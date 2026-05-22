Se acaba la tarifa barata del Tren Felipe Ángeles: en esta fecha el viaje podría costar más del doble

Esta tarifa especial fue anunciada como parte del arranque de operaciones del nuevo ramal ferroviario y está sustentada en el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren, en vigor desde abril de 2026 (X/ @andreslajous)

Durante el primer mes de operación, el Tren Buenavista – Ramal Lechería – Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ofrece una tarifa promocional para los usuarios que viajan al aeropuerto y entre estaciones intermedias.

Esta tarifa especial fue anunciada como parte del arranque de operaciones del nuevo ramal ferroviario y está sustentada en el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren, en vigor desde abril de 2026, así como en los comunicados institucionales publicados por las autoridades responsables del sistema.

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La tarifa promocional es de 45 pesos mexicanos para cualquier trayecto que tenga como origen o destino el AIFA, y de 11.50 pesos mexicanos para recorridos entre estaciones intermedias del ramal.

El periodo de promoción comenzó con la inauguración del servicio el 26 de abril de 2026, por lo que se espera que a finales de mayo o inicios de junio el servicio comience a operar con la tarifa regular.

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Tarifas oficiales tras la promoción

El Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA establece la estructura tarifaria que regirá una vez concluido el periodo de promoción. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA establece la estructura tarifaria que regirá una vez concluido el periodo de promoción.

Las tarifas oficiales, detalladas en el reglamento institucional, son las siguientes:

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Viaje corto (0 a 12.89 km): 11.50 pesos mexicanos.

Viaje medio (12.9 a 25.59 km): 26.50 pesos mexicanos.

Viaje largo (25.60 a 37.6 km): 40.00 pesos mexicanos.

Viaje AIFA (0 a 41.2 km): 110.00 pesos mexicanos.

Esto implica que, una vez que termine la tarifa especial, el boleto para el trayecto completo entre cualquier estación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un costo de 110 pesos mexicanos, lo que representa un ajuste significativo respecto al precio inicial de lanzamiento.

La fecha tentativa para el aumento podría ser el próximo 26 de mayo a un mes de que arrancó el servicio junto con la tarifa promocional.

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Aclaración sobre la fecha de entrada en vigor

Una tabla muestra las reglas de aplicación y el esquema de tarifas por zonas para el Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA, detallando los costos de los boletos entre diferentes estaciones. (Tren Felipe Ángeles, tabulador de precios )

Hasta el momentono existe una declaración que confirme la fecha exacta en que se aplicará la tarifa regular.

La información sobre la vigencia de la tarifa especial y el posterior ajuste se encuentra únicamente en el reglamento institucional y en los comunicados oficiales sobre el funcionamiento del ramal.

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El reglamento establece que la tarifa promocional se otorga durante el primer mes de operación, lo que permite inferir que el ajuste se realizará al concluir ese periodo.

Sin embargo, la fecha precisa de entrada en vigor de la nueva tarifa no ha sido anunciada expresamente la autoridad.

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La lectura de la normativa permite deducir que la promoción finalizaría tras cumplirse un mes desde la inauguración, es decir, después del 26 de mayo de 2026.

No obstante, cualquier modificación, prórroga o confirmación adicional sobre la entrada en vigor de la tarifa regular debe consultarse en los canales oficiales del Gobierno de México.

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Acceso al sistema y condiciones de uso

Los usuarios deben asegurarse de contar con saldo suficiente antes de salir de la estación de destino. En caso de extravío de la tarjeta, el pasajero puede adquirir una nueva y abonar el importe correspondiente. (Jorge Contreras/Infobae México)

El acceso al Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA requiere el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual puede ser adquirida y recargada en las estaciones y máquinas expendedoras del sistema.

Los usuarios deben asegurarse de contar con saldo suficiente antes de salir de la estación de destino. En caso de extravío de la tarjeta, el pasajero puede adquirir una nueva y abonar el importe correspondiente.

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El reglamento dispone que los menores de 115 centímetros de estatura pueden viajar sin costo, tanto durante el periodo de promoción como después de la entrada en vigor de la tarifa regular. Esta disposición se mantiene vigente de acuerdo con los lineamientos institucionales.

La infografía ilustra las reglas de uso, costos de la tarjeta de Movilidad Integrada y procedimientos en caso de extravío para viajar en el Tren Felipe Ángeles al AIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y operación del tren

Mapa línea 1 Tren Suburbano-AIFA expropiación Nextlalpan Edomex (Gobierno de México)

El tren opera con cuatro unidades en circulación, cada una con capacidad para 720 personas. El tiempo estimado de recorrido entre la estación Buenavista y el AIFA es menor a 60 minutos. La frecuencia entre trenes es de aproximadamente 30 minutos. Los horarios oficiales de servicio son los siguientes:

Lunes a viernes: de 5:00 a 00:00 horas.

Sábados: de 6:00 a 00:00 horas.

Domingos y días festivos: de 7:00 a 00:00 horas.

Toda la información sobre los horarios, el número de unidades y la capacidad operativa está disponible en los portales institucionales y en los materiales informativos del sistema ferroviario.

Normatividad, derechos del usuario y consulta de información

Este documento oficial está disponible para consulta pública en los portales institucionales del sistema ferroviario y en las estaciones. Los usuarios pueden verificar las tarifas actualizadas, las reglas de operación y cualquier cambio en la normatividad a través de estos canales. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Toda la información relativa a tarifas, fechas de vigencia, reglas de acceso y operación del tren se encuentra respaldada en el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA.

Este documento oficial está disponible para consulta pública en los portales institucionales del sistema ferroviario y en las estaciones. Los usuarios pueden verificar las tarifas actualizadas, las reglas de operación y cualquier cambio en la normatividad a través de estos canales.

La actualización de tarifas, condiciones y servicios, así como cualquier información adicional, se comunica a los usuarios mediante avisos oficiales en estaciones y plataformas digitales del sistema. El cumplimiento del reglamento garantiza la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso y uso del servicio ferroviario.