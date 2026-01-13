Colombia

Académico colombiano de 42 años completó mas de una semana desaparecido en México: esto se sabe

Desde el 2 de enero de 2026 no se tienen noticias del paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios

Guardar
El colombiano hace parte del
El colombiano hace parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla - créditos Facebook | IBERO Puebla / Facebook

La zozobra y el desconcierto que vive una familia colombiana espera llegar a su fin, luego de que uno de sus integrantes fue reportado como desaparecido en México desde el 2 de enero de 2026.

Hasta el momento no se sabe nada del paradero del connacional identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El académico colombiano se encontraba desempeñándose en la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), y seis días después en un comunicado emitido a la opinión pública se confirmó que laboraba para el centro universitario.

“Ante la publicación de la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, informamos que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla. Como Institución, nos hemos sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, señala el comunicado.

Se confirmó que el colombiano
Se confirmó que el colombiano hace parte del cuerpo académico de una universidad privada en Puebla - crédito IBERO Puebla/Facebook

Asimismo, se hizo “un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estado Mexicano”.

De igual forma, y desde las redes sociales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León se compartió el volante de búsqueda donde se mencionaron los siguientes datos:

  • Edad: 42 años.
  • Cabello: negro abundante, corto y rizado
  • Tez: morena clara
  • Ojos: café oscuro
  • Nariz: pequeña
  • Boca: pequeña, labios delgados
  • Estatura: 1.75 metros
  • Complexión: delgada
  • Señas particulares: lunar en mejilla derecha altura fosa nasal, lunar en ceja derecha, pequeña verruga en orilla fosa nasal, cicatriz en glúteo lado derecho.
  • Vestimenta: se desconoce.
  • Fecha de desaparición: 02/01/2026
  • Lugar de desaparición: municipio de Apodaca, Nuevo León
  • Padecimientos: ninguno.

Recordando la importancia del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada, exhortamos a las autoridades a realizar una búsqueda exhaustiva e inmediata para dar con el paradero de nuestro colaborador, cierra el comunicado por parte de Ibero Puebla.

El volante de búsqueda del
El volante de búsqueda del ciudadano colombiano - crédito IBERO Puebla/Facebook

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León mantienen activos los protocolos de localización y ponen a disposición de la población los canales de contacto para recibir información confidencial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer indicios sobre las causas o circunstancias de la desaparición, pero si se precisó que la fiestas decembrina de final de año el colombiano las pasó en su tierra natal.

Sin embargo, como señaló el portal Vox Populi Noticias, aún no es claro cómo es que el colombiano terminó en Monterrey.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y pidieron reportar cualquier información relevante a los teléfonos y correos electrónicos oficiales:

AEI GEBI: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx

Tel: 81 20 20 44 11

FC: ciberpol.fc.ssp@nuevoloen.gob.mx

CLBNL: comisiondebusqueda@nuevoloen.gob.mx

Tel.: 81 19 90 38 73

La investigación sigue en curso y se mantiene la coordinación entre instancias estatales y federales para agilizar la búsqueda de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Varias jóvenes colombianas también figuran
Varias jóvenes colombianas también figuran como desaparecidas - crédito Región Al Día/Facebook - Comisión de Búsqueda de personas y Gobierno de la Ciudad de México

Preocupa el aumento de colombianos desaparecidos en México

El aumento de ciudadanos colombianos asesinados y desaparecidos en México ha generado preocupación entre autoridades y familiares, según datos recopilados por organizaciones de derechos humanos y fuentes oficiales que se conocieron a finales de septiembre de 2025.

Durante los últimos meses se ha registrado un incremento notable en los casos de violencia que afectan a migrantes colombianos en distintos estados mexicanos, situación que ha sido calificada como alarmante por colectivos de apoyo y representantes diplomáticos.

El número de colombianos reportados como desaparecidos en México ha crecido de forma significativa en 2025. Con corte a septiembre se han documentado decenas de desapariciones, así como varios homicidios de connacionales, en medio de un contexto marcado por la violencia ligada al crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Las entidades con mayor incidencia de estos hechos son Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México, aunque los reportes abarcan otros territorios del país.

Con corte a septiembre de
Con corte a septiembre de 2025 en México se presentaron 38 crímenes de ciudadanos colombianos- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Familiares de las víctimas han denunciado las dificultades que enfrentan para localizar a sus seres queridos, así como la falta de respuestas efectivas de las autoridades locales y federales.

En muchos casos, los reportes de desaparición o asesinato se presentan días después de ocurridos los hechos, lo que complica las labores de búsqueda y el seguimiento de las investigaciones.

Temas Relacionados

Colombiano desaparecidoColombiano en MéxicoColombianos en MéxicoLeonardo Ariel Escobar BarriosIbero PueblaUniversidad Iberoamericana PueblaNuevo LeónColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Medicina Legal identificó la totalidad de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

La institución detalló los resultados de las labores de identificación realizadas después del accidente aéreo, garantizando la pronta devolución de los restos a los allegados de las víctimas, en un proceso acompañado por las autoridades competentes

Medicina Legal identificó la totalidad

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca ya tendría fechas estimadas: esto es lo que se sabe

El mandatario de los colombianos acudirá a la Mansión Ejecutiva luego del diálogo sostenido el pasado 7 de enero con su homólogo, para destrabar las relaciones bilaterales que se han visto afectadas por una serie de vicisitudes

Reunión entre Donald Trump y

Yina Calderón acusó a Valentino de querer copiar su estilo en ‘La casa de los famosos’: “Hasta los cachos”

La empresaria bromeó en sus redes sociales con la participación de Valentino y aseguró que ahora es “Yino Calderón”

Yina Calderón acusó a Valentino

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones contra Karina García por las votaciones para ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

La creadora de contenido sorprendió al compartir los detalles de una supuesta estrategia en su contra para entrar al ‘reality’ en 2025, revelando nombres y momentos desconocidos que involucran a la modelo paisa y Marcela Reyes

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por supuestas amenazas de

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón acusó a Valentino

Yina Calderón acusó a Valentino de querer copiar su estilo en ‘La casa de los famosos’: “Hasta los cachos”

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones contra Karina García por las votaciones para ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Marcela Reyes habló de su primer enfrentamiento con Valentino en ‘La casa de los famosos’, y Sara Uribe reaccionó: “Las manos te temblaban”

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Rigoberto Urán dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte: “Gracias por la alegría que regalaste”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: se juega en La Bombonera la Copa Miguel Ángel Russo

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez