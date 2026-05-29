Agua de pera con canela: remedio natural para reducir colesterol malo y proteger el hígado

La pectina de la pera y el cinamaldehído de la canela actúan juntos sobre el intestino, el hígado y el colesterol LDL. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua de pera con canela cada mañana puede marcar una diferencia concreta en la salud digestiva y metabólica. La combinación de la fibra soluble de la pera con los compuestos activos de la canela actúa sobre el intestino, el hígado y los niveles de colesterol de forma simultánea.

La pera contiene pectina, un tipo de fibra soluble que absorbe agua en el intestino y forma un gel que facilita el tránsito intestinal. Este mecanismo reduce el tiempo que los desechos permanecen en el colon, lo que disminuye la inflamación y el malestar abdominal.

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El agua obtenida de la cocción de la pera conserva parte de esa pectina disuelta. Al beberla, el organismo recibe una dosis de fibra en formato líquido que no sobrecarga el sistema digestivo y que puede consumirse incluso en ayunas sin generar irritación.

La fibra soluble de la pera y los compuestos activos de la canela tienen efectos medibles sobre el metabolismo de las grasas y la salud digestiva. Prepararla toma menos de 20 minutos y cuesta menos que cualquier suplemento del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela regula lo que el hígado acumula

La canela aporta cinamaldehído, el compuesto que le da su aroma característico y que también interfiere en el metabolismo de las grasas. Este componente inhibe enzimas relacionadas con la síntesis de triglicéridos en el hígado, lo que reduce la acumulación de grasa en ese órgano.

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La grasa hepática no alcohólica es una condición cada vez más frecuente, asociada a dietas altas en azúcares refinados y sedentarismo. Incorporar canela de forma regular en la dieta es una de las estrategias que los especialistas en nutrición señalan para frenar ese proceso desde adentro.

El colesterol LDL baja cuando la fibra y la canela se combinan

El intestino, el hígado y los niveles de LDL responden a una bebida que se prepara con dos ingredientes básicos. La clave está en la constancia: los beneficios del agua de pera con canela se acumulan con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pectina de la pera se une a los ácidos biliares en el intestino delgado y los arrastra hacia el exterior del cuerpo. Para reponer esos ácidos, el hígado utiliza el colesterol circulante, lo que reduce los niveles de LDL en sangre de manera natural.

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La canela potencia ese efecto al mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando el cuerpo responde mejor a la insulina, el hígado produce menos colesterol endógeno. La suma de ambos procesos convierte esta bebida en una herramienta metabólica de bajo costo y fácil acceso.

Un hábito que no requiere suplementos

Ninguno de estos beneficios depende de presentaciones farmacológicas ni de dosis industriales. La cantidad de fibra y cinamaldehído que aporta una taza diaria de agua de pera con canela es suficiente para sostener estos efectos cuando se mantiene como hábito constante dentro de una dieta equilibrada.

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Canela en rama y en polvo, destacando su potencial nutritivo y sus cualidades naturales beneficiosas para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el agua de pera con canela

Lava y pela 2 peras medianas. Puedes dejar la cáscara si son orgánicas, ya que concentra más pectina. Córtalas en cubos medianos y colócalas en una olla con 1 litro de agua. Agrega 1 raja de canela de aproximadamente 5 centímetros. Lleva a ebullición y reduce el fuego. Deja hervir a fuego bajo durante 15 minutos. Retira del fuego y deja reposar 10 minutos con la olla tapada. Cuela la preparación y desecha los sólidos. Bebe una taza en ayunas, a temperatura ambiente o tibia. Puedes refrigerar el resto hasta por 48 horas. No agregues azúcar.