CDMX lanza la Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico

Clara Brugada les dio la bienvenida para resguardar la zona de la CDMX (X / Clara Brugada Molina)

Este miércoles 27 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció a la nueva Unidad de Protección que tendrás la tarea de cuidar un perímetro de 5 kilómetros en el lugar más emblemático de la Capital del país.

La Unidad de Protección Ciudadana, conformada por más de 686 elementos, forma parte del nuevo esquema de seguridad para el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta entidad surge de la fusión y fortalecimiento de los sectores policiales Centro y Alameda. El objetivo de esta unidad es proteger la zona para garantizar a los más de 3 millones de personas que recorren el corazón de la vida nacional una mejor seguridad, cercanía y tranquilidad.

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“El día de hoy dimos a conocer la estrategia de seguridad para el Centro Histórico. Primero, un mando único de seguridad en toda la zona, 5 kilómetros cuadrados del Centro Histórico, desde el Zócalo, Bellas Artes, toda la parte que tiene que ver con la Lagunilla, Tepito, toda la zona del Centro Histórico va a estar vigilada". explicó la jefa de Gobierno.

“Segundo, los policías que van a estar a cargo son 686 policías, 45 patrullas nuevas y además van a vestir uniforme especial para que sean vistos desde cualquier parte del Centro Histórico. Ellos van a estar para servirte. Ellos van a caminar por el Centro Histórico y tienen el objetivo de cuidar a la población que vive, que tiene sus negocios y que viene de visita. Tres millones de visitantes diarios al Centro Histórico que vienen de la ciudad y de todas partes del país. El objetivo es garantizar la seguridad

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686 policías de la UPC listos para proteger el Centro Histórico (X / Clara Brugada Molina)

de un lugar emblemático para nuestro país, el Centro Histórico es el corazón político, cultural, patrimonial y económico de la Ciudad de México“, agregó.

De igual manera, Clara Brugada hizo énfasis a que esta es “otra de cien acciones a favor del florecimiento del Centro Histórico. Empezamos con la iluminación de 57 kilómetros de todas las calles del Centro Histórico. Hoy están bien iluminadas. También se introdujo una nueva ruta, la de las heroínas indígenas del Centrobús y también se tiene un proyecto de vivienda para repoblar el Centro Histórico, pero hay muchas otras acciones para el florecimiento de este corazón de la ciudad y del país. Muchas gracias a todos los policías, los elementos que con toda responsabilidad van a asumir esta función. Bienvenida esta nueva forma de cuidar el Centro Histórico. Bienvenida la UPC, encargada de atender el Centro Histórico en la Ciudad de México“.

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Por otro lado, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que esta estructura refuerza la presencia policial en toda la zona del Centro Histórico, sumando los cuadrantes de ambos sectores bajo una sola agrupación, lo que amplía el perímetro de acción y optimiza la coordinación para la protección de quienes viven, trabajan o visitan el corazón de la CDMX.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana queremos agradecer el apoyo y la confianza brindada por la Jefa de gobierno (Clara Brugada). Esta nueva estrategia que unifica sectores, nos permite también unificar criterios, estrategias y asumir una responsabilidad en este territorio tan importante para la ciudad, donde la ciudadanía y los empresarios sepan con quién comunicarse concretamente, quién es la persona responsable".

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Clara Brugada quiere garantizar y cuidar la zona de la CDMX con policías de la UPC (X / Clara Brugada Molina)

“Le damos toda la confianza a nuestros compañeros y vamos a trabajar con la ciudadanía, no solo con la Unidad de Protección Ciudadana del Centro Histórico, con todas las áreas de la Secretaría complementarias, con inteligencia, con policía turística, con todos los servicios que brinda esta Secretaría para garantizar que el corazón de la ciudad, el corazón del país, sean una de las zonas más seguras y, por supuesto, más confiables para todos los visitantes y habitantes", sentenció Pablo Vázquez Camacho.