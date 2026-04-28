Tren Felipe Ángeles: ¿Puedo utilizar la tarjeta del Suburbano para viajar en el nuevo transporte?

CIUDAD DE MÉXICO, 26ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Con esta transporte los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles harán 60 minutos de la estación Buenavista y tendrá un costo de 45 pesos, aunque esta tarifa solo es promocional por la inauguración de operaciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El nuevo Tren Felipe Ángeles que conecta de la estación Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado el pasado domingo 26 de abril por la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo con la meta de ofrecer una movilidad más rápida y económica para miles de usuarios capitalinos y mexiquenses que viajen aeropuerto o zonas aledañas.

Durante el acto inaugural, Claudia Sheinbaum subrayó que el proyecto representa una iniciativa clave dentro del rescate de los trenes de pasajeros en México, con el objetivo de asegurar el derecho a una movilidad de primer nivel. El Gobierno de México estima que este sistema transportará cerca de 57.000 pasajeros diariamente, con una capacidad potencial para atender hasta 80.000 personas.

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Estaciones, precios y horarios del Tren Felipe Ángeles

El costo promocional para utilizar el tren será de 45 pesos; los trayectos intermedios tendrán una tarifa de 11.50 pesos. Además, el servicio funcionará de lunes a viernes entre las 05:00 y las 00:00, los sábados desde las 06:00 hasta las 00:00 y los domingos y días festivos de 07:00 a 00:00. Cabe señalar que el recorrido completo entre Buenavista y AIFA tomará inicialmente unos 60 minutos, con planes de reducirlo progresivamente hasta 43 minutos.

El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum inauguró el Tren "Felipe Ángeles", una nueva conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA, la cual mejorará la movilidad en el Valle de México rumbo al Mundial 2026 (X/ @SICTmx)

Por otra parte, la conexión ferroviaria se integra al sistema ya existente y enlaza estaciones como Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista, además de sumar seis nuevas estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan.

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El servicio partirá de Buenavista con destino final en el AIFA. Las estaciones se distribuyen en el tramo actual Buenavista - Cuautitlán (Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería), y el nuevo ramal Lechería - AIFA incorpora las seis estaciones recién mencionadas.

¿Puedo utilizar la tarjeta del Suburbano para viajar en el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA?

El Tren Felipe Ángeles acepta como formas de pago tanto la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI) como la tarjeta del Tren Suburbano.

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Para acceder al servicio en dirección al AIFA o a cualquiera de las estaciones del nuevo ramal, la entrada se realiza por los torniquetes identificados con color amarillo. Después del ingreso, los usuarios deben seguir los señalamientos que indican “Usuarios ramal AIFA”. Una vez en el andén, es necesario localizar los trenes que se dirigen al AIFA, los cuales se reconocen por los colores de la bandera de México.

Al llegar a la estación de destino, la salida exige volver a pasar la tarjeta TUMI por los lectores, por lo que resulta esencial verificar contar con saldo suficiente.

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Este es el horario de servicio del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @STECDMX)

La operación de este tren aporta a la reducción de la huella de carbono al emplear un sistema de transporte sustentable. Entre las ventajas señaladas del nuevo ramal ferroviario figuran la disminución de los tiempos de traslado, la optimización en la experiencia de los usuarios y la conexión directa entre la Ciudad de México, el Estado de México y el AIFA.