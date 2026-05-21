México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,13 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,2 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,19%, aunque su variación interanual muestra una caída del -8,02%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 3,68% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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