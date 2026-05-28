México

Saúl Monreal no dejará Morena tras ser rechazado para la candidatura de Zacatecas

Ariadna Montiel cerró la posibilidad de que el senador sea quien releve a su hermano, David Monreal

Guardar
Google icon
Saúl Monreal descarta dejar Morena por descarte de Ariadna Montiel para la candidatura de Zacatecas. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)
Saúl Monreal descarta dejar Morena por descarte de Ariadna Montiel para la candidatura de Zacatecas. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)

Saúl Monreal, senador de Morena y quien hace unas semanas aún se mostraba retador con la dirigencia del partido ante la negativa para dejarlo competir como candidato a la gubernatura de Zacatecas, aclaró este jueves 28 de mayo que ha abandonado la idea de cambiar de partido rumbo a las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel le pone freno a Saúl Monreal

En entrevista para medios desde el Senado de la República, aclaró que Ariadna Montiel le comentó que la decisión del partido se basa en una “resolución del Consejo Nacional”, por lo que argumentó que los “tiempos van cambiando” y actuará con “responsabilidad política”.

PUBLICIDAD

También calificó el tema como “complejo”, cabe recordar que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha pugnado por no seguir con el nepotismo, incluso, la medida aprobada por Morena niega la participación de familiares para cargos públicos.

La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades
El diálogo entre Ariadna Montiel y Saúl Monreal apunta al fortalecimiento del movimiento de Morena en Zacatecas. Crédito: X/@A_MontielR

Ante el cambio de dirigencia del partido oficialista, el legislador zacatecano también parece haber cambiado de opinión:

“Si no va a haber participación, también debo de actuar con mucha sensatez, con mucha madurez. Y estoy valorando, porque no va a ser posible la candidatura, ni siquiera la medición en la encuesta. Pero desde cualquier trinchera estaré ahí en Morena. No me voy a prestar a la derecha ni a ningún partido”.

PUBLICIDAD

Decisión de Morena busca mantener la unidad

El pasado 26 de mayo, Montiel enmarcó la declinación de Saúl Monreal como un acto de conciencia política ante el momento que atraviesa el partido. Señaló que el senador “reconoce el momento que estamos viviendo, el acoso que estamos viviendo” y que lo prioritario es trabajar por la cohesión interna para defender la transformación y la soberanía nacional.

La presidenta de Morena anticipó que continuará dialogando con otros militantes, legisladores, gobernadores y presidentes municipales que tengan aspiraciones o planteamientos dentro del partido. “La responsabilidad de todo dirigente y dirigenta es hablar y mantener el diálogo con nuestros compañeros”, afirmó.

David Monreal habla sobre polémica de su hermano menor con Morena en Zacatecas
Crédito: Reuters - FB, Saúl Monreal - X, David Monreal

Montiel también subrayó que quienes tienen aspiraciones “vienen desde hace muchos años luchando” junto al movimiento, por lo que consideró necesario atenderlos y darles una explicación. “Lo entienden, pues son compañeros del movimiento, coinciden con los principios de Morena”, agregó.

Saúl Monreal no se consideraba el “favorito” de su hermano

Saúl es el menor de 14 hermanos que conforman la dinastía Monreal Ávila en Zacatecas, su hermano David es el actual gobernador del estado, situación que corta sus ambiciones para ser el candidato de Morena en 2027.

En meses anteriores, el senador se dedicó a exhibir que la decisión de su partido no le parecía congruente con lo que enmarca la ley, ya que dijo:

No soy el favorito del gobernador. El gobernador trae sus propias preferencias”.

Recriminó que nunca se le ha respetado “su aspiración” porque en estos casos, a veces pesa más el apellido.

Temas Relacionados

Saúl MonrealAriadna MontielMorenaZacatecasDavid MonrealRicardo MonrealPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comisiones del Senado ya aprobaron el aplazamiento a 2028 de la elección judicial

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum pasará al Pleno y se votará en la sesión del periodo extraordinario

Comisiones del Senado ya aprobaron el aplazamiento a 2028 de la elección judicial

Toronjil y lavanda: las dos plantas que puedes cultivar en casa para dormir mejor y bajar el estrés

Estas plantas han despertado el interés de la comunidad científica por sus efectos comprobados en la salud emocional y la calidad del sueño

Toronjil y lavanda: las dos plantas que puedes cultivar en casa para dormir mejor y bajar el estrés

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 28 de mayo: billeteros cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 28 de mayo: billeteros cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

La cantante vuelve a la música tras protagonizar “Wicked” junto a Cynthia Erivo

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

Familia de Carmen Salinas ya demandó por daño moral a Saskia Niño de Rivera y a Emiliano Aguilar, serán citados

El señalamiento gira en torno a comentarios considerados perjudiciales para la imagen pública de Carmen Salinas que fueron hechos en redes y el podcast ‘Penitencia’

Familia de Carmen Salinas ya demandó por daño moral a Saskia Niño de Rivera y a Emiliano Aguilar, serán citados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

Estos son los últimos golpes de la Marina contra Los Mayos en Sinaloa: más de mil millones en afectación económica

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

Destrozan a Chumel Torres por burlarse de una persona con síndrome de Down

Karely Ruiz cautiva con su look durante viaje al Vaticano

DEPORTES

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI