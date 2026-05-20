México

Royal Caribbean en México califica como “triste” a la decisión de frenar el proyecto Perfect Day en Mahahual

Ari Brotman, representante de Royal Caribbean en México, recalcó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue elaborada conforme a criterios técnicos y legales

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Mahahual-Perfect Day
Una comunidad dividida, preocupaciones ambientales y la visión empresarial chocan en un debate sobre el futuro turístico del sur de Quintana Roo. (Barceló.com)

Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México, aseguró que el proyecto “Perfect Day México” en Mahahual cumple con la normatividad ambiental y social, y niega cualquier intención de destruir manglares en la zona.

Ari Adler Brotman señaló que la empresa sostiene que 45 hectáreas del terreno destinado al desarrollo ya cuentan con urbanización, mientras que otra superficie de 45 hectáreas de manglar fue adquirida para restauración ambiental por su alta degradación, de acuerdo con declaraciones a medios retomadas por El Universal.

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Aunque la Semarnat anunció que no avalará el megaproyecto turístico debido a los posibles riesgos ecológicos en Mahahual y el Sistema Arrecifal Mesoamericano, Royal Caribbean México mantiene su decisión de seguir impulsando la iniciativa y de continuar inversiones en el país.

Brotman recalcó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue elaborada conforme a criterios técnicos y legales. El directivo niega que existan irregularidades con trámites de permisos o con cambios de uso de suelo, argumentando que parte del terreno ya tiene construcciones y calles.

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Brotman sostuvo que el proyecto considera acciones ambientales y sociales pensadas para beneficiar a la comunidad del sur de Quintana Roo.

“Es muy triste ver que el destino de una comunidad que ha sido olvidada por tantos años se esté decidiendo en redes sociales y a miles de kilómetros cuando la gente que está atacando el proyecto ni siquiera conoce; muchos de ellos creo que no podrían ni marcar Mahahual en un mapa”, señaló en una entrevista retomada por diversos medios nacionales.

Ari Adler Brotman
Ari Adler Brotman se ha pronunciado ante la decisión de la Semarnat de frenar el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual. (Pasilloturistico.com)

Semarnat frena proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió negar la aprobación al proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, como resultado de una movilización social que alertó sobre la amenaza ambiental que suponía la obra turística.

La comunidad y grupos ambientalistas advirtieron que la iniciativa pretendía transformar más de 90 hectáreas de selva y manglar, con capacidad para hasta 20,000 visitantes diarios en un sitio donde residían apenas 2,600 habitantes, lo que ponía en riesgo a arrecifes y especies protegidas.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, informó este martes, 19 de mayo, que la empresa “buscaba desistirse del proyecto pero queremos anunciar que nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.

El proyecto pretendía modificar 90 hectáreas y recibir 20,000 turistas diarios en Mahahual. Perfect Day planeaba instalar más de 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares en un entorno ecológico donde los arrecifes y los manglares son hábitat de especies como el ocelote y las tortugas marinas.

Grupos ambientalistas sostuvieron que el desarrollo representaba un peligro “grave” para Mahahual, por la pérdida de biodiversidad y el posible deterioro progresivo del ecosistema.

Ilustración de una persona con pancarta que dice "Nos vemos en la Semanart para defender Mahahual" frente a un parque acuático deteriorado con un jaguar gigante.
Una persona sostiene una pancarta que convoca a defender Mahahual en la Semanart, frente a la imponente estructura de un parque acuático abandonado y deteriorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La negativa de Semarnat se produjo tras una intensa campaña social que alcanzó amplia difusión nacional. Diversas organizaciones ambientales, pobladores, influencers y usuarios de redes impulsaron el hashtag #salvemosmahahual.

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