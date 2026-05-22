Valle de Guadalupe apuesta por el turismo con nueva Central de Autobuses y mayor seguridad

Se inauguró una moderna terminal de transporte, con nuevas rutas turísticas y medidas para reforzar la seguridad y movilidad en el principal corredor vitivinícola de Baja California

El Valle de Guadalupe, continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Con la inauguración de una nueva Central de Autobuses, la presentación de transporte turístico y el reforzamiento de la seguridad en la región, el gobierno de Baja California busca impulsar una nueva etapa de crecimiento para el corredor vitivinícola más importante del estado.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la apertura oficial de la terminal ubicada en el municipio de Ensenada, destacando que esta infraestructura marcará “un antes y un después” en la conectividad del Valle de Guadalupe.

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Durante el evento, la mandataria subrayó que este destino no solo representa turismo, sino también cultura, gastronomía, naturaleza y el trabajo de miles de familias bajacalifornianas que dependen de la actividad turística y vitivinícola.

Nueva terminal mejorará la conectividad del Valle de Guadalupe

La nueva Central de Autobuses fue desarrollada mediante inversión privada y operará de lunes a domingo en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

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La nueva Central de Autobuses del Valle de Guadalupe busca fortalecer la conectividad turística, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en uno de los principales destinos vitivinícolas de Baja California

El proyecto permitirá conectar distintos puntos de Baja California con el Valle de Guadalupe, facilitando el traslado de turistas nacionales e internacionales que visitan la región atraídos por sus viñedos, restaurantes y oferta gastronómica.

Además, se informó que existirá una ruta proveniente de San Luis Río Colorado con destino a Ensenada, ampliando la conectividad entre estados y fortaleciendo el flujo turístico hacia el norte del país.

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Las autoridades estatales señalaron que esta nueva infraestructura busca ofrecer traslados más cómodos, seguros y organizados, además de contribuir al crecimiento ordenado de la región turística.

Presentan taxis turísticos y tranvía gratuito

Como parte de las nuevas estrategias de movilidad, el gobierno estatal presentó 10 unidades de transporte turístico que operarán como taxis de sitio dentro del Valle de Guadalupe.

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Estos vehículos estarán disponibles para trasladar a visitantes entre hoteles, vinícolas, restaurantes y otros puntos de interés turístico, facilitando la movilidad dentro de la zona.

Asimismo, fue anunciado el programa piloto del Tranvía Turístico, el cual ofrecerá servicio gratuito durante su primer mes de operación mientras se consolida el sistema turístico regional.

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El recorrido partirá desde la nueva terminal y conectará diversos puntos emblemáticos del Valle de Guadalupe, entre ellos el Museo de la Vid y el Vino, además de sitios como Sol de Media Noche, Cava Valentina, El Cielo, Elena Restaurante, Corteza del Valle, Casa Frida y La Justina.

La nueva Central de Autobuses del Valle de Guadalupe busca fortalecer la conectividad turística, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en uno de los principales destinos vitivinícolas de Baja California

Refuerzan seguridad en la región turística

Además de los proyectos de movilidad, la gobernadora anunció el fortalecimiento de la seguridad mediante una nueva base de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en el Valle de Guadalupe.

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La medida busca mejorar la coordinación operativa, fortalecer las acciones preventivas y brindar una respuesta más rápida ante cualquier emergencia en la región turística.

Marina del Pilar también presentó la campaña “Cuidemos al Ciclista”, desarrollada en coordinación con el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, con el objetivo de crear conciencia entre automovilistas y transportistas sobre la importancia de respetar a los ciclistas que circulan por las carreteras del estado.

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Valle de Guadalupe fortalece su reconocimiento internacional

Durante el evento, la mandataria reconoció además a chefs y restaurantes del Valle de Guadalupe que recientemente recibieron estrellas Michelin, destacando que estos reconocimientos posicionan a la región como un referente gastronómico y vitivinícola a nivel internacional.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca consolidar al Valle de Guadalupe como uno de los principales motores turísticos de Baja California, apostando por una combinación de infraestructura, seguridad, movilidad y promoción gastronómica para atraer a más visitantes en los próximos años.

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