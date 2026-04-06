México

Qué pasa si te pica un dragón azul: el molusco venenoso que mantiene en alerta playas de Michoacán

Autoridades de Michoacán mantienen vigilancia en playas de Maruata y Boca de Apiza

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Dragon Azul Glaucus Atlanticus
Shutterstock

La aparición de ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) en las playas de Maruata y Boca de Apiza, en Michoacán, llevó a las autoridades a activar la alerta máxima por fauna marina peligrosa durante la Semana Santa.

La presencia de este molusco, pequeño y de colores brillantes, motivó la colocación de la bandera morada y el refuerzo de medidas preventivas para turistas y locales.

El dragón azul puede provocar picaduras dolorosas y reacciones graves en humanos, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto y reportar su presencia de inmediato.

¿Cómo identificar al dragón azul en la playa?

Medidas de prevención para turistas y locales
Medidas de prevención para turistas y locales

El dragón azul mide entre 3 y 4 centímetros, tamaño similar al de una moneda o la falange de un dedo. Presenta una coloración azul intenso en el dorso, azul claro en la parte inferior y zonas plateadas, lo que lo convierte en un organismo llamativo pero riesgoso.

El animal cuenta con seis apéndices ramificados, parecidos a alas, que sobresalen de su cuerpo. Es habitual encontrarlo flotando boca arriba en la superficie del agua o varado en la arena, a menudo cerca de restos de medusas o carabelas portuguesas.

Una característica fundamental para su identificación es que suele aparecer en pequeños grupos, por lo que, si se observa uno, es probable que haya más cerca.

Qué es el dragón azul y cómo identificar a la criatura venenosa que fue vista en playas durante Semana Santa (X: @pcmichoacan)
Qué es el dragón azul y cómo identificar a la criatura venenosa que fue vista en playas durante Semana Santa (X: @pcmichoacan)

El dragón azul utiliza una burbuja de gas en su estómago para flotar y desplazarse con las corrientes marinas, lo que facilita su llegada a zonas costeras y su avistamiento en playas frecuentadas por turistas.

¿Por qué es tan peligroso el dragón azul?

El peligro del dragón azul radica en su capacidad para acumular toxinas de las medusas venenosas que consume, como la carabela portuguesa.

Este molusco no produce su propio veneno, sino que almacena las toxinas de sus presas y las concentra en los extremos de sus apéndices. Al entrar en contacto con la piel humana, puede liberar estas toxinas y provocar una reacción intensa.

La picadura del dragón azul resulta más dolorosa que la de una medusa común y puede compararse o superar a la de una carabela portuguesa.

Aunque el riesgo de muerte no está documentado, las personas más vulnerables, como niños, personas alérgicas o quienes padecen enfermedades respiratorias, pueden desarrollar síntomas graves.

¿Qué síntomas provoca la picadura del dragón azul?

Dragon Azul Glaucus Atlanticus
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El contacto con un dragón azul puede causar dolor agudo, enrojecimiento, aparición de ronchas, picazón, ampollas, náuseas, vómitos, mareos y dolor de cabeza. En casos graves pueden presentarse reacciones alérgicas severas, dificultad para respirar o taquicardia. La sensación provocada por la picadura es similar a una quemadura. Las autoridades destacaron que la toxina permanece activa incluso si el animal se encuentra aparentemente muerto o seco en la arena.

¿Qué hacer si me pica un dragón azul?

Ante una picadura, la Secretaría de Salud de Michoacán y Protección Civil recomiendan no frotar la zona afectada ni utilizar arena o toallas sobre la herida.

Se debe sumergir la zona en agua caliente, a unos 45℃ (113℉), durante 20 a 30 minutos para aliviar el dolor. En caso de persistencia de síntomas, aparición de signos de reacción alérgica o antecedentes de alergias graves, es indispensable buscar atención médica inmediata.

¿En qué playas de México hay alerta por dragón azul?

Dragon Azul Glaucus Atlanticus
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El dragón azul ha motivado alertas en diferentes regiones de México, especialmente en las playas de Maruata y Boca de Apiza en Michoacán, y también en zonas de Colima y Manzanillo, donde se han reportado avistamientos durante el periodo vacacional.

Las recomendaciones oficiales incluyen no tocar al dragón azul bajo ninguna circunstancia, vigilar a menores y mascotas, evitar ingresar al mar si los salvavidas advierten la presencia de fauna peligrosa, y observar la arena con atención, sobre todo en presencia de medusas o algas.

Si se detecta un ejemplar, se debe reportar de inmediato al personal de seguridad o de Protección Civil y marcar el número de emergencia 911 para recibir asistencia.

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