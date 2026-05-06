México

Hija de Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por EEUU, trabaja en el Senado, pero Ignacio Mier descarta caso de nepotismo

Aseguró que de cualquier manera va a revisar el caso, aunque descartó cualquier problema, sin embargo, han surgido reportes sobre más familia del senador ocupando cargos públicos

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“No tiene una relación directa ni es nombrada por él”, aseguró Ignacio Mier
“No tiene una relación directa ni es nombrada por él”, aseguró Ignacio Mier (Redes Sociales)

Ignacio Mier Velazco, coordinador de senadores y senadoras del partido Morena, descartó que haya nepotismo en el caso de la hija del senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien trabaja en la Coordinación de Asesores de Morena en el Senado.

Ese caso “no depende directamente de él, es directamente del Grupo Parlamentario en la asistencia técnica”, respondió el senador, confirmando que Enrique Inzunza sí tiene familia en el Senado, sin embargo, no parece representar un problema.

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En conferencia de prensa desde el Senado de México, Ignacio Mier aseguró que aunque no es un caso que esté directamente relacionado con Enrique Inzunza, lo va a investigar igualmente.

“Voy a hacer una revisión de tal manera que no se parezca, o lo menos posible, a una injusticia porque es un asunto colateral”, consideró el senador morenista.

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Ante la pregunta expresa de si es nepotismo que la hija de un senador trabaje en el mismo lugar que su papá, Ignacio Mier lo descartó debido a que no hay una relación laboral directa.

“No tiene una relación directa ni es nombrada por él”, aseguró, sin embargo, sí consideró que tiene otras implicaciones que va a revisar, aseguró.

Familia Inzunza ocupa cargos importantes en Chihuahua y en el Senado

El presidente de Morena en el Senado confirmó que Aitana Inzunza forma parte del pool de asesores del grupo parlamentario y que no depende directamente de su padre, no obstante, en las últimas semanas trascendió que más integrantes de la familia Inzunza ocupan cargos relevantes dentro de la política mexicana.

Trasciende que Morena ha reiterado el rechazo al nepotismo, incluso hay un acuerdo ene l que los integrantes garantizan no incurrir en estas prácticas tan característica en el país, no obstante, tras las acusaciones del senador por presuntos vínculos con el narcotráfico, han surgido reportes de los integrantes de su familia que ocupan cargos públicos.

Entre los cargos que destacan y que se han reportado sobre todo en redes sociales, son:

  • Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa del senador, es magistrada de primera instancia en Sinaloa.
  • Aida Inzunza Cázares, magistrada electoral de Sinaloa; Lorena Inzunza Cázares, jueza en el Juzgado Tercero Civil; Javier Inzunza Cázares, Secretario de Acuerdos. Son hermanos del senador.
  • Sobrinos: Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez, directora Región Norte del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Emilio Cázares Valdez, Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Oficialía Mayor, y Diana Elide Iribe Cázares, jueza en Mocorito.
  • Yarely Lizeth Valdez Inzunza, Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, zona Centro-Norte. Permanencia en la estructura legislativa
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