México

DPR Cream & DPR Artic anuncian concierto en CDMX: fecha, sede y preventa de boletos

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas el show

Los artistas surcoreanos DPR Cream & DPR Artic confirmaron su llegada a México como parte de su “LATAM Tour 2026”.

El show se llevará a cabo en la Ciudad de México, marcando una de las presentaciones más esperadas para los fans del K-pop y la música alternativa en el país.

Fecha, sede y detalles del concierto de DPR Cream y DPR Artic en México

  • Fecha: 7 de agosto de 2026
  • Lugar: Pepsi Center, Ciudad de México

El evento forma parte de la gira latinoamericana de ambos artistas, quienes compartirán escenario en una noche única para el público mexicano.

Preventa y venta de boletos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 26 de febrero de 2026 a través de ticketmaster.com.mx, con opción de pago a 3 meses sin intereses. La venta general estará disponible tras la preventa.

Puntos clave:

  • Preventa Banamex: 26 de febrero de 2026
  • Venta general: posterior a la preventa, en Ticketmaster
  • Boletos en: ticketmaster.com.mx

La visita de DPR Cream y DPR Artic promete una experiencia memorable para los seguidores de la escena musical coreana y alternativa en México.

¿Qué es DPR?

Dream Perfect Regime, conocido como DPR, es un colectivo creativo independiente fundado en 2014 en Seúl. Reúne a músicos, productores y cineastas que trabajan fuera de la industria convencional, impulsados por la libertad artística y la conexión con sus fans, los DREAMers.

DPR opera como sello musical multigénero y productora visual, con varios artistas solistas y una extensa discografía.

Sus integrantes se involucran en todos los aspectos creativos, desde la música hasta los visuales, destacando por su autenticidad y visión colaborativa. Más que una marca, DPR representa un movimiento que prioriza el arte y la comunidad.

