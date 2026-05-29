México

Los tres ingredientes naturales que pueden endulzar al yogurt griego para ganar masa muscular

Este alimento es delicioso, práctico y además tiene alto contenido de proteínas

Guardar
Google icon
Postre cremoso con yogurt natural y mezcla de frutos rojos frescos, fuente de antioxidantes y energía saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogurt griego destaca por su alto contenido de proteína y bajo nivel de azúcares añadidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego destaca por su alto contenido de proteínas, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan ganar masa muscular.

Sin embargo, su sabor natural puede resultar poco atractivo para algunas personas. Añadir ingredientes naturales no solo mejora el sabor, sino que también aporta energía y nutrientes clave para el desarrollo muscular.

PUBLICIDAD

Elegir endulzantes naturales para el yogurt griego ayuda a evitar azúcares refinados y a aprovechar los beneficios de alimentos integrales. Algunos ingredientes, además de proporcionar dulzor, complementan la dieta con vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen la recuperación y el crecimiento muscular.

Miel

Botella de miel con forma de oso de cristal sobre una mesa de madera. Varias abejas están sobre la botella. Fondo borroso de una cocina
Agregar miel al yogurt griego favorece la recuperación muscular tras el ejercicio intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Endulza de forma natural y aporta energía rápida gracias a sus azúcares simples.
  • Contiene pequeñas cantidades de minerales como calcio, hierro y potasio.
  • Puede mezclarse fácilmente con yogurt griego, licuados o bowls.
  • Favorece la recuperación muscular tras el ejercicio por su aporte energético inmediato.

Plátano

Un plátano amarillo brillante sobre una superficie clara, con burbujas luminosas naranjas y amarillas flotando encima, algunas con las letras C, K, B6 y estructuras moleculares.
El plátano es ideal para combinar con frutos secos y yogurt griego en un snack completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aporta dulzor y una textura cremosa al yogurt griego.
  • Rico en potasio, esencial para la función muscular y la prevención de calambres.
  • Contiene carbohidratos complejos que ayudan a reponer energía después del entrenamiento.
  • Puede usarse en rodajas, triturado o licuado junto con el yogurt.

Frutos secos

Primer plano de dos manos unidas, formando un cuenco, que sostienen un montículo de almendras marrones sobre una mesa de madera clara.
Los frutos secos incrementan el valor energético del yogurt griego, útil para quienes buscan aumentar masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Almendras, nueces y avellanas aportan un sabor dulce y crujiente.
  • Son fuente de grasas saludables, proteínas y fibra, lo que favorece el desarrollo y la recuperación muscular.
  • Se pueden agregar enteros, troceados o en forma de crema natural sin azúcar.
  • Su contenido calórico es ideal para quienes buscan aumentar masa muscular sin recurrir a azúcares procesados.

Usar estos ingredientes no solo mejora el sabor del yogurt griego, también aporta nutrientes esenciales para el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Incorporarlos en la dieta diaria puede marcar la diferencia en el rendimiento físico y la recuperación tras el ejercicio.

PUBLICIDAD

Además del yogurt griego, otros alimentos ricos en proteína

Vista superior de tres platos con alimentos: huevos y tostadas; pechugas de pollo crudas, arroz y ensalada; carne de res cruda y vegetales
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del yogurt griego, existen varios alimentos ricos en proteína que pueden integrarse fácilmente en la alimentación diaria. Entre las opciones de origen animal destacan el pollo, el pescado y los huevos. El pollo es una de las fuentes más accesibles y versátiles, mientras que el pescado, como el atún o el salmón, ofrece proteínas de alta calidad junto con ácidos grasos omega 3. Los huevos aportan todos los aminoácidos esenciales y son ideales en cualquier comida.

Dentro de los alimentos de origen vegetal, la soya y sus derivados como el tofu y el tempeh son alternativas con alto contenido proteico y bajo en grasas saturadas. Las lentejas, los frijoles y los garbanzos también son opciones frecuentes en la cocina mexicana, y además de proteínas, aportan fibra y minerales.

Otras fuentes incluyen el queso cottage, la leche y los productos lácteos bajos en grasa. Las semillas y frutos secos, como las almendras, la chía y la linaza, complementan la dieta con proteína, grasas saludables y micronutrientes.

Incorporar una variedad de estos alimentos ayuda a cubrir los requerimientos diarios de proteína, necesarios para mantener y desarrollar masa muscular, así como para la recuperación después del ejercicio.

Temas Relacionados

YogurtYogurt GriegoProteínaFrutasFrutos SecosMielPlátanomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

El Coloso de Santa Úrsula escribirá otra página legendaria al ser la única sede en albergar el partido inaugural de tres Copas del Mundo

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

Ganadores del Progol de Media Semana del viernes 29 de mayo

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer los números ganadores del Progol de Media Semana

Ganadores del Progol de Media Semana del viernes 29 de mayo

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 15:46 horas, a una distancia de 54 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 43.8 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Valle de Guadalupe: por qué el “Napa Valley mexicano” ya no es solo para conocedores del vino

Desde hoteles económicos hasta cenas en restaurantes Michelin, te damos el rango de precios actualizados para hospedarte, comer y visitar bodegas en el principal destino vinícola de México, con ejemplos de itinerarios y temporadas

Valle de Guadalupe: por qué el “Napa Valley mexicano” ya no es solo para conocedores del vino

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: se pronostican lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Morelos y Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: se pronostican lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Morelos y Estado de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Maroon 5 regresa a CDMX: precios y detalles para comprar boletos

Cuál es el precio del boleto más barato para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

No te lo pierdas, este sábado 30 de mayo Neza vibrará al ritmo de Panteón Rococo con un espectacular concierto gratis: horarios y cómo llegar

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

DEPORTES

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026