Niño sale a las calles en Puebla a pedir ayuda para completar su álbum del Mundial 2026: no tiene dinero para comprar sobres

Usuarios de TikTok reaccionaron conmovidos tras conocer la historia de un niño que no tiene dinero para comprar estampas.

Una emotiva historia captada en el centro de Puebla logró conmover a miles de usuarios en redes sociales luego de que un niño identificado como Izan saliera a pedir estampas para completar su álbum del Mundial 2026 debido a que no cuenta con dinero suficiente para comprar sobres.

El caso fue compartido en TikTok por el creador de contenido Eru Anzaldo, quien documentó el momento en que el menor sostenía una cartulina elaborada a mano para solicitar apoyo de las personas que transitaban por la zona.

PUBLICIDAD

“Una limosnita, digo estampita que no afecte tu álbum para este humilde humano”, se leía en el mensaje escrito por el pequeño, quien además añadió frases y memes para llamar la atención de los peatones y provocar sonrisas.

La humildad y emoción de Izan provocaron miles de comentarios y personas ya buscan ayudarlo a completar su colección.

En la grabación se observa cómo algunas personas se acercaron para regalarle estampas repetidas, gesto que Izan agradeció con entusiasmo mientras explicaba que su sueño era poder completar su colección mundialista.

“(Llevo) como unas 13, las tenía que conseguir así. Tenía muchas ansias de este video, que iban a venir acá; le rogué a mi mamá que si podía venir y me dijo que sí”, comentó emocionado durante la entrevista realizada por el influencer.

El menor también aprovechó para agradecer a quienes decidieron ayudarlo durante la jornada. “Agradezco a gente que me ha dado algunas estampas para llenar mi colección, muchísimas gracias”, expresó.

PUBLICIDAD

Usuarios de TikTok reaccionaron conmovidos tras conocer la historia de un niño que no tiene dinero para comprar estampas.

Sin embargo, uno de los momentos que más impactó a los usuarios ocurrió cuando el creador de contenido quiso invitarlo a comer y le preguntó qué prefería: hamburguesas o boneless. La respuesta del niño provocó miles de reacciones.

“¿Qué son los boneless?”, respondió Izan, frase que rápidame

PUBLICIDAD

Aunque en el video no se muestra cuál fue finalmente la comida elegida, sí aparece el momento en que el influencer le entrega un paquete de alimentos mientras el menor continúa reuniendo estampas.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas interesadas en ayudar al niño. “Recuerde, no todos los niños tienen oportunidad para llenar un álbum”; “Tengo más de 400 se las puedo dar, soy de CDMX”; “Basta, denle todaaaaas las que tengan repetidas”, escribieron algunos usuarios que quedaron conmovidos por la historia.

PUBLICIDAD