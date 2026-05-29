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Jubilación anticipada y salud: qué pasa con tu acceso al IMSS o ISSSTE después del retiro

Al obtener la resolución adecuada, el apoyo en clínicas y hospitales permanece disponible incluso si decides dejar de trabajar antes de la edad tradicional

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Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
La cobertura continúa, aunque su alcance y condiciones dependen del régimen bajo el cual se haya cotizado y de la institución que resuelva la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al jubilarse de forma anticipada en México, los trabajadores del IMSS e ISSSTE no pierden su acceso a servicios médicos, siempre que cumplan con los requisitos de cotización que establece la ley vigente para cada instituto.

La cobertura continúa, aunque su alcance y condiciones dependen del régimen bajo el cual se haya cotizado y de la institución que resuelva la pensión.

Obtener una pensión anticipada no equivale a quedarse sin atención médica. Según la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todo pensionado al amparo de la Ley del Seguro Social conserva el derecho al servicio médico desde el momento en que se le otorga la resolución de pensión, sin importar la edad a la que se retire.

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Qué pasa con el servicio médico del IMSS al jubilarse antes de los 60 años

Grupo de jubilados y adultos mayores de pie y sentados en una sala de espera de una oficina, algunos haciendo fila frente a ventanillas.
Además, la pensión calculada en el sistema de rentas vitalicias debe superar en más del 30% la pensión garantizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro anticipado en el IMSS aplica para asegurados con cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997 que aún no han cumplido 60 años. Para tramitarlo, la Ley del Seguro Social exige acreditar el mínimo de semanas cotizadas vigente: 875 semanas en 2026, con incrementos anuales de 25 semanas hasta llegar a 1,000 en 2031.

Además, la pensión calculada en el sistema de rentas vitalicias debe superar en más del 30% la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para los beneficiarios. El asegurado también debe haber causado baja del Régimen Obligatorio y estar privado de trabajo remunerado.

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Una vez otorgada la pensión, el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS establece que el instituto proporciona servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a sus pensionados a través de tres niveles de atención: medicina familiar, especialidades con hospitalización y alta complejidad.

El caso de quienes reciben negativa de pensión pero tienen semanas cotizadas

Existe una protección específica para quienes no alcanzan el mínimo de semanas requerido. Según el portal oficial del IMSS, los derechohabientes que solicitan pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez y reciben una negativa por insuficiencia de semanas, pero acreditan al menos 750 semanas cotizadas, conservan el derecho a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Esto significa que, aun sin pensión económica, esa persona puede seguir atendida en las clínicas del IMSS. La Ley del Seguro Social, en su Artículo 162, respalda este supuesto.

Jubilación anticipada en el ISSSTE: edades y cobertura en 2026

Para los trabajadores del Estado, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025 redujo las edades mínimas de jubilación para quienes cotizan bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

En 2026, las trabajadoras pueden jubilarse a los 56 años y los trabajadores a los 58, siempre que acrediten 28 y 30 años de cotización, respectivamente, y no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE. Sin el decreto, las edades habrían sido 57 y 59 años.

La reducción continuará de forma gradual hasta 2034, cuando las edades mínimas serán 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Qué servicios de salud cubre el ISSSTE a sus pensionados

Grupo diverso de personas, incluyendo una mujer mayor en silla de ruedas, haciendo fila en una oficina de la Administración del Seguro Social de EE. UU.
El Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE precisa que los pensionistas tienen derecho a atención en los tres niveles del sistema institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Artículo 3 de la Ley del ISSSTE establece con carácter obligatorio el seguro de salud para todos sus derechohabientes, que incluye a los pensionistas. Ese seguro comprende atención médica preventiva, atención curativa y de maternidad, y rehabilitación física y mental.

El Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE precisa que los pensionistas tienen derecho a atención en los tres niveles del sistema institucional. En caso de enfermedad, el tratamiento para un mismo padecimiento se cubre hasta la curación cuando se trata de pensionistas, a diferencia de los trabajadores activos, cuya cobertura tiene un plazo máximo de 52 semanas por padecimiento.

Además de la cobertura médica, el instituto mantiene activas alrededor de 22 prestaciones para jubilados y pensionados, que incluyen préstamos personales, acceso a tiendas SUPERISSSTE, servicios funerarios, Casas de Día para adultos mayores y programas culturales y deportivos, según confirmó el instituto en enero de 2026.

Portabilidad IMSS-ISSSTE: quién otorga la cobertura médica

Los trabajadores que cotizaron en ambos institutos pueden sumar sus periodos mediante el mecanismo de transferencia de derechos, conocido como portabilidad. En ese escenario, la institución que resuelve la pensión —determinada por cuál recibió la última cotización— es la que asume la cobertura médica.

Así lo establece la ficha de trámite IMSS-01022 del portal oficial del IMSS: los pensionados de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que se acogieron al Convenio de Portabilidad IMSS-ISSSTE recibirán el servicio médico a través de la institución indicada en su resolución de pensión.

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