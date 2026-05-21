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Cada vez menos bebés son alimentados con leche materna gracias a un marketing agresivo de la fórmula

El uso de fórmulas infantiles va en aumento en México debido a campañas que desplazan la lactancia materna, alertan especialistas

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Ilustración acuarela de una madre amamantando a un bebé. A la derecha, latas de fórmula y un biberón, con flechas que conectan la fórmula al biberón y al bebé.
Ilustración acuarela que muestra a una madre amamantando a su bebé junto a latas de fórmula infantil y un biberón, simbolizando cómo el marketing de las fórmulas impacta la alimentación de los recién nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso en la lactancia materna exclusiva en México preocupa a especialistas que observan cómo las estrategias publicitarias de la industria de fórmulas infantiles se intensifican, especialmente en entornos digitales.

Durante la presentación de un informe elaborado por el grupo Código LactancIA, coordinado por UNICEF y compuesto por 18 organizaciones, se advirtió que “las compañías de sucedáneos buscan convencer a madres, padres, cuidadores y también a profesionales de la salud de que las fórmulas son iguales o mejores que la lactancia materna”.

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Las cifras reveladas en el marco del Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna muestran que solo el 34% de los bebés menores de seis meses en México recibe lactancia materna exclusiva, un porcentaje lejano al objetivo global del 70% para 2030. El dato evidencia que apenas tres de cada diez lactantes acceden a este derecho fundamental, aun cuando organismos internacionales subrayan que la lactancia materna es clave para la salud y el desarrollo pleno en la primera infancia.

El efecto de la publicidad digital en las decisiones familiares

El informe del grupo Código LactancIA advierte que las campañas de marketing de fórmulas infantiles actúan como una barrera significativa para la lactancia materna. La publicidad está presente en redes sociales, páginas web, hospitales, espacios públicos y puntos de venta, y utiliza recursos como talleres para madres y congresos médicos financiados por la industria.

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La estrategia tiene como fin “convencer a las familias y al personal de salud de que las fórmulas pueden sustituir o igualar los beneficios de la leche materna”.

Las cifras respaldan el impacto de esta publicidad: estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Iberoamericana indican que el 94% de madres y padres con acceso a internet ha visto publicidad de fórmulas y alimentos infantiles en espacios digitales. Además, la exposición a estos mensajes se asocia con una probabilidad 62% menor de mantener lactancia materna exclusiva.

Una madre amamanta a su bebé en un sillón. A su izquierda, una mesa con una botella de agua etiquetada "No Agüita" y una taza de té "No Tés".
Una madre sonríe mientras amamanta a su bebé, con una botella de agua y una taza de té marcadas "No Agüita" y "No Tés" respectivamente, simbolizando la suficiencia de la leche materna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la presentación, el grupo remarcó que las estrategias comerciales se han sofisticado, aprovechando nuevas tecnologías y formatos digitales para llegar a madres, padres y cuidadores. El uso de influencers, contenidos personalizados y la presencia en foros médicos son parte de un entorno donde la información comercial se confunde con la orientación profesional.

En la actualidad, el marketing digital de fórmulas infantiles en México ha generado un entorno donde la promoción de estos productos es constante y muchas veces disfrazada de asesoría, lo que impacta directamente en las decisiones de alimentación de las familias. Esta situación ha contribuido a que la lactancia materna exclusiva permanezca estancada y lejos de las metas internacionales.

Brechas legales y desafíos en la regulación

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 1981 para proteger la lactancia y regular la publicidad de fórmulas y biberones. Sin embargo, “en América Latina solo dos países han adoptado completamente las disposiciones del Código como legislación local”, señalaron integrantes de Código LactancIA. México solo ha incorporado algunas medidas, lo que deja vacíos legales y dificultades para vigilar y sancionar la publicidad inapropiada.

En respuesta al avance del marketing digital, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado resoluciones que buscan restringir la promoción de fórmulas en plataformas digitales e incluso plantea el uso de inteligencia artificial para detectar y sancionar a quienes incumplen la normativa.

La baja prevalencia de lactancia materna exclusiva en México es una consecuencia directa de un entorno publicitario permisivo y de una regulación que aún no logra contener las prácticas de la industria.

El efecto de la exposición masiva a la publicidad de fórmulas infantiles incide en la decisión de las familias, dificultando que el país avance hacia los compromisos internacionales en materia de salud y nutrición infantil.

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