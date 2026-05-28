“Hemos recuperado 234 cuerpos”: Antioquia avanza en búsqueda de personas desaparecidas durante el actual cuatrienio

En menos de 4 años, en Antioquia se han recuperado cuerpos de más de 200 personas desaparecidas | EFE/ Álvaro Ballesteros/Archivo

Las autoridades de Antioquia revelaron que en menos de cuatro años han sido recuperados 234 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en distintas regiones del departamento, en medio de los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna adelantados durante el actual cuatrienio.

La cifra fue presentada durante la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, espacio en el que la Gobernación de Antioquia entregó un balance sobre las acciones desarrolladas junto a entidades encargadas de atender casos relacionados con desaparición forzada y búsqueda humanitaria.

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Según la administración departamental, las recuperaciones fueron posibles gracias a 30 diligencias de exhumación adelantadas en distintos municipios de Antioquia.

La Gobernación indicó que parte de los procesos incluyen acompañamiento jurídico, psicosocial y apoyo a las familias que activan mecanismos de búsqueda urgente.

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En menos de 4 años, en Antioquia se han recuperado cuerpos de más de 200 personas desaparecidas | EFE/ Alvaro Ballesteros/Archivo

Más de 200 cuerpos recuperados

De acuerdo con el balance oficial, las autoridades han logrado recuperar 234 cuerpos de personas desaparecidas en el departamento durante el actual periodo de gobierno.

Además, cerca de 100 cuerpos ya fueron entregados a los familiares de las víctimas mediante procesos de entrega digna coordinados con las entidades encargadas de identificación y acompañamiento humanitario.

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La Gobernación de Antioquia precisó que durante este periodo también se han atendido 221 casos de búsqueda urgente y 28 procesos de búsqueda inversa.

Las autoridades señalaron que los procesos buscan avanzar no solo en la identificación de víctimas, sino también en la reparación y acompañamiento de las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.

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El acompañamiento a las familias

La directora de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, Andrea Moseres Fernández, explicó que la administración departamental mantiene equipos especializados para acompañar a las familias que activan rutas de búsqueda.

En menos de 4 años, en Antioquia se han recuperado cuerpos de más de 200 personas desaparecidas |(JEP)

Según indicó la funcionaria, una vez se inicia el mecanismo de búsqueda urgente, profesionales de la Gobernación establecen contacto con los familiares o personas buscadoras para recopilar información clave que permita avanzar en las investigaciones.

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“Una vez se activa la ruta, los profesionales de la Gobernación de Antioquia toman contacto con la familia o las personas buscadoras para poder obtener los datos y empezar el proceso de búsqueda”, explicó Moseres Fernández.

Procesos de exhumación y búsqueda

Las autoridades departamentales señalaron que las labores de recuperación de cuerpos han requerido diligencias de exhumación en diferentes zonas del departamento.

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Los procesos incluyen labores forenses, identificación de restos y acompañamiento institucional durante las entregas a las familias.

La Gobernación también destacó que parte de las acciones desarrolladas han estado articuladas con mecanismos de justicia transicional y procesos relacionados con víctimas del conflicto armado.

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En Antioquia, distintos municipios han sido escenario de investigaciones relacionadas con desapariciones ocurridas en medio de la violencia armada que afectó al departamento durante décadas.

El caso del cementerio de Dabeiba

Dentro del balance entregado por las autoridades también fue destacado el proyecto denominado “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, relacionado con los procesos restaurativos adelantados en el Cementerio Las Mercedes, en Dabeiba.

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Ese lugar se convirtió en uno de los escenarios más relevantes dentro de las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado.

Las autoridades consideran que los trabajos realizados en Dabeiba representan uno de los procesos más significativos en materia de búsqueda e identificación de víctimas en Antioquia.

Las investigaciones desarrolladas en esa zona permitieron ubicar restos humanos relacionados con casos que permanecieron durante años sin esclarecer.

En menos de 4 años, en Antioquia se han recuperado cuerpos de más de 200 personas desaparecidas | Foto: JEP

La búsqueda de desaparecidos continúa

Las autoridades departamentales insistieron en que las labores de búsqueda y recuperación continúan activas en diferentes regiones de Antioquia.

Además del trabajo forense, las entidades mantienen mecanismos de acompañamiento emocional y jurídico para las familias que siguen buscando información sobre familiares desaparecidos.

La Gobernación reiteró que el objetivo de estos procesos es garantizar verdad, dignidad y reparación para las víctimas y sus familias.

Mientras avanzan las investigaciones y diligencias de exhumación en distintos municipios, las autoridades mantienen el llamado para que las personas que tengan información relacionada con casos de desaparición puedan aportar datos que ayuden a fortalecer las búsquedas.