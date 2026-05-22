Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Ursula von der Leyen para la firma del acuerdo entre México y la Unión Europea

Ceremonia en el Palacio Nacional para recibir a altos funcionarios de la Unión Europea: Captura de pantalla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió este 22 de mayo a la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las instalaciones de Palacio Nacional para la firma de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea.

Este encuentro es histórico, ya que es la primera vez que dos mandatarias formalizan un pacto tan significativo para el país y varias naciones europeas en temas de comercio e inversión.

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Minutos antes de las 10:00 de la mañana de este viernes, la jefa de Estado le dio la bienvenida a la presidenta europea y al titular del Consejo Europeo, António Costa. Tras un breve saludo, los tres personajes entraron a la sede presidencial para reunirse con los otros asistentes y comenzar con la agenda previa a la celebración del tratado.

Dentro del lugar se escucharon los himnos de México y la Unión Europea. Posteriormente, se tomó la fotografía oficial de la reunión, marcando el cierre de la ceremonia.

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Ceremonia en el Palacio Nacional para recibir a altos funcionarios de la Unión Europea: Captura de pantalla

Puntos clave del acuerdo modernizado de la Unión Europea y México

La modernización de este acuerdo marca un momento muy importante para el país y las naciones que forman parte de esta Comisión, ya que desde su primera firma en el año 2000, las situaciones económicas y geopolíticas han transformado las dinámicas de cooperación internacional.

“El Acuerdo Global Modernizado fortalece la relación entre México y la UE con una visión de futuro: impulsa el comercio, abre nuevas oportunidades para empresas y productores mexicanos, protege bienes emblemáticos de nuestro país y reafirma principios clave como la soberanía, la transparencia y el desarrollo sostenible”, escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado.

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Estos son los puntos clave para entender esta alianza:

México refuerza su vínculo estratégico con Europa: La actualización del Acuerdo busca consolidar y fortalecer la relación con uno de los principales socios comerciales y políticos de México a nivel internacional.

Más oportunidades para productores y empresas nacionales: El tratado amplía el acceso de productos mexicanos al mercado europeo y genera mejores condiciones para que empresas mexicanas, especialmente pequeñas y medianas, puedan integrarse al comercio global.

Respaldo a productos que representan la identidad mexicana: El Acuerdo brinda protección a productos característicos del país y reconoce su valor cultural, histórico y económico, fortaleciendo su identidad y posicionamiento.

Cooperación con respeto a la soberanía nacional: La modernización del instrumento mantiene el reconocimiento a la soberanía de México en sectores clave, particularmente el energético, al tiempo que impulsa mecanismos de colaboración en temas de interés compartido.

Intercambio comercial más eficiente y transparente: La actualización contempla procesos más ágiles, mayor claridad en las reglas y mejores condiciones para facilitar las relaciones económicas entre ambas partes.

Comercio con enfoque sostenible y compromiso social: La relación entre México y la Unión Europea incorpora principios relacionados con la transparencia, derechos laborales, sostenibilidad y acciones frente al cambio climático, promoviendo un modelo de desarrollo responsable.