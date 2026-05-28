Saúl Monreal no dejará Morena tras ser rechazado para la candidatura de Zacatecas

Saúl Monreal descarta dejar Morena por descarte de Ariadna Montiel para la candidatura de Zacatecas. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)

Saúl Monreal, senador de Morena y quien hace unas semanas aún se mostraba retador con la dirigencia del partido ante la negativa para dejarlo competir como candidato a la gubernatura de Zacatecas, aclaró este jueves 28 de mayo que ha abandonado la idea de cambiar de partido rumbo a las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel le pone freno a Saúl Monreal

En entrevista para medios desde el Senado de la República, aclaró que Ariadna Montiel le comentó que la decisión del partido se basa en una “resolución del Consejo Nacional”, por lo que argumentó que los “tiempos van cambiando” y actuará con “responsabilidad política”.

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También calificó el tema como “complejo”, cabe recordar que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha pugnado por no seguir con el nepotismo, incluso, la medida aprobada por Morena niega la participación de familiares para cargos públicos.

El diálogo entre Ariadna Montiel y Saúl Monreal apunta al fortalecimiento del movimiento de Morena en Zacatecas. Crédito: X/@A_MontielR

Ante el cambio de dirigencia del partido oficialista, el legislador zacatecano también parece haber cambiado de opinión:

“Si no va a haber participación, también debo de actuar con mucha sensatez, con mucha madurez. Y estoy valorando, porque no va a ser posible la candidatura, ni siquiera la medición en la encuesta. Pero desde cualquier trinchera estaré ahí en Morena. No me voy a prestar a la derecha ni a ningún partido”.

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Decisión de Morena busca mantener la unidad

El pasado 26 de mayo, Montiel enmarcó la declinación de Saúl Monreal como un acto de conciencia política ante el momento que atraviesa el partido. Señaló que el senador “reconoce el momento que estamos viviendo, el acoso que estamos viviendo” y que lo prioritario es trabajar por la cohesión interna para defender la transformación y la soberanía nacional.

La presidenta de Morena anticipó que continuará dialogando con otros militantes, legisladores, gobernadores y presidentes municipales que tengan aspiraciones o planteamientos dentro del partido. “La responsabilidad de todo dirigente y dirigenta es hablar y mantener el diálogo con nuestros compañeros”, afirmó.

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Crédito: Reuters - FB, Saúl Monreal - X, David Monreal

Montiel también subrayó que quienes tienen aspiraciones “vienen desde hace muchos años luchando” junto al movimiento, por lo que consideró necesario atenderlos y darles una explicación. “Lo entienden, pues son compañeros del movimiento, coinciden con los principios de Morena”, agregó.

Saúl Monreal no se consideraba el “favorito” de su hermano

Saúl es el menor de 14 hermanos que conforman la dinastía Monreal Ávila en Zacatecas, su hermano David es el actual gobernador del estado, situación que corta sus ambiciones para ser el candidato de Morena en 2027.

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En meses anteriores, el senador se dedicó a exhibir que la decisión de su partido no le parecía congruente con lo que enmarca la ley, ya que dijo:

“No soy el favorito del gobernador. El gobernador trae sus propias preferencias”.

Recriminó que nunca se le ha respetado “su aspiración” porque en estos casos, a veces pesa más el apellido.