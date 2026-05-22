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Hombre golpea a puñetazos a joven y la arrastra por la calle en Coyoacán, reacción de vecinos sorprende l Video

El sujeto le arrebató el celular mientras ella hacía una llamada impidiéndole pedir ayuda

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Este video de vigilancia muestra un incidente en una calle durante el día donde se ve a una mujer hablando por teléfono mientras un hombre, probablemente su pareja o ex pareja se lo quita y la golpea, posteriormente revisa el celular de la joven y lo tira en una coladera para que no pidiera ayuda. Fue en calles de la colonia Educación, en Coyoacán, en la Ciudad de México.

Una cámara de seguridad capta cómo un hombre golpea a una joven en vía pública de la colonia Educación, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, hasta dejarla en el suelo.

Vecinos del lugar aseguran que la víctima sería pareja del agresor y que no habría presentado denuncia por miedo. También señalan que la madre del sujeto habría intervenido para impedir su detención.

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En las imágenes se observa a la joven caminando por la calle cuando, segundos después, el hombre corre hacia ella y la golpea. Luego le arrebata un objeto de las manos y se dirige a una coladera.

El video registra que la víctima permanece sentada mientras el agresor regresa y continúa la agresión, pese a que ella intenta defenderse y alejarse. Al final, el individuo la carga y se la lleva del sitio.

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Hombre agrede a novia en CoyoacánFoto: Captura de Pantalla
Hombre agrede a novia en CoyoacánFoto: Captura de Pantalla

Pese a que el clip fue compartido en chat de vecinos ninguno intervino para ayudar a la joven, sólo alguien dijo que llamaran a la policía.

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