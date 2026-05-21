Sheinbaum no ve riesgos en orden de Trump sobre remesas: presume que migración a Estados Unidos se redujo un 97.5%

Ilustración en acuarela que presenta a Claudia Sheinbaum hablando en un podio con la bandera de México y a Donald Trump con un traje y corbata roja, ambos en un estilo artístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hasta ahora no vemos mayor riesgo”, opinó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre decisión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de obligar a los bancos a vigilar transferencias internacionales, lo que podría restringir el envío de remesas a México.

Durante la conferencia de prensa matutina del 21 de mayo, la mandataria respondió sobre la orden emitida por Donald Trump el lunes 20 de mayo. “Lo está revisando la secretaría de Hacienda y formalmente el embajador de México en Estados Unidos —porque ya recibimos el beneplácito— Roberto Lazzeri, se estará yendo en las próximas semanas”, explicó que deben analizar el tema para poder hablar en su momento con el Departamento del Tesoro.

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“¿Qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o tener un envío" explicó, sin embargo, descartó que esta decisión pueda afectar directamente a los mexicanos migrantes que radican en Estados Unidos dado que la gran mayoría cuentan con estatus legal.

“El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México o son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la gran mayoría tienen papeles”, subrayó. Detalló que de los cerca de 40 millones de mexicanos en territorio estadounidense, solo aproximadamente 4 millones carecen de algún documento migratorio, y la mayoría de ellos lleva más de diez años residiendo en ese país.

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“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud a, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro. Pero, hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis", puntualizó.

Desde 2025, seis personas han fallecido bajo custodia de ICE en California; cuatro en Adelanto y dos en el centro de Imperial, lo que incrementa la presión sobre la gestión privada de los centros (Reuters)

Presume una baja en la migración mexicana hacia Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió también al señalamiento sobre si la orden ejecutiva representa una forma de acoso hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. “Tiene que ver con una visión del gobierno de los Estados Unidos, con la que no coincidimos", comentó, refiriéndose a la idea de que la presencia de migrantes mexicanos —y de otras nacionalidades— es negativa para el país vecino.

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“Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, que son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, muchos de ellos son parte de la vida económica, cultural, social de los distintos estados de la República de Estados Unidos, ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos", destaca.

“Representan la sexta economía mundial en Estados Unidos. O sea, si se tomara como una economía lo que generan, pues es de ese tamaño. Y nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración", aseveró.

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Durante el balance migratorio, la presidenta resaltó que la migración hacia Estados Unidos desde México se ha reducido en un 97,5% desde diciembre de 2022, atribuyendo este descenso tanto a acuerdos bilaterales como a políticas humanitarias enfocadas en generar empleo y alternativas para las personas migrantes en México. Recordó que los flujos migratorios más altos en los últimos años se debieron principalmente a personas de otras nacionalidades que transitaban por México, no a ciudadanos mexicanos.

La mandataria enfatizó que el gobierno de México ofrece programas y apoyos a quienes son deportados, como alternativas de empleo y atención social, y reiteró que la cooperación internacional para el desarrollo es la vía correcta para abordar el fenómeno migratorio de fondo.

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