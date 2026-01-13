Académico colombiano de 42 años completó mas de una semana desaparecido en México: esto se sabe

El colombiano hace parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla - créditos Facebook | IBERO Puebla / Facebook

La zozobra y el desconcierto que vive una familia colombiana espera llegar a su fin, luego de que uno de sus integrantes fue reportado como desaparecido en México desde el 2 de enero de 2026.

Hasta el momento no se sabe nada del paradero del connacional identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El académico colombiano se encontraba desempeñándose en la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), y seis días después en un comunicado emitido a la opinión pública se confirmó que laboraba para el centro universitario.

“Ante la publicación de la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, informamos que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla. Como Institución, nos hemos sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, señala el comunicado.

Se confirmó que el colombiano hace parte del cuerpo académico de una universidad privada en Puebla - crédito IBERO Puebla/Facebook

Asimismo, se hizo “un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estado Mexicano”.

De igual forma, y desde las redes sociales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León se compartió el volante de búsqueda donde se mencionaron los siguientes datos:

Edad: 42 años.

Cabello: negro abundante, corto y rizado

Tez: morena clara

Ojos: café oscuro

Nariz: pequeña

Boca: pequeña, labios delgados

Estatura: 1.75 metros

Complexión: delgada

Señas particulares: lunar en mejilla derecha altura fosa nasal, lunar en ceja derecha, pequeña verruga en orilla fosa nasal, cicatriz en glúteo lado derecho.

Vestimenta: se desconoce.

Fecha de desaparición: 02/01/2026

Lugar de desaparición: municipio de Apodaca, Nuevo León

Padecimientos: ninguno.

“Recordando la importancia del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada, exhortamos a las autoridades a realizar una búsqueda exhaustiva e inmediata para dar con el paradero de nuestro colaborador”, cierra el comunicado por parte de Ibero Puebla.

El volante de búsqueda del ciudadano colombiano - crédito IBERO Puebla/Facebook

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León mantienen activos los protocolos de localización y ponen a disposición de la población los canales de contacto para recibir información confidencial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer indicios sobre las causas o circunstancias de la desaparición, pero si se precisó que la fiestas decembrina de final de año el colombiano las pasó en su tierra natal.

Sin embargo, como señaló el portal Vox Populi Noticias, aún no es claro cómo es que el colombiano terminó en Monterrey.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y pidieron reportar cualquier información relevante a los teléfonos y correos electrónicos oficiales:

AEI GEBI: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx

Tel: 81 20 20 44 11

FC: ciberpol.fc.ssp@nuevoloen.gob.mx

CLBNL: comisiondebusqueda@nuevoloen.gob.mx

Tel.: 81 19 90 38 73

La investigación sigue en curso y se mantiene la coordinación entre instancias estatales y federales para agilizar la búsqueda de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Varias jóvenes colombianas también figuran como desaparecidas - crédito Región Al Día/Facebook - Comisión de Búsqueda de personas y Gobierno de la Ciudad de México

Preocupa el aumento de colombianos desaparecidos en México

El aumento de ciudadanos colombianos asesinados y desaparecidos en México ha generado preocupación entre autoridades y familiares, según datos recopilados por organizaciones de derechos humanos y fuentes oficiales que se conocieron a finales de septiembre de 2025.

Durante los últimos meses se ha registrado un incremento notable en los casos de violencia que afectan a migrantes colombianos en distintos estados mexicanos, situación que ha sido calificada como alarmante por colectivos de apoyo y representantes diplomáticos.

El número de colombianos reportados como desaparecidos en México ha crecido de forma significativa en 2025. Con corte a septiembre se han documentado decenas de desapariciones, así como varios homicidios de connacionales, en medio de un contexto marcado por la violencia ligada al crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Las entidades con mayor incidencia de estos hechos son Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México, aunque los reportes abarcan otros territorios del país.

Con corte a septiembre de 2025 en México se presentaron 38 crímenes de ciudadanos colombianos- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Familiares de las víctimas han denunciado las dificultades que enfrentan para localizar a sus seres queridos, así como la falta de respuestas efectivas de las autoridades locales y federales.

En muchos casos, los reportes de desaparición o asesinato se presentan días después de ocurridos los hechos, lo que complica las labores de búsqueda y el seguimiento de las investigaciones.