Morena lo quería expulsar; él se adelantó: la salida de Sergio Mayer y lo que viene para su curul

La salida del exlegislador se produce en un momento de tensiones internas y cuestionamientos éticos que redefinen su papel dentro del Congreso mexicano|(Imagen Ilustrativa Infobae, generada con Gemini IA)

El regreso del actor Sergio Mayer Bretón al reality show estadounidense La Casa de los Famosos el pasado 17 de febrero de este año, mientras era diputado federal de Morena, generó, al menos por ahora, que su carrera política se frene.

La decisión fue anunciada por Mayer, quien habría solicitado al guinda su salida; el pasado 15 de mayo, de acuerdo con reportes periodísticos, envió una carta de renuncia “irrevocable” al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como al Instituto Federal Electoral (INE), pidiendo ser dado de baja de manera inmediata del padrón electoral.

PUBLICIDAD

¿Pero qué llevó a Mayer a salir de Morena? El exdiputado no ha dado declaraciones al corte de esta nota; sin embargo, es necesario echar una mirada al pasado, pues con solo dos semanas en el programa televisivo, y tras ser criticado duramente en redes sociales por usuarios por priorizar su carrera en el espectáculo y desatender su trabajo como funcionario público.

Morena, bajo la dirigencia de Luisa María Alcalde, decidió abrir un procedimiento sancionador de oficio en su contra, argumentando que la solicitud de licencia para ingresar a un reality show y priorizar intereses personales dañó la imagen del partido y contravenía los principios de la Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

Sergio Mayer, participante de "La Casa de los Famosos", regresa a sus funciones legislativas en el Congreso, generando expectativas sobre su futuro político. (Infobae México / Jovani Pérez)

Como medida cautelar, se suspendieron sus derechos partidarios. Y una vez concluida su participación en el programa, Mayer regresa a la Cámara de Diputados y presenta en una carta fechada al 15 de mayo su renuncia “irrevocable” a la militancia, por motivos personales, en la que también solicitó la baja de su registro al padrón de Morena, así como la eliminación de sus datos.

De acuerdo con Morena, Mayer decidió omitir el proceso, solicitó formalmente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia su baja del padrón de afiliados y pidió ser excluido de cualquier proceso de selección de candidaturas dentro de Morena.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la salida del exfuncionario se dio luego de que la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cerrara filas y determinara que en su partido no iba a aceptar a candidatos con “mala reputación”, esto durante una conferencia el pasado 18 de mayo, donde expresó su rechazo para que otra figura del espectáculo mexicano, “El Travieso” Arce, exboxeador, se una al guinda: “No solo por postura política, sino por sus acciones previas”.

¿Qué sigue el curul de Sergio Mayer?

Las consecuencias inmediatas de que un diputado de México renuncie a su partido, pero no a su cargo, se reflejan en la conservación de la curul y el paso automático a la figura de diputado sin partido o “independiente”. Este cambio no afecta la legitimidad de su representación, ya que el derecho al escaño pertenece al legislador electo, no al partido que lo postuló.

PUBLICIDAD

En México, la legislación establece que la renuncia a la militancia partidista no implica, en ningún caso, la pérdida del cargo de elección popular.

El diputado que deja su partido mantiene su derecho a voz, voto y fuero constitucional dentro del Pleno, aunque pierde los beneficios administrativos y el acceso a recursos que gestionan los grupos parlamentarios. Esto se traduce en una reducción significativa de su capacidad de influencia y manejo de recursos dentro del Congreso.

PUBLICIDAD

La figura del “diputado sin partido” implica que, aunque se retienen los derechos fundamentales del cargo, el legislador queda marginado de las decisiones estratégicas, acceso a comisiones y apoyo institucional que brindan los grupos parlamentarios. El resultado práctico es una posición más aislada y con menos herramientas políticas.

Solo existe una vía para que el diputado pierda definitivamente su curul: la renuncia expresa al cargo de elección popular. Tal renuncia debe justificarse por una “causa grave” y ser aprobada por la Cámara conforme al artículo 5 constitucional. En ese caso, el suplente asume el puesto vacante y permanece en él hasta la conclusión de la legislatura.

PUBLICIDAD