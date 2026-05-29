México

Activistas buscarán agotar todos los recursos legales para seguir defendiendo Punta Mita pese a represión policial

Manifestantes aseguraron que la lucha por la defensa de playa Las Cocinas continuará hasta donde sea necesario

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Vista aérea de un sitio de construcción con excavadoras, camiones volquete y edificios en obra. Hay una barrera de rocas en primer plano y montañas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Punta Mita, Nayarit, se está realizando una lucha para defender la última playa no privatizada del estado. Se trata de Playa Las Cocinas, la cual está amenazada por por la construcción de un proyecto inmobiliario que ha generado protestas de pobladores y activistas, quienes incluso han enfrentado represión policial.

A pesar de ello, activistas de Batalla por la playa, anunciaron que la comunidad mantiene firme su lucha por la última playa libre de la zona. El movimiento, que hace un mes fue reprimido con uso excesivo de la fuerza y recientemente resultó en la detención de tres manifestantes que protestaban de manera pacífica, reafirma que la defensa del territorio continúa organizada y en pie, en nombre del derecho al acceso libre a las playas y la preservación del patrimonio natural para las futuras generaciones.

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“Esperamos que se confirme de manera formal el no ejercicio de la acción penal en la carpera de investigación 359/2026 y que quede sin efectos cualquier mecanismo de persecución o intimidación” en contra de los defensores de la playa.

"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue"
(Batalla por la playa)

Agotarán todos los recursos legales para defender Punta Mita

La comunidad que se encuentra en pie de lucha por frenar el proyecto de Grupo Dine que amenaza no solo el acceso libre de la playa, sino también la supervivencia de las especies que marinas que la habitan, anunció que no desistirá de su lucha por defender esta zona.

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“Continuaremos utilizando todos los mecanismos jurídicos, institucionales y ciudadanos disponibles para garantizar que la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) siga siendo un espacio público, de acceso libre y protegido”, señalan.

“Insistiremos en que se revise a fondo la legalidad de las autorizaciones y omisiones relacionadas con un proyecto de esta magnitud y alcances, especialmente cuando existen serias preocupaciones sobre documentación aparentemente inexistente, omitida o no requerida adecuadamente por las autoridades competentes”, puntualizó el colectivo Batalla por la playa.

Punta Mita
Punta Mita

Señalan que la franja de 20 metros de ZOFEMAT es una protección esencial para los ecosistemas marino-costeros y un derecho fundamental para el pueblo.

La exigencia de certeza jurídica y el cese total de la criminalización de quienes defienden el territorio es otra de las demandas centrales. Aunque se ha informado que no existen actualmente órdenes de aprehensión activas ni carpetas de investigación vigentes, el colectivo insiste en la necesidad de recibir confirmaciones formales y definitivas para garantizar la seguridad de sus integrantes y el ejercicio libre de su derecho a la defensa ambiental.

"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue"
"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue" (Batalla por la playa)

Anuncian próxima reunión con la comunidad y aliados

En los próximos días, se convocará a un espacio abierto de diálogo para informar sobre el estado actual de la defensa de Playa Las Cocinas, escuchar propuestas y fortalecer alianzas con la comunidad y aliados.

Este encuentro busca ser un punto de partida para nuevas acciones centradas en la creación de comunidad, la educación ambiental y la participación social, además de consolidar la identidad colectiva como pueblo costero. La visión va más allá de resistir: se trata de imaginar y construir en conjunto el futuro deseado para el territorio.

Integrantes del movimiento subrayan que la ausencia temporal de protestas visibles no implica abandono, sino una evolución estratégica. “Hoy más que nunca reafirmamos que esta lucha no termina. Se transforma, evoluciona y se fortalece”, pues defender las playas es un derecho, y "Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue".

"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue"
"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue" (Batalla por la playa)

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