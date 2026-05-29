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Alumnos de la ENAH cierran Periférico Sur: protestan contra las obras y el impacto urbano que traerá el Mundial 2026

Los estudiantes cerraron los carriles centrales y también laterales para organizar partidos de futbol

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Están en contra de los preparativos rumbo al Mundial 2026
Están en contra de los preparativos rumbo al Mundial 2026 (X / Concertación Política CDMX )

La circulación en Periférico Sur se vio afectada este viernes 29 de mayo, a causa de una manifestación hecha por un puñado de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) al estar en contra de los preparativos del próximo Mundial 2026 en nuestro país.

De acuerdo con los primeros reportes, desde la mañana un aproximado de 35 alumnos bloquean los carriles centrales y laterales de Periférico Sur, a la altura de Zapote, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

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Distintos videos difundidos en las redes sociales permiten entrever que los estudiantes realizan actividades que tienen relación con el futbol, principalmente retas de dominadas así como la organización de partidos amistosos, con sentido representativo de protesta contra la celebración de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida por los estudiantes, la manifestación se denomina “Intervención gráfica antimundialista” y su función es realizar intervenciones artísticas y otras actividades en las inmediaciones de Periférico Sur.

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Por esa razón, personal de la Concertación Política de la Ciudad de México está pendiente de los bloqueos ocasionados por los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), promoviendo el diálogo para liberar la vialidad cuanto antes.

Mientras eso ocurra las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas por las complicaciones viales generadas por la presencia de los participantes de esta movilización de cara al Mundial 2026 que tendrá a la CDMX como una de las sedes en México además de Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

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