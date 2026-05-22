Más allá del fútbol: Mundial 2026 traerá impactos urbanos y presión inmobiliaria, asegura la UNAM

Una ilustración editorial muestra un balón gigante de la Copa Mundial 2026 aplastando edificios y casas, simbolizando el impacto y la presión inmobiliaria del evento, junto a carteles de "renta" y "venta". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 representa mucho más que la celebración a un evento deportivo, se ha convertido en un fenómeno que transforma ciudades, redefine políticas públicas y altera el ritmo cotidiano de las personas.

Así lo señalaron investigadores y académicos en el Coloquio “La ciudad como vitrina global. Intervenciones urbanas y tensiones sociales en torno a la Copa Mundial de Futbol 2026” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se analizaron las múltiples dimensiones y repercusiones de este megaevento.

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Marcela Amaro Rosales, directora del Instituto de Investigaciones Sociales, destacó que este torneo suele presentarse como símbolo de progreso y modernización, por lo que, son provechados por las zonas urbanas para proyectar una imagen de innovación y dinamismo económico ante la comunidad internacional.

Es importante mirar más allá de los discursos oficiales y examinar los desafíos sociales que se generan desde el aumento de desigualdades y desplazamientos, hasta la presión sobre el mercado inmobiliario y la aparición de nuevas formas de exclusión.

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Megaeventos, ciudad y tensiones sociales durante el Mundial 2026

Durante las mesas de trabajo, los participantes profundizaron en los conflictos urbanos que se han originado por la organización de la Copa del Mundo.

Asimismo, se discutieron temas como la transformación del mercado de viviendas, el alza en las rentas y la forma en que estos cambios afectan de manera desigual a distintos grupos sociales.

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Las ciudades anfitrionas enfrentan el reto de equilibrar la búsqueda de competitividad internacional con la protección del derecho a la ciudad y la justicia social para sus habitantes.

Una ciudad moderna, con rascacielos y estadios, es exhibida dentro de una vitrina gigante con el logo de la FIFA y el balón del Mundial 2026, mientras multitudes genéricas la observan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Carlos Barrón Pastor, responsable del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que la FIFA ha evolucionado hasta convertirse en un actor global con capacidad para influir en la configuración del orden mundial, superando el rol de simple organizador deportivo y ejerciendo una influencia directa en la agenda de los gobiernos nacionales y locales.

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En este contexto, José Gasca Zamora, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, reflexionó sobre el concepto de “vitrina global” y cómo los megaeventos deportivos convierten a las urbes en exhibidores internacionales.

Desde esta perspectiva, surge el fenómeno de las “ciudades marca” (city branding), donde se privilegia la mercantilización de procesos urbanos y la promoción de una imagen atractiva, mientras se ocultan problemáticas estructurales como la desaparición de personas.

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Este tipo de discusiones resultan clave para la toma de decisiones informadas y para comprender el verdadero alcance del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sobre el impacto urbano y la presión inmobiliaria.