México

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Culiacán Rosales este jueves 21 de mayo:

PUBLICIDAD

En Culiacán Rosales se pronostica una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 17% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La zona puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima hoy en México: temperaturas para Cancún este 21 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Cancún este 21 de mayo

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este día en Guadalajara

México: las predicciones del tiempo en Ecatepec este 21 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

México: las predicciones del tiempo en Ecatepec este 21 de mayo

Impactante torbellino en Valle de Toluca se viraliza en redes sociales

Las imágenes captadas por vecinos circulan en redes sociales y muestran el recorrido del torbellino entre terrenos rurales, por el momento no se reportan daños ni lesionados

Impactante torbellino en Valle de Toluca se viraliza en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Weinberg: el clan empresarial que desvió más de 600 millones de dólares bajo el amparo de Genaro García Luna

Los Weinberg: el clan empresarial que desvió más de 600 millones de dólares bajo el amparo de Genaro García Luna

Video capta a motociclista disparando frente a instalaciones de la FEMDO en Paseo de la Reforma

Quién es Jesús Corona Damián, el alcalde de Cuautla que buscan capturar las autoridades federales

Funcionarios detenidos en Morelos brindaron facilidades a un operador del Cártel de Sinaloa: afirma Harfuch

UIF bloqueará cuentas de 32 sujetos por red de corrupción en Morelos ligada a un operador del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mariazel y su hija resultan afectadas por el ébola y cambian sus planes: “Algo triste”

Mariazel y su hija resultan afectadas por el ébola y cambian sus planes: “Algo triste”

La Arrolladora Banda el Limón llega a la Arena CDMX: fecha y preventa para ‘¿Dónde estabas tú? Tour’

Arrestan a estilista de Fátima Bosch en Cannes por supuesta agresión a Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025

Pepillo Origel aclara si su alcoholismo lo alejó de Silvia Pinal y corta con la dinastía: “No quiero saber nada”

En plena demanda, Imelda Tuñón vuelve a atacar a José Manuel Figueroa y recuerda denuncias por violencia a mujeres

DEPORTES

Jordan Carrillo habla sobre su futuro con Pumas y la posibilidad de ir al Mundial

Jordan Carrillo habla sobre su futuro con Pumas y la posibilidad de ir al Mundial

Efraín Juárez arremete contra sus detractores tras felicitar al árbitro: “A la próxima le digo groserías

“Ellos no tienen estadio para jugar”: Nathan Silva recuerda el incidente entre Mier y Carrasquilla y lanza mensaje a Cruz Azul antes de la gran final de la Liga MX

Cuauhtémoc Blanco visita a la selección mexicana antes del partido contra Ghana: este fue el motivo

Así avanzan los cambios realizados por la FIFA en el Estadio Monterrey rumbo al Mundial 2026