Otro golpe para la economía mexicana: Banxico recorta pronóstico de crecimiento

Banxico recorta su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a 1.1% por un inicio de año más débil de lo previsto. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

El Banco de México (Banxico) recortó su previsión del PIB para 2026 a 1.1% en su informe trimestral publicado este 27 de mayo, debido a un primer trimestre considerablemente más débil de lo esperado y en un entorno de incertidumbre ligado a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Banxico mantuvo para 2026 un intervalo de crecimiento de entre 0.5 y 1.7%, por debajo del rango previo de 1.0 a 2.2%. Para 2027 elevó ligeramente su estimación puntual a 2.1%, con un intervalo de entre 1.3 y 2.9%, de acuerdo con el informe.

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La revisión a la baja para 2026 contrastó con la previsión anterior de 1.6%. Banxico explicó que el ajuste responde principalmente al desempeño de la actividad económica en el arranque del año, que resultó considerablemente más débil de lo anticipado.

¿Por qué México va a crecer menos este año?

Banxico atribuye el ajuste a la baja a la contracción registrada en el primer trimestre y al entorno de incertidumbre internacional. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

De acuerdo con Banxico, esa debilidad inicial se compensa solo de manera parcial con la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo trimestre y, en menor medida, para el tercero, frente a lo que el banco central estimaba antes.

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El informe señaló que esa mejora esperada entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo se explica por una demanda externa mayor a la prevista. Para el resto de la trayectoria, la institución mantiene la expectativa de un ritmo moderado de expansión de la economía mexicana. En el desglose del gasto agregado, Banxico previó que el consumo privado, pese a su debilidad al inicio de 2026, muestre una tendencia positiva en el año.

La inversión, en cambio, seguiría con un desempeño débil al menos hasta el segundo semestre de 2026, según Banxico, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

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Por otro lado, las exportaciones mantendrían una expansión moderada, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyadas en la adquisición de bienes vinculados con el sector tecnológico.

Banxico ve riesgos a la baja por el entorno global y Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente eleva la incertidumbre global y representa un riesgo a la baja para el crecimiento económico. Credito: cuartoscuro

Para 2027, Banxico previó un crecimiento de 2.1%, apenas por encima del 2.0% del informe previo. El banco atribuyó ese aumento al efecto aritmético de una mayor base de crecimiento en el segundo semestre de 2026.

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El informe añadió que el estallido del conflicto en Medio Oriente introdujo elementos adicionales de incertidumbre sobre la actividad económica global y los mercados financieros internacionales. Los indicadores extraídos de los mercados financieros incorporan la expectativa de una duración limitada del conflicto y de una normalización gradual de las condiciones de oferta a lo largo del año.

Banxico indicó que no espera un efecto directo sobre la actividad económica en México. Aun así, advierte que los riesgos para la economía mundial y para los precios de los energéticos y otras materias primas contribuyen a que el balance de riesgos para el crecimiento de la economía nacional mantenga un sesgo a la baja. Las posibles afectaciones, de acuerdo con el banco, siguen siendo difíciles de anticipar y dependerán de la duración y de la intensidad del conflicto.

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Como referencia, Banxico recordó que el PIB de México en 2025 creció 0.5% con cifras sin ajuste estacional. Para Estados Unidos, el banco central anticipa expansiones de 2.0% tanto en 2026 como en 2027, frente a las previsiones previas de 2.4 y 2.1%, respectivamente.

¿Qué tan grave es la advertencia económica que acaba de lanzar el Banco de México?

Una mujer cuenta billetes de 200 pesos en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ José Méndez

La información de Banxico sobre el crecimiento económico no apunta a una crisis inminente ni a un colapso. México no enfrenta una recesión técnica profunda y algunos sectores muestran resiliencia. La inflación se mantiene bajo control en tendencia y la política monetaria sigue siendo restrictiva.

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Sin embargo, el panorama es preocupante para el mediano plazo. Banxico advirtió sobre un estancamiento relativo, con un crecimiento muy por debajo del potencial y riesgos bajistas predominando, como la incertidumbre comercial.

En suma, Banxico emitió un llamado de cautela fuerte pero no alarmista. El escenario previsto es de bajo crecimiento, con sesgo negativo y vulnerabilidad ante choques externos.

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