El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

(Foto: FB/Severo Flores Mendoza)

Las señales del dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en municipios estratégicos de Jalisco llevan años acumulándose. Sin embargo, pocas veces habían quedado tan expuestas como con la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, quien enfrenta acusaciones que sostienen la colusión directa entre autoridades municipales y una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

De acuerdo con las pruebas presentadas por las autoridades, el entramado no se limitaba a pagos ocasionales ni a protección pasiva. Se trataba de una estructura operativa dentro del ayuntamiento, con enlaces claros entre el gobierno local y operadores del CJNG.

El eje de esa red, según los investigadores, era Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila. Desde esa posición estratégica, Pérez Sosa presuntamente mantenía contacto con un personaje clave del crimen organizado: Severo Flores Mendoza, alias ‘El Rey Mago’, un expolicía con largo historial dentro de corporaciones de seguridad en Jalisco.

Las comunicaciones, los reportes y los movimientos de policías municipales habrían sido filtrados de manera sistemática al CJNG, facilitando operaciones criminales y permitiendo que el grupo mantuviera el control territorial sin grandes sobresaltos.

¿Quién es Severo Flores, el “Rey Mago” del CJNG?

Severo Flores Mendoza no era un delincuente común ni un improvisado. Se trataba de un excomisario de Ameca, Jalisco, con más de una década dentro de corporaciones policiales, que logró escalar posiciones hasta convertirse en coordinador de jefes de policía de la región de los Valles de Jalisco, integrada por 14 municipios, entre ellos Guadalajara y Puerto Vallarta.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Ese cargo le daba acceso a información privilegiada, estrategias de seguridad, despliegues operativos y movimientos de distintas corporaciones. En manos equivocadas, ese tipo de datos es oro puro para el crimen organizado.

Y así ocurrió. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el 2 de junio de 2022, acusándolo de actuar como proveedor de información del CJNG a cambio de sobornos. En el documento oficial se lee que “Severo Flores Mendoza es un policía municipal corrupto, nacionalizado mexicano, que proporciona información policial al CJNG a cambio de sobornos”.

Pese a que en 2014 reprobó un examen de control de confianza, Flores Mendoza siguió ocupando cargos relevantes. La estructura institucional no solo lo toleró, sino que le permitió mantenerse en puestos de alto nivel hasta que su nombre apareció en listas negras internacionales.

El 3 de junio de 2022, un día después de las sanciones estadounidenses, el entonces alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano, lo destituyó como comisario. Sin embargo, no existía una orden de aprehensión ni una carpeta de investigación, por lo que ‘El Rey Mago’ quedó en libertad y desapareció del radar público, aunque no de las operaciones criminales.

Un patrón que se repite en Jalisco

El caso de Tequila no es una excepción. Hace menos de un año, el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, fue detenido por presuntos vínculos con el CJNG. Las investigaciones revelaron que conocía la existencia del rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento y tortura del cártel, pero no hizo nada para detenerlo ni alertar a las autoridades.

El alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, fue detenido por presuntos vínculos con el CJNG. (Foto: Facebook / Gobierno de Teuchitlán 2024-2027)

La red de complicidades se extendía aún más. En el municipio vecino de Tala, al menos tres policías municipales fueron detenidos por privar de la libertad a personas que luego entregaban al CJNG en ese mismo rancho.

La detención del alcalde de Tequila confirma que el CJNG no solo infiltra policías, sino que captura gobiernos municipales completos, usando a personajes como ‘El Rey Mago’ para convertir la seguridad pública en una herramienta del crimen organizado.

Lo que hoy sale a la luz en Tequila es solo una pieza más de un rompecabezas que muestra cómo el poder de ‘El Mencho’ se construyó desde las oficinas de los ayuntamientos hasta las calles.