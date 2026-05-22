Colectivo denuncia que quieren quitar Mecanismo de Protección a periodista defensora de derechos humanos, no hay justificación

Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colectivo Sueña Dignidad denunció que la seguridad de la periodista defensora de derechos humanos, Elizabeth Díaz, está en riesgo luego de que el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual forma parte, emitiera un documento de apercibimiento por un supuesto uso indebido de las medidas de protección.

El documento de apercibimiento es una advertencia emitida por una autoridad sobre las consecuencias legales o laborales si no se cumple con una obligación, se desobedece una orden o se incurre en una conducta prohibida.

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A partir de entonces, la colectiva reportó que el Mecanismo “ha comenzado un ejercicio de hostigamiento político, enviando mensajes que enfatizan la posible cancelación de las medidas de protección, sin otorgar tiempo para explicar la falta de respuesta que ellos mismos señala”.

Además, también señalaron que el Mecanismo solicitó el retiro de las cámaras de seguridad del domicilio de Elizabeth, sin embargo, “dichas cámaras han sido útiles para el monitoreo y seguridad de su persona, familia y hogar”

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Esta posible cancelación de las medidas de protección ha encendido alertas entre colectivos y organizaciones sociales, que advierten sobre las consecuencias directas que esto podría tener para su seguridad y la de su entorno familiar.

El Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras y Periodistas notificó a Díaz mediante un documento, sustentado en declaraciones del Director de Seguridad Pública Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, acusa un supuesto uso indebido de las medidas otorgadas en el oficio DSPM/0597/2026 y advierte sobre la posibilidad de suspender la protección sin dar espacio suficiente para que la periodista explique o se defienda.

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En 2024, Elizabeth Díaz había logrado acceder al mecanismo tras una larga lucha, fue víctima de amenazas y actos de violencia presuntamente perpetrados por agentes estatales como consecuencia directa de su labor periodística y su trabajo en defensa de los derechos humanos. Desde entonces, el recurso ha sido clave para reducir los riesgos a los que se enfrenta.

“Siempre hemos señalado con crítica las fallas y deficiencias de este mecanismo. A lo largo de dos años, hemos sido testigos de su funcionamiento precario, pero al mismo tiempo reconocemos que, pese a todo, ha sido vital para que nuestra compañera no esté en mayor peligro”, detalla en su posicionamiento Sueña Dignidad.

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Antecedentes de violencia y revictimización

Para quienes conocen el caso, la preocupación no es nueva. Elizabeth Díaz vivió en exilio más de seis meses, periodo durante el cual notificó formalmente su salida y regreso al país, sin recibir ningún monitoreo del mecanismo encargado de velar por su seguridad. Durante este tiempo, la periodista quedó completamente aislada y vulnerable, así lo denuncia el colectivo.

La periodista y documentalista Elizabeth Díaz es sobreviviente de la represión estatal ocurrida el 5 de septiembre de 2024, conocida como el Halconazo Morenista. En esa fecha, en Xochimilco y Tlalpan, policías y grupos de choque agredieron a defensoras, activistas y periodistas que protestaban contra la persecución al pueblo xochimilca.

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“Lo que esta viviendo Elizabeth es un patrón: la violencia institucional, la revictimización y el desprecio por la verdad se repiten una y otra vez cuando las víctimas son periodistas y defensoras”, denunció Sueña Dignidad, colectivo del que forma parte la periodista.

Colectivo Sueña Dignidad (Captura de pantalla)

Ante esta situación, el colectivo exige:

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No permitir el retiro de las medidas de protección actualmente asignadas a Elizabeth Díaz.

Exigir que el Mecanismo de Protección actúe de manera eficiente y sin emplear tácticas de hostigamiento ni emitir apercibimientos que carecen de fundamento.

Reclamar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le brinde acceso inmediato a la carpeta de investigación abierta por violencia sexual y robo, y que se dé un avance real en este proceso.

Solicitar una investigación exhaustiva y sanciones para quienes participaron en la represión del 5 de septiembre de 2024, como parte de una demanda más amplia de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas del «Halconazo Morenista».

Insistir en que el Estado ponga fin al acoso político contra Elizabeth Díaz y demás periodistas, y que se garantice el derecho a ejercer su labor de manera libre y segura.

Estas peticiones reflejan la urgencia de frenar la revictimización y de fortalecer la protección para quienes, como Díaz, enfrentan riesgos por cumplir con su labor informativa y de defensa social.