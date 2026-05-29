México

El Mundial 2026 generará más de 100 mil empleos temporales en México, según análisis de algunas empresas

La llegada del Mundial impulsará el uso del transporte público y aplicaciones como Uber, además de multiplicar la actividad económica en servicios y comercios gracias a miles de visitantes que llegarán para disfrutar del torneo

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Hombre con sombrero y camiseta mexicana y mujer con gorra y camiseta checa, con banderas y caras pintadas, posan junto a un taxi blanco en la CDMX.
Un aficionado mexicano con sombrero y una checa con gorra, ambos con banderas y la cara pintada, celebran en la Ciudad de México mientras suben a un taxi, anticipando el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo Mundial de Fútbol promete no solo emociones deportivas, sino un impacto económico directo en México.

Más de 100 mil empleos temporales se generarán en el país, según análisis de empresas vinculadas al evento, que anticipan un escenario de dinamismo laboral y oportunidades en los sectores de servicios y movilidad.

El evento, que se celebrará en junio y tendrá a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sedes, impulsará la contratación temporal en áreas como alojamiento, transporte y atención al público.

Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) junto con Uber calcula que se crearán 105 mil empleos, cifra que evidencia la magnitud de la organización y la demanda de mano de obra para atender a miles de visitantes.

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El crecimiento económico detrás de la Copa Mundial 2026

La celebración del torneo dejará una derrama de 2 millones 570 mil dólares en las tres sedes mexicanas, lo que representa un aporte del 0,13 % al PIB nacional en su proyección más conservadora.

El informe “Movilidad Urbana ante el Mundial 2026”, basado en entrevistas a más de mil quinientos mexicanos, señala que este beneficio económico se concentrará en menos de un mes de actividad.

Este flujo de ingresos se verá reflejado en una amplia gama de sectores, pero especialmente en los servicios vinculados a la movilidad, alojamiento y consumo.

Gonzalo Rojón, director de análisis de mercado de The CIU, sostuvo que la generación de empleos temporales y el incremento en la actividad económica muestran el alcance que puede tener un evento de esta magnitud, incluso si la mayoría de partidos se disputarán en Estados Unidos.

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Uber
Se prevé que Uber sea muy solicitado durante el Mundial.

Movilidad y nuevas tendencias en el transporte de visitantes

Uno de los desafíos principales durante el Mundial será el traslado de los aficionados.

El estudio revela que el 72,4 % de los encuestados planea utilizar el transporte público, mientras que las plataformas de movilidad como Uber son la segunda opción preferida, con un 35,8 % de respuestas favorables.

Entre quienes volarán para asistir a los partidos, casi la mitad afirma que utilizará aplicaciones de movilidad para desplazarse.

Uber se posiciona como la aplicación más elegida por su percepción de seguridad y facilidad de uso.

Nueve personas sonriendo dentro de un vagón del Metro de CDMX. Visten playeras de fútbol de Colombia y México; una mujer usa un tocado sudafricano.
Según encuestas, también será muy utilizado el transporte durante el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber México, subrayó que la empresa será un “actor indispensable” en la logística de los visitantes, pese a las restricciones que enfrenta en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

El dato clave para quienes se preguntan por el impacto laboral del Mundial: el torneo generará más de 100 mil empleos temporales en México, principalmente en servicios y atención al público, según estimaciones de The CIU y Uber.

Esta cifra representa una oportunidad significativa para trabajadores y empresas durante el verano de 2026.

Con el partido inaugural entre México y Sudáfrica previsto para el 11 de junio en la capital del país, el ambiente económico y laboral ya comienza a transformarse, anticipando semanas de intensa actividad en todos los rincones de las ciudades sede.

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