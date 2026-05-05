Mexicanos caen en el ranking de los más ricos del mundo: Carlos Slim se aleja del Top 10

Slim sigue entre los más ricos del mundo, pese a estar lejos del top 10. (Jovanni Pérez/Infobae)

La presencia de mexicanos en el listado de las personas más adineradas del planeta mostró un descenso notable en los últimos años.

El empresario Carlos Slim, quien durante más de una década figuró entre los diez primeros, ocupa en 2026 la posición 16 del ranking global, con una fortuna calculada en 125.9 billones de dólares.

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Su salida del Top 10 refleja no solo cambios en los activos de Slim, sino también el avance de nuevos millonarios a nivel internacional.

En 2024, el magnate mexicano abandonó de nuevo el selecto grupo de los diez más ricos, situándose en el lugar 14 según la revista Forbes, con una fortuna de 102 mil millones de dólares.

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En 2025 Slim llegó a ubicarse en el puesto 19, su posición más baja en los últimos años. Esta tendencia descendente ocurre a pesar de que Slim mantiene el título de la persona más rica de México y de Latinoamérica.

Carlos Slim: de liderar el ranking mundial a la posición 16

El magnate tuvo rachas impresionantes donde lideró el top de Forbes; hoy se encuentra en la posición 16 (YouTube: @Oso Trava)

Slim ocupó el primer lugar del ranking global durante cuatro años consecutivos, de 2010 a 2013, superando incluso la fortuna de Bill Gates. Desde entonces, la lista ha experimentado variaciones constantes.

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En 2014 descendió al segundo lugar, en 2016 cayó a la cuarta posición y en 2018 ya se encontraba en el séptimo puesto. Para 2023, Slim regresó brevemente al Top 10, ocupando el octavo lugar con una fortuna de 93 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

El empresario mexicano ingresó al Top 10 en 1994, tras consolidar su fortuna gracias a la adquisición de Teléfonos de México (Telmex) y otros negocios clave.

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En 1995 salió por primera vez del grupo de los diez más ricos, pero regresó en 2005 y desde entonces protagonizó subidas y bajadas en la tabla.

La última vez que Slim formó parte del Top 10 fue en 2024, y todo indica que su regreso es poco probable en el corto plazo, ya que otros millonarios continúan ascendiendo posiciones y ampliando sus fortunas.

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A pesar de esta caída, Slim conserva el liderazgo económico en Latinoamérica y sigue siendo la figura más influyente de México en el ámbito empresarial mundial.

La historia de la fortuna de Slim: desde los 90 a la actualidad

Carlos Slim ha entrado y salido varias veces del top 10 de Forbes (Jovani Pérez/Infobae)

1990: Slim adquiere Teléfonos de México (Telmex), lo que impulsa el crecimiento de su fortuna.

1991: Ingresa a la lista Forbes con una fortuna de 1,700 millones de dólares.

1994: Se convierte en la persona más rica de México y Latinoamérica. Entra al Top 10 mundial, ocupando la posición 10 con 6,600 millones de dólares.

1995: Sale del Top 10 de Forbes.

2005: Regresa al Top 10, ubicándose en la posición 4 con 23,800 millones de dólares.

2006: Sube al tercer lugar con 30 mil millones de dólares.

2007: Mantiene el tercer sitio, aumentando su fortuna a 49 mil millones de dólares.

2008: Llega al segundo lugar con 60 mil millones de dólares.

2009: Baja al tercer puesto con 35 mil millones de dólares, tras la crisis económica global.

2010: Ocupa el primer lugar con 53,500 millones de dólares.

2011: Se mantiene en primer lugar, fortuna de 74 mil millones de dólares.

2012: Primer lugar, con 69 mil millones de dólares.

2013: Primer lugar, con 73 mil millones de dólares.

2014: Bill Gates lo supera, queda en segundo lugar con 72 mil millones de dólares.

2015: Permanece en segunda posición con 77,100 millones de dólares.

2016: Baja a la cuarta posición con 50 mil millones de dólares.

2017: Desciende al sexto sitio con 54,500 millones de dólares.

2018: Ocupa el séptimo lugar con 67,100 millones de dólares.

2019: Sube al quinto lugar con 64 mil millones de dólares.

2020-2022: Sale del Top 10 de Forbes.

2023: Regresa al Top 10, en la posición 8 con 93 mil millones de dólares.

2024: Sale de nuevo del Top 10, ocupa el lugar 14 con 102 mil millones de dólares.

2025: Desciende a la posición 19.

2026: Actualmente, se encuentra en la posición 16.