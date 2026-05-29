CDMX y FIFA decidirán destino del Ajolote en el Estadio Ciudad de México: Santiago Nieto

Santiago Nieto aclaró cuál podrá ser el arreglo entre autoridades y los organizadores del torneo. FOTO: Diana Morán Reyes

El Gobierno de la Ciudad de México y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) serán las instancias encargadas de definir si la figura del Ajolote podrá compartir espacio con las mascotas oficiales en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, según dio a conocer Santiago Nieto, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Después de presentar los resultados de su gestión al frente del IMPI, el funcionario, quien ahora participará en el proceso electoral 2027 por la gubernatura de Querétaro, compartió los detalles sobre la situación del Ajolote en el Estadio, el cual generó controversia sobre si su ubicación infringía las regulaciones de marketing de la FIFA.

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Santiago Nieto buscará la gubernatura de Querétaro en 2027. FOTO: Diana Morán Reyes

El saliente titular del IMPI aclaró que ese instituto no solicitó ningún retiro y que actualmente no existe ninguna disputa formal.

“No he tenido petición ni del gobierno de la Ciudad ni de la FIFA”, detalló el exfuncionario sobre la duda de si esta significativa estatua viola las reglas mundialistas y, por tanto, debe de ser retirada.

El criterio clave para decidir si se retira o no, es el objeto de lucro

​Al profundizar sobre las reglas que normarán la presencia de marcas e imágenes en el entorno del Estadio Ciudad de México —llamado así durante el Mundial 2026—, el titular del IMPI enfatizó que el factor determinante para proceder a un retiro o sanción será la actividad comercial no autorizada.

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​“El tema central es el objeto de lucro. Si hay objeto de lucro, ahí estaríamos hablando de una prohibición legal. Lo que no queremos es que haya una empresa que no sea patrocinadora y que de repente esté en las inmediaciones del estadio regalando su producto”, puntualizó.

Recordó que el organismo instalará módulos de atención ciudadana dentro de los Fan Fests en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para recibir y canalizar denuncias de manera inmediata, con el objetivo proteger la propiedad intelectual durante el evento deportivo.

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La eliminación completa de patrocinios comerciales en el Estadio da paso a una identidad visual uniforme y exclusiva para el Mundial 2026. (Crédito especial: X/@ar2_mx)

¿Por qué surgió el debate sobre la presencia del ajolote frente al Estadio Ciudad de México?

Estas declaraciones surgen luego de que la directora del IMPI, Carolina Pérez Luna, informara que son 357 las marcas que fueron registradas para la Copa Mundial, entre las cuales se encuentran las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Zayu, Maple y Clutch.

Es en ese contexto que aclaró que el ajolote de la Ciudad de México no está dentro de las marcas o símbolos oficiales para el evento deportivo.

Con ello, surgió la duda de si, al no ser una mascota oficial registrada formalmente por la FIFA, podía permanecer en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México sin infringir ninguna regla, esto, debido a que la FIFA ha sido muy específica en sus regulaciones de marketing.

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El IMPI y su extitular, aclararon finalmente la situación: no hay ninguna petición ante el instituto para retirar el ajolote del Estadio Ciudad de México —aunque se trate de una figura no autorizada por la FIFA. ¿Podrán entonces convivir Zayu, Maple y Clutch con el Ajolote de la CDMX? De acuerdo a Santiago Nieto, eso ya lo decidirá la FIFA y el gobierno capitalino.

Gestión de Santiago Nieto en el IMPI: fortalece papel de las mujeres emprendedoras y la innovación tecnológica

Santiago Nieto, quien fue titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 2024 a 2026, dejó su cargo para participar en el proceso electoral de 2027 y buscar una candidatura en el estado de Querétaro, de donde es originario.

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La tarde de este jueves 28 de mayo, desde las instalaciones del IMPI, presentó su Informe de Gestión 2024-2026, resaltando que en dicho periodo buscó consolidar un sistema moderno, eficiente e incluyente al servicio del desarrollo nacional, además, buscó fomentar el apoyo a las mujeres emprendedoras de México, porque “una economía sin mujeres no es más que media economía”, subrayó.

El funcionario destacó que la perspectiva de género fue fundamental en su gestión al incluso eliminar términos sexistas para incluir “hombres y mujeres” en donde solo se hacía referencia a los masculinos.

Pero no fue el único ámbito que destacó. Además del combate a la piratería, en casos como los decomisos en Plaza Izazaga 89, donde agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, y en Tepito, buscó fomentar la innovación tecnológica.

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Durante 2024 y 2026, México alcanzó un récord histórico de 988 patentes

concedidas a nacionales en 2025, sumando 1 mil 377 patentes otorgadas, mientras que en materia de marcas, se registraron 356 mil 976 solicitudes y 270 mil 364, reflejo del dinamismo del sector productivo y creativo del país.

Finalmente, el funcionario subrayó la importancia de consolidar un sistema de propiedad industrial que impulse la innovación, proteja la creatividad y contribuya al crecimiento económico y al bienestar de todas y todos los mexicanos. Con esa convicción, se despidió de su cargo.

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