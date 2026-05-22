México

Prometen corregir decreto que convirtió a Loreto en puerto de altura y cabotaje para no afectar a las ballenas

El caso de Loreto es uno de los tantos movimientos ambientalistas que actualmente existen en el país

Guardar
Google icon
Pintura acuarela: mujer sonriente saluda, cola de ballena, crucero "Lora" y montañas en el mar. Incluye logo "Gobierno de México".
La funcionaria mexicana saluda frente a un paisaje marino que combina la majestuosa cola de una ballena, un crucero y montañas, ilustrando la visión del Gobierno de México para el turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a activistas y colectivos ambientales y aseguró que el decreto que convertía a Loreto, Baja California Sur en puerto de altura y cabotaje será corregido, pues “no queremos afectar a las ballenas”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la Secretaría de Marina está analizando la situación para que sea revertido el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

PUBLICIDAD

Aclaró que el decreto será corregido, a fin de evitar impactos negativos sobre el ecosistema marino, particularmente en la zona de avistamiento de ballenas, que es una de las principales exigencias de activistas y organizaciones ambientales.

¿Por qué se decretó a un Área Natural Protegida como puerto de altura y cabotaje?

La mandataria explicó que la medida original solo buscaba actualizar ciertos temas legales y administrativos, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, aseguró que en ningún momento se tenía como objetivo transformar a Loreto en un puerto de gran tráfico marítimo.

PUBLICIDAD

“Hubo un decreto que en realidad buscaba actualizar algunos temas, pero nunca se pensó en que llegaran más barco, no queremos afectar a las ballenas ni nada de eso”, señaló Sheinbaum y subrayó que no es que vayan a llegar cientos de barcos en la zona ni mucho menos.

No obstante, atendió a los llamados de colectivos y activistas por el medio ambiente y determinó que el secretario de Marina revise el tema para garantizar que no haya ningún problema ambiental ni un crecimiento desmedido en la llegada de embarcaciones al puerto.

En desarrollo

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañaneramadres buscadorasLoretoBaja California SurMahahualPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

El Tri disputará este viernes un duelo amistoso frente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Reportan atrasos en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Reportan atrasos en varias líneas del STC

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Con este hecho, suman al menos cinco personas privadas de la vida durante ese jueves en la capital de ese estado

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Nombrar a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos es un asunto jurídico y lo revisará Segob, asegura Sheinbaum

Colectivos e instancias internacionales han pedido que se les reconozca bajo esa categoría para poder recibir protección mediante mecanismos legales

Nombrar a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos es un asunto jurídico y lo revisará Segob, asegura Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

DEPORTES

¿Te faltan estampas para llenar el álbum Panini del Mundial 2026? Así puedes encontrar a Messi y Ronaldo sin intercambio

¿Te faltan estampas para llenar el álbum Panini del Mundial 2026? Así puedes encontrar a Messi y Ronaldo sin intercambio

CONADE apuesta por la ciencia: así funciona P.O.D.I.O., el programa que busca crear a los próximos campeones de México

Julio César Chávez revela las cusas del arranque de violencia de su hijo Omar: “Eso no es bueno”

“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

La inesperada “profecía” que pone a Cruz Azul campeón y a México en semifinales del Mundial 2026