“Mexaverse”: fans de Stray Kids en México nombran una estrella por su octavo aniversario

Fans mexicanos de Stray Kids registraron la estrella “Mexaverse” como homenaje por su octavo aniversario; el astro se ubica en la constelación Camelopardalis y puede observarse con telescopio. (@STAY_mx_8/JYP Entertainment)

En medio de las celebraciones por el octavo aniversario de Stray Kids, el fandom mexicano llevó el festejo más allá de lo simbólico: registró una estrella con el nombre “Mexaverse”, un gesto que refleja la conexión que el grupo ha construido con sus seguidores en el país.

La iniciativa fue compartida en redes sociales este 24 de marzo de 2026 por la comunidad STAY México, donde difundieron el certificado de la estrella y un mensaje de agradecimiento hacia la agrupación surcoreana integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y Jeongin (I.N.).

El certificado de registro muestra que la estrella lleva el nombre "Mexaverse" y se localiza en la constelación Camelopardalis. El documento detalla el código de registro único, además de incluir el mapa celeste donde está marcada la ubicación de la estrella.

STAY de México nombró una entrella "Mexaverse" en honor a Stray Kids por su octavo aniversario. (X/@STAY_mx_8)

El gesto representa una muestra de gratitud y cariño del fandom hacia el grupo, en el marco de la celebración mundial por el aniversario.

“A nombre de STAY MÉXICO con mucha gratitud y amor, en honor al 8 Aniversario de Stray Kids, nombramos a una estrella MEXAVERSE. En el cielo siempre nos encontrarán cuidándolos aún en la distancia, gracias por ser nuestras guías, luz y refugio en la oscuridad”, compartió el grupo de fans en su cuenta oficial.

En un segundo mensaje, añadieron: “Siempre estaremos aquí para ustedes, esto es eterno, es para siempre. Seremos STAY incluso cuando nos volvamos estrellas y siempre serán el universo que nos contenga”.

El regalo de STAY México a Stray Kids en su octavo aniversario. (X/@STAY_mx_8)

En respuesta, las STAY de México se mostraron conmovidas ante el regalo y han hecho eco con la esperanza de que la noticia llegue a oídos de los miembros de la agrupación.

La creatividad del fandom mexicano ya había sido reconocida por los propios integrantes del grupo de K-pop durante sus conciertos en la Ciudad de México en 2025, donde los fans llevaron banners con el mensaje “TONIGHT’S A MAZE OF MEMORIES CAUSE WE’RE IN SKZ’S MEXAVERSE” (“ESTA NOCHE ES UN LABERINTO DE RECUERDOS PORQUE ESTAMOS EN EL MEXAVERSO DE STRAY KIDS”).

Uno de los banners del concierto de Stray Kids México. (X/@VallejosXMabel)

Estos mensajes fueron leídos por los integrantes de la agrupación, quienes incluso bromearon al decir ”Welcome to the Stray Kids hot Mexaverse".

¿Dónde y cómo ver la estrella Mexaverse de Stray Kids?

La estrella Mexaverse puede ubicarse usando un telescopio mediante las siguientes coordenadas astronómicas:

La boyband surcoreana Stray Kids, durante su última presentación en Perú, logró un lleno total y dejó una fuerte huella entre sus seguidores locales.

Constelación: Camelopardalis

Ascensión recta (RA): 7h 48m 36,25s

Declinación (DEC): +74° 2′ 35,6″

Número HIP: 38109

Magnitud: 7,17 (visible con telescopios de aficionados de apertura media en adelante)

Para observarla, es necesario introducir estas coordenadas en el sistema de localización del telescopio (GoTo), o bien, buscar la constelación Camelopardalis, ubicada en el cielo del hemisferio norte.

La estrella se encuentra cerca del polo norte celeste, por lo que es más fácil de localizar desde latitudes septentrionales, como las de México, Estados Unidos y Europa.

Si se utiliza una aplicación de astronomía o un planetario digital, basta con buscar el número HIP 38109 para visualizar su posición exacta y orientación en la noche de observación.

Un aniversario con música, arte y encuentros globales

(Redes sociales)

Este 25 de marzo (24 en México) Stray Kids celebró su octavo aniversario de debut con el lanzamiento mundial del sencillo digital “Star, Light (STAY)”.

El tema constituye un homenaje a STAY, el nombre oficial de su base de seguidores, y cuenta con la participación de los miembros Han y Seungmin en la composición y escritura de la letra.

Todos los integrantes colaboraron en el diseño de la portada digital, que muestra una ilustración en la que cada estrella representa a uno de los ocho miembros, mientras el diseño central simboliza a STAY como el eje de la constelación. Los propios miembros realizaron las ilustraciones, aportando un enfoque personal y colectivo a la imagen.

(Redes sociales)

La canción fusiona sonidos de banda, guitarra y piano, y transmite un mensaje sobre la esperanza en el futuro, usando la imagen del universo y las estrellas como metáfora de la unión entre el grupo y sus fans.

Un fragmento de la letra, traducido al español por el fandom, señala: “Aunque no sepamos hacia dónde vamos, si estamos mirando hacia el mismo lugar, ¿no estaremos soñando con un mañana que brillará como la luz de las estrellas en algún lugar? Aunque la oscuridad se convierta en lluvia y las estrellas cambien, ¿podrías quedarte a mi lado tal como ahora? Porque yo me convertiré en el universo que te abrace”.

El lanzamiento del sencillo coincide con la serie de fan meetings oficiales “STAY in Our Little House” en el Inspire Arena de Incheon, Corea del Sur, que se realizarán del 28 al 29 de marzo y el 4 y 5 de abril. Todas las entradas para los eventos presenciales se agotaron, mientras que las fechas del 29 de marzo y 5 de abril ofrecerán transmisiones online pagadas a través de la plataforma Beyond LIVE, permitiendo la participación de seguidores internacionales, incluidos los de México.