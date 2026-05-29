México

Sector automotriz, acero y aluminio, temas prioritarios en primera ronda de la revisión del T-MEC

El primer diálogo formal entre México y Estados Unidos concluyó con “saldo positivo”

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Reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, así como la seguridad económica de la región, fueron los temas centrales del primer diálogo formal del T-MEC entre México y Estados Unidos. (Crédito: X/@SE_mx)

Este 29 de mayo la Secretaría de Economía dio a conocer la conclusión de la primera ronda formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), precisó que el diálogo con los representantes del gobierno de Donald Trump terminó con “saldo positivo”.

Junto a la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) los trabajos se llevaron a cabo en “un ambiente constructivo y de diálogo franco”, entre el 27, 28 y 29 de mayo en Ciudad de México.

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Reglas de origen de tres sectores estratégicos fueron los temas principales

Los equipos se centraron en el fortalecimiento de la “competitividad regional”, teniendo como objetivo dos temas:

  • Reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio
  • La seguridad económica de la región

Por su parte, la delegación mexicana precisó que una de las principales fortalezas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá radica en “la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo”.

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Buscan generar certidumbre en inversión y empleo

La secretaría encabezada por Marcelo Ebrard llegó a las negociaciones con los estadounidenses con una “posición sólida”, ya que en 2025 en el país se llevaron a cabo 30 mesas de diálogo con sectores productivos para impulsar la competitividad económica en el marco del T-MEC.

México y Estados Unidos concluyeron con "saldo positivo" primera ronda formal de la revisión del T-MEC. (Foto: Economía)
México y Estados Unidos concluyeron con "saldo positivo" primera ronda formal de la revisión del T-MEC. (Foto: Economía)

Otra de las prioridades de este primer acercamiento se centra en “generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador”, al mismo tiempo que ambas naciones buscan construir acuerdos en beneficio de trabajadores, industria y consumidores de los tres países.

Ebrard define fecha de las siguientes reuniones

A través de un video, Marcelo Ebrard destalló que uno de los temas abordados durante los encuentros fue la forma de competir con países de “Asia y otras regiones del mundo”, así como las vías para una mejor integración y de “entendimiento mutuo”.

Durante este primer encuentro, las delegaciones acordaron el calendario y los temas de las próximas rondas de negociación:

  • La segunda ronda se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C.
    • Incluirá temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa.
    • Se dará seguimiento a las reglas de origen.
  • La tercera ronda está programada para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.
    • El objetivo será cerrar los puntos pendientes rumbo a la revisión conjunta de 2026.

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