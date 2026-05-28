México

“Fue un acto de justicia”: Omar García Harfuch explica qué significó la captura y muerte de El Mencho para él y para México

El Secretario de Seguridad consideró al grupo criminal de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes como “el principal responsable de la mayoría de los homicidios en el país”

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Composición de Omar García Harfuch hablando en un podio y una imagen circular de "El Mencho" con bigote en la esquina superior derecha
El secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, aparece junto a la imagen de "El Mencho", exlíder del CJNG, simbolizando los retos en seguridad. (Facebook)

Para Omar García Harfuch, la captura y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho representa “un acto de justicia” más allá de cualquier saldo personal: lo plantea como una respuesta del Estado frente a un líder criminal al que asocia con una escalada de homicidios, atentados contra civiles y ataques a autoridades en varias regiones del país.

En su explicación, García Harfuch sostiene que el caso rebasa la lógica de la revancha individual (ya que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG- quien ordenó el atentado para matarlo el 26 de junio de 2020 donde dos policías y un civil perdieron la vida), incluso con antecedentes de violencia directa atribuida al CJNG.

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“Sinceramente más que para mí”, dice al referirse al significado del operativo, y añade que la dimensión central está en las víctimas: “Más que un tema personal fue un acto de justicia a miles y miles de mexicanos”, detalló en el programa radiofónico de Azucena Uresti.

El funcionario describe a “El Mencho” como un capo que “estuvo operando por décadas en la impunidad” y ubica a su grupo como “el principal responsable de la gran mayoría de los homicidios en el país”. En ese marco, vincula su caída con una operación que, según su versión, “fue planeada, ejecutada, desarrollada por autoridades mexicanas”, y precisa que el despliegue estuvo “específicamente” a cargo del Ejército mexicano.

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En su relato, la violencia del CJNG no se limita a enfrentamientos entre grupos criminales. Menciona atentados de alto perfil, incluido uno que atribuye a una orden del propio cártel en su contra. Sobre ese punto, subraya que la notoriedad de un ataque no lo convierte en el más relevante, porque existen agresiones que no trascienden públicamente: “El mío porque se supo”, dice, al contrastarlo con otros homicidios y atentados que, en su planteamiento, ocurren sin el mismo nivel de exposición.

García Harfuch también afirma que, todos los días la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y todas las instituciones de seguridad realizan acciones relevantes contra líderes criminales como “El jardinero”, al que coloca en un nivel de importancia similar dentro de la dinámica de operativos contra narcos “mediáticamente conocidos”. Con ese ejemplo, recalca que no se trata de un esfuerzo aislado, sino de un trabajo sostenido: “Todos los días hay una operación constante”.

Omar Garcia Harfuch - reforma - balacera - mexico - 26062020
CIUDAD DE MÉXICO, 26JUNIO2020.- En las primeras horas del día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana sufrió un atentado en la alcaldía Miguel Hidalgo. El Saldo fue de un muerto y 4 heridos, se tiene conocimiento de 12 detenidos hasta el momento. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM .

Al hablar del costo de esa violencia, pregunta: “Cuántos homicidios, cuántos atentados de gente civil, autoridades, agentes…”. Con esa formulación, insiste en que el caso se explica por una cadena de daños acumulados, no por un agravio particular. Repite que su lectura se centra en el alcance social: el golpe sería una forma de reparación para personas que han vivido asesinatos, ataques y amenazas en distintas partes del país.

El funcionario también introduce un caso que, afirma, “conmocionó al país”: el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que atribuye a una orden de líderes del CJNG y lo asocia con agresiones contra autoridades locales en diversos estados. En su planteamiento, ese tipo de hechos muestra que el grupo no solo disputa territorios, sino que busca imponer control mediante homicidios que impactan directamente a comunidades y gobiernos municipales.

En el mismo hilo, García Harfuch enumera estados al hablar de la expansión del daño: menciona Jalisco y Sinaloa, además de Michoacán, para sostener que la violencia atribuida al CJNG se refleja en múltiples frentes y que, por eso, la respuesta institucional debe ser permanente y no episódica.

Al abordar el estado de la seguridad, rechaza presentar estos golpes como un cierre definitivo. “No estamos diciendo que es un trabajo terminado”, afirma, y agrega que desde el gobierno “somos los primeros en reconocer que hay violencia en el país”. También menciona una “baja de homicidios” y alude a un rango de 45 a 49%, pero aclara que cualquier descenso “no quiere decir que no haya estos delitos”: “Todos los días suceden delitos atroces”.

La alcaldesa compartió junto con el mensaje una fotografía de Carlos Manzo junto a uno de sus hijos. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz
La alcaldesa compartió junto con el mensaje una fotografía de Carlos Manzo junto a uno de sus hijos. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Para García Harfuch, el mensaje central es de continuidad operativa. Plantea que el combate a estas estructuras ocurre “todos los días” y que el objetivo es reducir la violencia de forma sostenida, con acciones contra liderazgos que, por su notoriedad, se vuelven referencia pública, pero que forman parte de una dinámica más amplia de intervención del Estado.

  • García Harfuch califica la captura y muerte de “El Mencho” como “un acto de justicia” para “miles y miles de mexicanos”.
  • Asegura que la operación contra “El Mencho” la planea y ejecuta el Ejército mexicano, y que después la Marina realiza otra acción relevante contra “el jardinero”.
  • Vincula al CJNG con atentados y homicidios, incluido el ataque en su contra y el asesinato de Carlos Manzo que atribuye a líderes del cártel.

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