la falta de respuesta a las denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento, presuntamente por parte de directivos del centro médico.

En este sentido, la CNDH hizo un “enérgico llamado” a la Secretaría de Salud y a las autoridades correspondientes a atender las demandas de los médicos residentes, al afirma que el paro no es un hecho aislado, sino “el reflejo de un problema sistémico que esta Comisión se encuentra documentando”, acerca del ejercicio de violencia que limita el desarrollo personal y profesional de las personas médicas en formación.

PUBLICIDAD

manifiesta su profunda preocupación ante los hechos ocurridos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, donde personas médicas residentes han iniciado un paro de actividades no críticas, en protesta por la falta de respuesta institucional frente a reiteradas denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por autoridades directivas del hospital.

En un comunicado, explicó que en cualquier contexto, el acoso sexual y el hostigamiento ejercidos desde posiciones de mayor jerarquía representan un factor de riesgo grave que vulnera la dignidad, la integridad y los derechos humanos de las víctimas, impactando severamente en su salud mental y física.

PUBLICIDAD

Señaló que lo anterior “se agrava cuando los canales de denuncia dentro de las instituciones resultan insuficientes u operan bajo mecanismos que desalientan la queja, obstaculizan las investigaciones y exponen a las víctimas a represalias institucionales o académicas.

Destacó que las y los residentes afectados ya han presentado denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por lo que solicitó a las autoridades realizar tres acciones para solucionar el paro laboral.

PUBLICIDAD

La primera consiste en garantizar una investigación imparcial, transparente y libre de represalias respecto a las denuncias interpuestas, adoptando de inmediato las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las personas denunciantes.

La segunda es instalar la mesa de diálogo solicitada por las personas médicas residentes, con la participación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y las instituciones solicitadas, con el fin de restituir un entorno académico y laboral seguro.

PUBLICIDAD

Finalmente, en tercer lugar pidió aplicar mecanismos efectivos y protocolos estrictos para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

A la par de este llamado, la comisión reconoció como buenas prácticas algunos “esfuerzos” por parte de diversas autoridades federales para garantizar los derechos a la educación, la salud y el trabajo de las personas médicas residentes.

PUBLICIDAD

Entre estas acciones, resaltó el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que evalúa, atiende y busca prevenir conductas de riesgo.

A esto sumó la decisión del IMSS para eliminar las guardias mayores a 24 horas y las posguardias, lo cual calificó como una medida contundente para favorecer la calidad de vida, prevenir el síndrome de burnout (o síndrome de desgaste profesional) y garantizar la seguridad, tanto de las y los residentes como de sus pacientes.

PUBLICIDAD

Asimismo, la apertura de múltiples canales para denuncias y atención psicológica, como la línea confidencial habilitada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Y la Campaña contra el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral implementada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre ottras acciones.

PUBLICIDAD

Finalmente, reconoció “el profundo compromiso ético y profesional de las y los médicos residentes” por decidir que el paro laboral solo aplicaría para actividades no esenciales, es decir, mantienen operativas las áreas críticas como urgencias, terapias intensivas y hospitalización, privilegiando el derecho a la salud y la seguridad de las y los pacientes pediátricos.

La CNDH se comprometió a dar seguimiento puntual a este caso y continuar acompañando a las personas médicas residentes en su camino para transformar de raíz el modelo de especialización médica en México, garantizando que se desarrolle bajo principios de dignidad, justicia y absoluto respeto a sus derechos humanos a la educación, la salud y el trabajo.

PUBLICIDAD