Prometen corregir decreto que convirtió a Loreto en puerto de altura y cabotaje para no afectar a las ballenas

La funcionaria mexicana saluda frente a un paisaje marino que combina la majestuosa cola de una ballena, un crucero y montañas, ilustrando la visión del Gobierno de México para el turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a activistas y colectivos ambientales y aseguró que el decreto que convertía a Loreto, Baja California Sur en puerto de altura y cabotaje será corregido, pues “no queremos afectar a las ballenas”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la Secretaría de Marina está analizando la situación para que sea revertido el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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Aclaró que el decreto será corregido, a fin de evitar impactos negativos sobre el ecosistema marino, particularmente en la zona de avistamiento de ballenas, que es una de las principales exigencias de activistas y organizaciones ambientales.

¿Por qué se decretó a un Área Natural Protegida como puerto de altura y cabotaje?

La mandataria explicó que la medida original solo buscaba actualizar ciertos temas legales y administrativos, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, aseguró que en ningún momento se tenía como objetivo transformar a Loreto en un puerto de gran tráfico marítimo.

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“Hubo un decreto que en realidad buscaba actualizar algunos temas, pero nunca se pensó en que llegaran más barco, no queremos afectar a las ballenas ni nada de eso”, señaló Sheinbaum y subrayó que no es que vayan a llegar cientos de barcos en la zona ni mucho menos.

No obstante, atendió a los llamados de colectivos y activistas por el medio ambiente y determinó que el secretario de Marina revise el tema para garantizar que no haya ningún problema ambiental ni un crecimiento desmedido en la llegada de embarcaciones al puerto.

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