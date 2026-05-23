Kenia López Rabadán acusa que sesión extraordinaria del Congreso es por “ambición electoral” y no para atender crisis de seguridad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la agenda legislativa que se analizará durante la sesión extraordinaria del Congreso de la Unión la próxima semana. “¿Para qué se reúne de manera extraordinaria el Congreso Mexicano la semana entrante?“, cuestionó.

En un mensajes publicado a través de sus redes sociales, la legisladora acusó “ambición electoral” y sostuvo que el oficialismo busca “aprobar leyes con el único propósito de concentrar más poder político”, en lugar de atender la crisis de seguridad que enfrenta el país.

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Sus declaraciones se dan en medio del arranque del primer periodo extraordinario aprobado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo de 2026, el cual está previsto iniciar el 26 de mayo para discutir cuatro asuntos legislativos.

¿Cuáles son los temas que va a discutir el Congreso?

La Comisión Permanente aprobó la discusión de cuatro temas, dos son iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y otras dos promovidas por el diputado morenista Ricardo Monreal.

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Las dos iniciativas del Ejecutivo Federal, son: una reforma en materia del Poder Judicial y una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Por otro lado, las iniciativas de Ricardo Monreal, son: reformar la Constitución para introducir la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones y otra reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a las causales de nulidad de votación en casilla y de nulidad de elecciones federales.

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X: @kenialopezr (Captura de pantalla)

Para Kenia López y toda la oposición, ese paquete confirma que el oficialismo colocó sus prioridades en el terreno electoral. Además, Rabadán cuestionó que el Congreso sea llamado a un periodo extraordinario para revisar reglas de competencia política mientras persisten hechos de violencia y reclamos por seguridad pública.

Kenia López Rabadán critica represión de libertad de expresión

El mensaje de López Rabadán retoma uno de los argumentos que el PAN y el PRI han repetido en días recientes: que el gobierno federal y su mayoría legislativa concentran su energía en reformas de control político.

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“Está claro: el objetivo del régimen es tener el poder por el poder en sí mismo”, subrayó López Rabadán en su mensaje, en donde también acusó que entre las prioridades al aprobar estas iniciativas legislativas, está el “reprimir la libertad de expresión”.

Además, incluyó:

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Garantizar el poder para una sola manera de pensar

Alejarse del mundo al hacer ilegal que alguien opine sobre nosotros

Legalizar la participación de la delincuencia en las elecciones

Criticó que con estas iniciativas, que buscan “el poder por el poder en sí mismo”, no hay proyecto de país, solo ambición electoral. “Ningún país merece ser botín, México merece ser proyecto”, concluyó.