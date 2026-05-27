Grecia Quiroz pone freno a los partidos políticos: Movimiento del Sombrero seguirá independiente para elecciones en 2027

Grecia Quiroz sostiene que la organización ciudadana seguirá firme fuera de los partidos.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, manifestó su rechazo a diversos puntos de la reforma electoral que analiza el Congreso de Michoacán y aseguró que el Movimiento Independiente del Sombrero continuará participando como una fuerza ciudadana independiente rumbo a las elecciones de 2027.

Luego de sostener una reunión con diputados locales, la edil explicó que existen artículos de la iniciativa que podrían afectar directamente la organización de candidaturas independientes, principalmente en temas relacionados con símbolos, colores, coordinación interna y estrategias compartidas entre aspirantes ciudadanos.

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Quiroz señaló que el movimiento presentó observaciones sobre al menos cinco artículos que consideran perjudiciales para la participación ciudadana fuera de los partidos políticos.

Reforma electoral limitaría coordinación entre independientes

La propuesta en discusión contempla restricciones para que candidaturas independientes puedan asociarse entre sí o construir plataformas colectivas, situación que, según la alcaldesa, debilitaría la organización de movimientos ciudadanos.

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La reforma electoral en Michoacán abre un nuevo debate sobre la participación independiente rumbo a 2027.

Durante sus declaraciones, Grecia Quiroz sostuvo que una candidatura independiente ya enfrenta desventajas frente a los partidos políticos debido a la falta de financiamiento público y estructura territorial, por lo que pidió que no se impongan nuevas limitaciones.

También advirtió que algunos puntos podrían impedir compartir símbolos, colores o estrategias de comunicación entre aspirantes vinculados a una misma causa política.

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“Esperamos que haya buena voluntad de no afectar a la candidatura independiente”, declaró tras salir del encuentro con legisladores.

Grecia Quiroz asegura que el movimiento seguirá organizado

La presidenta municipal afirmó que, independientemente del resultado de la reforma, el Movimiento del Sombrero mantendrá su organización y continuará trabajando con ciudadanos que buscan participar fuera de los partidos tradicionales.

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El Movimiento del Sombrero se perfila para mantenerse activo y organizado rumbo a 2027. (X: @ElDelSombreroCM)

Asimismo, destacó que el movimiento seguirá respaldando perfiles que acrediten trabajo territorial y apoyo ciudadano en sus municipios.

Quiroz aseguró que el proyecto político surgido en Uruapan mantiene presencia en distintas regiones del estado y también ha despertado interés en otras entidades del país.

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Entre los estados mencionados por la alcaldesa se encuentran:

Estado de México

Veracruz

Puebla

Tabasco

Michoacán

Protesta afuera del Congreso se desarrolló de forma pacífica

Mientras se realizaba la discusión legislativa, simpatizantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron afuera del Congreso de Michoacán para expresar su rechazo a la reforma electoral.

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La protesta del Movimiento del Sombrero se desarrolló de forma pacífica frente al Congreso de Michoacán. (X: @ElDelSombreroCM)

La alcaldesa insistió en que la movilización se realizó de manera pacífica y señaló que el objetivo era exigir que se revisen los artículos que podrían afectar la participación de candidaturas independientes en futuros procesos electorales.

Posteriormente, Grecia Quiroz ingresó al recinto legislativo para participar en una mesa de diálogo con integrantes de la Junta de Coordinación Política.

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Congreso revisará observaciones presentadas por el movimiento

Tras la reunión, la alcaldesa informó que los diputados analizarán las propuestas y observaciones entregadas por el Movimiento Independiente del Sombrero antes de continuar con la discusión de la reforma electoral.

Aunque reconoció apertura por parte de algunos legisladores, aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo sobre posibles modificaciones a la iniciativa.

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Mientras tanto, el movimiento adelantó que continuará atento al desarrollo del proceso legislativo y mantendrá su participación política como organización independiente rumbo a las elecciones de 2027.