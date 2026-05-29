Hombre es arrestado con más de cien dosis de aparente marihuana en la CDMX

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a un hombre con posesión de aparente marihuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban trabajos de investigación de gabinete y campo en la colonia Norte, de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, sobre la calle Palanca notaron la presencia de tres individuos manipulando lo que parecía ser armas de fuego.

Los policías vieron con sospecha esa situación que decidieron emprender rumbo hacia los tres sujetos, quienes al percatarse del arribo de las autoridades capitalinas emprendieron su huida del lugar, sin embargo los efectivos alcanzaron a uno de ellos para aplicar una revisión preventiva apegada al protocolo de actuación policial.

PUBLICIDAD

El resultado de los trabajos implementados para el combate a los delitos de alta trascendencia en la alcaldía Álvaro Obregón, fue el arresto de esta persona debido a tener posesión de más de un centenar de dosis de aparente marihuana y un arma de fuego corta provista con cartuchos útiles.

Los uniformados le aseguraron una pistola con dos cartuchos útiles, 105 dosis similares a la marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo. Por tal motivo, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 29 años, a quien le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, propio a determinar su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación del hecho ocurrido este viernes 29 de mayo.

PUBLICIDAD

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullan una concurrida calle en la alcaldía Álvaro Obregón, manteniendo la vigilancia en esta zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la marihuana?

La marihuana es una planta conocida científicamente como Cannabis sativa. Sus hojas, flores y resinas contienen compuestos psicoactivos, principalmente el tetrahidrocannabinol (THC), responsable de los efectos que alteran la percepción, el ánimo y otras funciones del sistema nervioso central.

¿Cuáles son los efectos que provoca el consumo de marihuana?

Un grupo de soldados erradica un vasto campo de plantas de marihuana. (Ejército de Guatemala)

La marihuana provoca varios efectos en el cuerpo y la mente, que pueden variar según la cantidad consumida, la vía de administración y las características de cada persona. Las reacciones inmediatas o a corto plazo son las siguientes:

Alteración de la percepción: Cambios en la percepción del tiempo, colores y sonidos.

Sensación de euforia o bienestar: Estado de ánimo elevado o relajación.

Aumento del apetito: También conocido como “munchies”.

Disminución de la coordinación motriz: Dificultad para realizar tareas que requieren precisión.

Sequedad de boca y ojos rojos .

Dificultad para concentrarse y problemas de memoria .

Aceleración del ritmo cardíaco.

Somnolencia o, en algunos casos, ansiedad o paranoia.

Efectos a largo plazo (uso frecuente o prolongado)

Dependencia o síndrome de abstinencia: Algunas personas pueden desarrollar adicción .

Deterioro de la memoria y el aprendizaje.

Problemas respiratorios: En caso de fumarla, puede causar irritación pulmonar y tos crónica .

Alteraciones en la motivación y el estado de ánimo: Algunos estudios mencionan el “síndrome amotivacional”.

Riesgo de trastornos mentales: En personas vulnerables, puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o psicosis.