México

El imperio Slim: estas compañías explican su mayor riqueza histórica

Slim alcanzó los 125 mil millones de dólares impulsado por telecomunicaciones, infraestructura y el boom de los metales

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Carlos Slim - América Móvil - Ganancias caída - México - 17 de abril
El imperio empresarial de Slim se sostiene en telecomunicaciones, energía e infraestructura.(Jovani Pérez)

Carlos Slim alcanzó en 2026 la mayor fortuna de su historia: 125 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 50% en apenas un año. Detrás de este salto no hay azar, sino un conjunto de empresas clave que explican el nuevo músculo financiero del magnate mexicano.

El principal motor de este crecimiento fue América Móvil, la joya de la corona del empresario. De acuerdo con Forbes, el “espectacular repunte” de esta firma de telecomunicaciones fue determinante para elevar su patrimonio a niveles récord.

La compañía —que controla marcas como Telcel y Telmex— no solo es la más importante del grupo, sino también la que genera la mayor parte de sus ingresos. Su desempeño bursátil y operativo en el último año impulsó directamente la valorización de la fortuna de Slim.

América Móvil: el pilar que explica el salto

El crecimiento de América Móvil fue tan significativo que, incluso, logró compensar otros factores menos favorables dentro del imperio Slim. Según los reportes, la empresa se consolidó como la principal fuente de ingresos del magnate, manteniendo su liderazgo en telecomunicaciones en América Latina.

Además, su buen desempeño coincidió con condiciones macroeconómicas favorables, como la apreciación del peso y el buen momento de los mercados bursátiles, lo que incrementó el valor de sus acciones.

América Móvil fue la empresa clave detrás del crecimiento histórico de la fortuna de Carlos Slim. REUTERS/Gustavo Graf
América Móvil fue la empresa clave detrás del crecimiento histórico de la fortuna de Carlos Slim. REUTERS/Gustavo Graf

Grupo Carso: diversificación que sostiene el imperio

El segundo gran pilar del crecimiento de Slim es Grupo Carso, un conglomerado con presencia en sectores clave como infraestructura, comercio, energía y manufactura.

Aunque sus utilidades enfrentaron cierta presión, su diversificación permitió mantener estabilidad en el portafolio del empresario.

Dentro de este grupo destacan áreas como:

  • Construcción e infraestructura (CICSA)
  • Energía (Carso Energy)
  • Comercio (Grupo Sanborns)
  • Industria (Condumex)

Esta estructura ha permitido a Slim amortiguar riesgos y aprovechar oportunidades en distintos sectores económicos.

Energía y petróleo: la nueva apuesta estratégica

Otro factor clave en el crecimiento de su fortuna fue su expansión en el sector energético. En los últimos años, Slim ha incrementado inversiones en petróleo y gas, incluyendo adquisiciones y contratos estratégicos.

Grupo Carso y sus divisiones industriales y energéticas apuntalaron el patrimonio del magnate. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Grupo Carso y sus divisiones industriales y energéticas apuntalaron el patrimonio del magnate. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Estas operaciones han fortalecido su presencia en un sector altamente rentable, especialmente en un contexto de altos precios energéticos.

Minería y metales: el efecto del mercado global

El repunte en los precios del oro y la plata también jugó a favor de Slim, particularmente a través de Minera Frisco, su brazo en el sector extractivo.

El alza en los metales, junto con el dinamismo de los mercados financieros, contribuyó a elevar el valor de sus empresas y, con ello, su fortuna personal.

Un crecimiento histórico

En conjunto, el desempeño de estas empresas permitió que la fortuna de Slim creciera alrededor de 51% en un año, consolidándolo como el hombre más rico de América Latina y uno de los más acaudalados del mundo.

El caso de Slim refleja cómo una combinación de sectores estratégicos —telecomunicaciones, energía, infraestructura y minería— puede generar un crecimiento acelerado incluso en contextos económicos complejos.

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