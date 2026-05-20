Para qué sirve poner papel aluminio en los cajones de la cocina y cómo hacerlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Forrar los cajones de la cocina con papel aluminio es un truco doméstico que puede llamar la atención al verlo por primera vez en otra casa.

Colocarlo ayuda a combatir la humedad, facilita la limpieza y protege los muebles de madera contra el deterioro.

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Al colocar una lámina de aluminio en la base de los cajones, se crea una barrera que impide que el vapor y los líquidos entren en contacto directo con la superficie, lo que reduce el riesgo de manchas, hinchazón y aparición de hongos.

La técnica también aporta ventajas en términos de higiene.

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Cuando caen restos de comida, aceite o especias, basta con retirar el papel y colocar una nueva lámina, en vez de lavar el interior del cajón.

El mantenimiento es sencillo: en cajones de uso frecuente, como los de cubiertos o especias, el recambio puede hacerse cada mes.

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En espacios menos usados, el aluminio dura varios meses en buenas condiciones.

Un cajón de cocina de madera clara, forrado con papel aluminio, muestra una variedad de utensilios de metal como cucharas, tenedores y espátulas, organizados en una cocina moderna y luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel aluminio protege contra la humedad y simplifica la limpieza

El vapor generado por la cocción suele acumularse en los cajones de madera.

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El papel aluminio actúa como barrera, evitando que esa humedad deteriore la superficie.

El lado brillante del aluminio potencia la capacidad reflectante y mejora su desempeño.

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Además, el aluminio ayuda a reducir la acumulación de electricidad estática, especialmente en cajones donde se almacenan bolsas de plástico o envoltorios, que tienden a pegarse entre sí.

En los cajones destinados a frutas y verduras, forrarlos con papel aluminio impide que los restos de alimentos y líquidos ensucien directamente el electrodoméstico. Esto facilita la limpieza y mantiene la organización.

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Cómo colocar el papel aluminio en los cajones

Vacía el cajón y limpia la superficie con un paño seco.

Corta el papel aluminio a la medida del cajón, dejando un pequeño margen en los bordes.

Coloca el papel aluminio con el lado brillante hacia arriba.

El cajón debe estar totalmente seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presiona suavemente el papel para que se adapte a las esquinas y no queden burbujas.

No es necesario usar pegamento ni cinta adhesiva; el peso de los utensilios mantiene el aluminio en su sitio.

Cambia el papel cuando esté visiblemente sucio, húmedo, roto o demasiado arrugado.

En cajones de uso intenso, reemplaza la lámina cada mes; en otros, puede mantenerse durante más tiempo.

Si el cajón es muy grande, puedes superponer varias tiras de papel aluminio para cubrir toda la superficie sin dejar espacios descubiertos.

Para mantener el aluminio en mejor estado, evita colocar objetos filosos directamente sobre la lámina y limpia con un trapo seco los residuos que se acumulen.

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