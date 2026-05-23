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Las propiedades de Javier Corral: qué declaró como gobernador y qué reportó al llegar al Senado

El legislador de Morena aseguró que enfrenta una persecución política promovida por el actual gobierno estatal dirigido Maru Campos

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Javier Corral Jurado enfrenta polémicas por sus sus declaraciones patrimoniales
Javier Corral Jurado enfrenta polémicas por sus sus declaraciones patrimoniales

Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, se encuentra en el centro de una polémica debido a las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

De acuerdo a diversos reportes de medios de comunicación y revisiones de registros oficiales, al concluir su mandato en 2021, el funcionario reportó la posesión de 13 viviendas con un valor aproximado de 19 millones de pesos, además de ingresos derivados por concepto de arrendamientos y otros rubros.

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Por otro lado, investigaciones realizadas por periodistas detectaron que podría tener al menos 14 inmuebles cuyo valor en el mercado superaría los 73 millones de pesos.

La controversia incrementó cuando en los informes sobre bienes presentados posteriormente como legislador por Morena, ya no registró sus propiedades ni ingresos adicionales fuera de su salario como servidor público.

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Estas diferencias han derivado señalamientos de presuntas omisiones patrimoniales y enriquecimiento ilícito, alimentando críticas en el ámbito político.

Hasta el momento, las acusaciones provienen principalmente de plataformas informativas, revisiones de documentos oficiales y adversarios de oposición. Corral ha rechazado categóricamente estas suposiciones, argumentando que enfrenta una persecución política promovida por el actual gobierno estatal dirigido por la gobernadora Maru Campos.

El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado.
Javier Corral y Maru Campos. (Infobae México)

Javier Corral se reúne con Enrique Inzunza en Culiacán

Luego de tres semanas con escasa presencia en sus labores y en redes sociales, Enrique Inzunza, senador de Morena, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, volvió a la esfera pública. Su reaparición no se dio en el Senado, sino en el Country Club de Culiacán.

Después de permanecer 23 días fuera de sus actividades, el funcionario apareció en compañía del legislador Javier Corral en un exclusivo club al norte del país.

Tras este encuentro, se generaron diversos comentarios en plataformas digitales sobre una fotografía difundida en medios de comunicación donde se aprecian los dos servidores públicos, la mayoría de ellos enfocados en el regreso de Inzunza, después de ser acusado por narcotráfico, tráfico de armas y nexos con la facción de “Los Chapitos” junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con Enrique Inzunza, hoy a medio día en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. Insunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones. Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”, declaró Corral.

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